Любовь Степушова

Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно

Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Силовые структуры » Военные новости

Команда танкера Bella1 оказалась не их робких и дала отпор Береговой охране США. Инцидент показывает, что с государственным бандитизмом владельцы судов и груза будут бороться.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Беги, Белла, беги: почему американцы не догнали танкер

Bella1 ходит под флагом Гайаны, владельцем танкера является компания Louis Marine Shipholding Enterprises S. A., базирующаяся в Стамбуле. 22 декабря танкер шёл пустым и направлялся в Венесуэлу для погрузки нефти.

Береговая охрана США имела судебный ордер на арест судна якобы из-за его связи с перевозками иранской нефти в составе "теневого флота". Однако, по сообщением СМИ, капитан судна отказался допустить досмотровую группу на борт, назвав действия США незаконными. Танкер не лёг в дрейф, а сменил курс и начал уходить в северо-восточном направлении в сторону Атлантического океана. Он активно подавал сигналы о помощи.

Американцы пустились в "погоню", которая не удалась, потому что преследуемое судно "использовало методы маскировки, отключая транспондеры и передавая ложные данные о своем местоположении". Странные объяснения для оправдания неудачи Береговой охраны, которая преследовала гораздо менее маневренный танкер в приделах прямой видимости.

Издание ABC News сообщило, что танкер "ушёл от погони". Скорее всего, команда была вооружена и показала, что будет сопротивляться. Такая эскалация не входит в планы США в рамках кампании запугивания Венесуэлы, которая, как мы видим, купируется решительным отпором.

США занимаются государственным бандитизмом

США утверждают, что имеют право досматривать суда на основании положения о "праве доступа", описанном в Конвенции ООН по морскому праву. Однако это положение применяется только в случае пиратства, работорговли или судов без флага, что не относится к задерживаемым танкерам. При этом, США должны были запросить Гайану, прежде чем решиться на досмотр.

10 декабря ими был захвачен танкер Skipper, который с грузом следовал на Кубу, его конфисковали, а нефть продали. 20 декабря был арестован танкер Century. Это судно перевозило сырую нефть, купленную китайскими компаниями. Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача заявил 22 декабря, что танкер Centuries не соблюдал морские правила страны. По данным панамских властей, судно отключило транспондеры (систему AIS) при выходе из венесуэльских вод и изменило свое название, чтобы скрыть маршрут. Посмотрим на действия Китая, пока был заявлен протест.

Венесуэла называет действия США "пиратством". Но это определение относится к частным судам, совершающим захваты. Для государственных действий в международных водах без санкции Совбеза ООН в морском праве существует определение "государственного бандитизма".

Теневой флот испугается только войны

Как сообщает Bloomberg, более десятка танкеров загрузили нефть у побережья Венесуэлы с тех пор, как администрация Трампа активизировала усилия по запугиванию Каракаса. Согласно данным Kpler, с 11 декабря загрузились примерно 14 судов, и как минимум 6 из них находятся под санкциями. Погрузка происходит с обычной скоростью, несмотря на рост напряжённости, отмечает агентство. Это демонстрирует живучесть и приспособляемость так называемого "теневого флота". Операторы этих судов и покупатели нефти готовы идти на значительный риск ради продолжения торговли, так как выгода от покупки венесуэльской нефти с большими скидками перевешивает риски перехвата и конфискации. Теперь от них надо ждать организации вооружённого сопровождения.

Для полной остановки экспорта венесуэльской нефти США, несомненно, должны проводить более масштабную и последовательную военно-морскую операцию, но это уже будет война с Венесуэлой.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
