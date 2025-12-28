Махно бы одобрил. ВС РФ выбивают врага из Гуляйполя и готовятся к битве за Запорожье

Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода

ВС РФ взяли шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе, и стремительно продвигается к Запорожью. Освобождение родины батьки Махно имеет символическое значение.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нестор Махно

Россия нанесла удар по украинскому национализму, взяв Гуляйполе

МО РФ объявило 28 декабря об освобождении сразу шести населённых пунктов: Гуляйполя и Степногорска (Запорожская область), Димитрова, Родинского, Артемовки (Софиевки), Вольного (все — ДНР)

Бои за Гуляйполе (довоенное население 14 тысяч чел.) продолжались примерно 32 дня, а решающие — неделю. Основные укрепления вокруг города были выстроены южнее, поэтому российские бойцы фактически штурмовали его с неукреплённого восточного фланга.

Взятие Гуляйполя имеет символическое значение — Россия обрубила украинству один из мифов его культурного кода. Родину Нестора Махно бандеровцы превратили в символ украинской "вольницы". Украина ежегодно проводила в Гуляйполе "день незалежности с Нестором Махно", хотя сам батька был непримиримым врагом украинских националистов (петлюровцев). Анархическое движение Махно было интернациональным и противником "директории" (централизованного государства) Петлюры. Махно считал его лозунги буржуазными и отвлекающими от классовой борьбы, а также — его союз с Антантой и Польшей предательством революции.

Сам Махно был русскоязычным. На момент его рождения (1888 год) Гуляйполе был административным центром Гуляйпольской волости Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской империи, Украины тогда и в помине не было, а вот большевикам Махно помог в разгроме армии Врангеля и освобождении Крыма в ноябре 1920 года и был награждён орденом Красного Знамени.

Битва за Запорожье начнётся летом

Освобождение Гуляйполя даёт возможность развивать наступление на Запорожье (входит в состав РФ по Конституции) с востока. А с юга — от Степногорска. По расчётам украинских аналитиков, последний укрепрайон региона — город Орехов, ВСУ его не удержать, так как при движении на него с флангов — от Степногорска и от Гуляйполя, нет укреплений. Они прогнозируют, что примерно через два месяца Орехов падёт, а битва за Запорожье начнётся летом 2026 года.

Это самое опасное для ВСУ направление. Даже только окружение города миллионника (находится на левом берегу Днепра) запустит разрушительные процессы среди населения (беженцы), в промышленности и логистике.

Украина упускает последний шанс мирно договорится с Россией

В 2025 году темп продвижения ВС РФ стал в 3-4 раза быстрее по сравнению с 2024 годом. Финальная стадия операции по освобождению Димитрова заняла 2 месяца, как и Гуляйполя. Северск пал вообще за неделю, а это всё города имеющие стратегическое значение. Если динамика сохранится, то в 2026 году будет взято не только Запорожье, но и последние укрепрайоны ВСУ в ДНР — Славянск и Краматорск.

Тем более, что под контролем российских войск, по данным Минобороны, уже находится более половины Константиновки. Взятие Артёмовки открывает путь для дальнейшего прорыва в сторону Дружковки — южного пригорода Краматорска.

На совещании в штабе Объединенной группы войск президент РФ Владимир Путин сказал, что благодаря темпам продвижения ВС РФ, "наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю". Это означает скорое выдвижение новых территориальных условий со стороны Москвы на переговорах с США.

Читайте Telegram-канал автора.