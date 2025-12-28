Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Махно бы одобрил. ВС РФ выбивают врага из Гуляйполя и готовятся к битве за Запорожье

Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ взяли шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе, и стремительно продвигается к Запорожью. Освобождение родины батьки Махно имеет символическое значение.

Нестор Махно
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нестор Махно

Россия нанесла удар по украинскому национализму, взяв Гуляйполе

МО РФ объявило 28 декабря об освобождении сразу шести населённых пунктов: Гуляйполя и Степногорска (Запорожская область), Димитрова, Родинского, Артемовки (Софиевки), Вольного (все — ДНР)

Бои за Гуляйполе (довоенное население 14 тысяч чел.) продолжались примерно 32 дня, а решающие — неделю. Основные укрепления вокруг города были выстроены южнее, поэтому российские бойцы фактически штурмовали его с неукреплённого восточного фланга.

Взятие Гуляйполя имеет символическое значение — Россия обрубила украинству один из мифов его культурного кода. Родину Нестора Махно бандеровцы превратили в символ украинской "вольницы". Украина ежегодно проводила в Гуляйполе "день незалежности с Нестором Махно", хотя сам батька был непримиримым врагом украинских националистов (петлюровцев). Анархическое движение Махно было интернациональным и противником "директории" (централизованного государства) Петлюры. Махно считал его лозунги буржуазными и отвлекающими от классовой борьбы, а также — его союз с Антантой и Польшей предательством революции.

Сам Махно был русскоязычным. На момент его рождения (1888 год) Гуляйполе был административным центром Гуляйпольской волости Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской империи, Украины тогда и в помине не было, а вот большевикам Махно помог в разгроме армии Врангеля и освобождении Крыма в ноябре 1920 года и был награждён орденом Красного Знамени. 

Битва за Запорожье начнётся летом

Освобождение Гуляйполя даёт возможность развивать наступление на Запорожье (входит в состав РФ по Конституции) с востока. А с юга — от Степногорска. По расчётам украинских аналитиков, последний укрепрайон региона — город Орехов, ВСУ его не удержать, так как при движении на него с флангов — от Степногорска и от Гуляйполя, нет укреплений. Они прогнозируют, что примерно через два месяца Орехов падёт, а битва за Запорожье начнётся летом 2026 года.

Это самое опасное для ВСУ направление. Даже только окружение города миллионника (находится на левом берегу Днепра) запустит разрушительные процессы среди населения (беженцы), в промышленности и логистике.

Украина упускает последний шанс мирно договорится с Россией

В 2025 году темп продвижения ВС РФ стал в 3-4 раза быстрее по сравнению с 2024 годом. Финальная стадия операции по освобождению Димитрова заняла 2 месяца, как и Гуляйполя. Северск пал вообще за неделю, а это всё города имеющие стратегическое значение. Если динамика сохранится, то в 2026 году будет взято не только Запорожье, но и последние укрепрайоны ВСУ в ДНР — Славянск и Краматорск.

Тем более, что под контролем российских войск, по данным Минобороны, уже находится более половины Константиновки. Взятие Артёмовки открывает путь для дальнейшего прорыва в сторону Дружковки — южного пригорода Краматорска.

На совещании в штабе Объединенной группы войск президент РФ Владимир Путин сказал, что благодаря темпам продвижения ВС РФ, "наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю". Это означает скорое выдвижение новых территориальных условий со стороны Москвы на переговорах с США.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы орехов запорожье гуляйполе запорожская область
Новости Все >
Алсу получает удовольствие от предновогодней суеты
Алкогольные закупки россиян снижаются в предновогодний период — "Контур.Маркет"
Лёгкий перекус перед застольем снижает риск переедания — диетологи
Металлический маникюр на Новый год 2025 вошёл в главные бьюти-тренды — Bazaar
Дизельный расход снизили плавным стилем вождения — Jalopnik
Незабудку признали подходящей для горшков и клумб — Ciceksel
Плёночные камеры популярны для тревел-дневников — тревел-эксперты
Перелёты к празднику обходятся дороже — Грас
Платье на Новый год, которое можно носить в офисе: миди, слип и трикотаж — Vogue
Тропические комнатные растения зимой поливают раз в 1–2 недели — Better H&G
Сейчас читают
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популярное
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал

Подлодка Ran нашла скрытые подледные структуры у ледника Дотсона и пропала без связи, оставив ученым уникальные данные и вопросы.

беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
Лёгкий перекус перед застольем снижает риск переедания — диетологи
Новогодний салат "Цезарь" удивляет балансом вкусов
Металлический маникюр на Новый год 2025 вошёл в главные бьюти-тренды — Bazaar
Грязные радиаторы холодильника нарушают охлаждение продуктов
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода
Зимой активизируются клещи домашней пыли — аллерголог Селма Аршба
Дизельный расход снизили плавным стилем вождения — Jalopnik
Незабудку признали подходящей для горшков и клумб — Ciceksel
Плёночные камеры популярны для тревел-дневников — тревел-эксперты
Перелёты к празднику обходятся дороже — Грас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.