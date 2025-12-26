Эффективное решение опередило своё время: как в России еще до войны задумались о борьбе с авиацией

Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году

Первые подразделения противовоздушной обороны появились в русской армии более 100 лет назад, в самом начале Первой мировой войны. Как и сейчас, тот мировой конфликт происходил на фоне революции в военном деле. Появлялось много новых типов вооружения. Но мы будем говорить о зенитной артиллерии и авиации.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Музей обороны Москвы

История, начавшаяся более века назад

26 декабря 1914 года была сформирована первая зенитная батарея русской армии, с этого момента мы и ведем историю войск противовоздушной обороны России.

Кто не знает сейчас аббревиатуру ПВО? Настолько эти войска сейчас жизненно необходимы для простых людей, жителей европейской части России, и чуть подальше. Многие им сейчас говорят "спасибо", хотя немало и тех, кто ругает, не понимая, что бойцы и офицеры ПВО — не боги, делают все что могут, и даже больше. А ведь еще несколько лет назад не каждый гражданский человек знал, что скрывается за этим ПВО.

Строго говоря, сегодня праздник не той ПВО, что защищает города и важные объекты в глубине территории России. Это войска ПВО страны, входящие в состав ВКС. У нас же сегодня на повестке — день ПВО Сухопутных войск. Это те подразделения ПВО, которые защищают, прежде всего, наших бойцов на поле боя, в боевых порядках, в ближнем тылу. Хотя в защите городов и объектов они сейчас тоже задействованы.

Впрочем, исторически у этих обоих направлений ПВО один исходный рубеж. Почему в связи с этим праздник разведен на два разных — это вопрос. Но раз так сложилось, то почему бы и нет. Тем более зачастую ПВО-шники отмечают обе эти даты, ничуть не смущаясь.

С чего началась ПВО? С зенитных артиллерийских орудий.

Интересно, что разработка зенитного орудия началась еще до появления самолетов. Вернее до их активного использования в военном деле. Всем нам известен полет братьев Райт в 1903 году, потом были аэропланы Вуазен, Фарман, Блерио. Но это были еще весьма сырые конструкции. Хотя в логике военного человека не могла не возникнуть мысль использовать эти аппараты в военных целях. А раз так, значит, была логика и как-то с ними бороться, то есть сбивать.

Как раз незадолго до этого аэропланного бума, то есть первых экспериментов с относительно дальними полетами, например, через Ла-Манш, в 1907 году русский офицер-артиллерист штабс-капитан Тарновский задумался о создании зенитной пушки. Видел ли он ясно военную перспективу аэропланов, и как следствие, новый опасный тип оружия на поле боя, трудно сказать. Возможно, он еще недооценивал самолеты. Ибо пушка, которая им была создана, по первой называлась "противоаэростатной".

И действительно, с аэропланами еще не было четко ясно, даже немецкий генерал, заведовавший авиацией, 2 июля 1914 года писал своему военному министру:

Поскольку человеку не дано предвидеть техническое развитие, день, когда самолет вытеснит дирижабль, если он вообще когда-нибудь наступит, еще очень далек…

Менее чем за месяц до начала Первой мировой. Как же он ошибался.

От аэростатов к первым зениткам

В отличие от самолетов аэростаты в то время очень активно применялись. Причем уже несколько десятилетий. Первая мировая стала пиком их использования. Воздушный шар (аэростат) стал незаменим как воздушный пункт наблюдения, как средство корректировки огня артиллерии. На поле боя аэростаты обеспечили большие преимущества немецкой артиллерии в борьбе с русскими подразделениями.

Россия, как всегда у нас бывает с внедрением инноваций, с аэростатами подзапоздала. Как впрочем, и с зенитными орудиями. Задуманные Тарновским еще в 1907 году, по факту первые зенитные пушки появились только с началом войны в 1914 году. То есть только тогда, когда была реально осознана опасность авиации.

Интересно, что Тарновский предложил поставить зенитное орудие на грузовик, дабы обеспечить большую мобильность в прикрытии войск с неба. Наверное, он тогда и не подозревал, что таким образом одним из первых предложил концепцию самоходного артиллерийского орудия, установленного на колесную базу.

ПВО как драйвер военных технологий

В те времена эта идея не нашла широкого применения. В последующем самоходные орудия в основном делались на гусеничной базе. И только к концу XX века армии ведущих стран мира осознали преимущества такой платформы, да так, что эта концепция стала де-факто стандартом в артиллерии. Все мы слышали про французский "Цезарь", шведский "Арчер", российскую "Мальву".

Вот так, российская ПВО с тех времен задает мировые тренды в развитии вооружений. Так что создание войск ПВО дало толчок многим направлениям военного дела: акустической разведке, радиолокации, автоматизированным системам управления.

Сейчас войсковая ПВО России, пожалуй, одна из самых эффективных систем подобного рода в мире. Это было доказано во время многих военных конфликтов: Вьетнам, Египет, Сирия. Не случайно комплексы ПВО и наши специалисты востребованы во многих странах мира. Россия — является ведущим производителем и разработчиком передовых новаций в области ПВО.

Поэтому в День войсковой ПВО мы поздравляем не только бойцов и офицеров, обслуживающих эти сложные комплексы, но и рабочих, инженеров, конструкторов, благодаря работе которых, мы достойно справляемся с любыми попытками внешних сил нанести удар по нашей территории с воздуха.