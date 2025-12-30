Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов

В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом .
Попытка атаковать резиденцию Путина на Валдае стала роковой для киевского режима. Кремль признал его террористическим с вытекающими последствиями.

Беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотник

Покушение на Путина признано терактом

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ночью Украина совершила "террористическую атаку", задействовав 91 беспилотник дальнего радиуса действия против резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 41 дрона над Новгородской областью, 49 — над Брянской и одного — над Смоленской. По словам Лаврова, жертв и разрушений не было, так как все цели были сбиты ПВО.

Вероятно, речь идёт о резиденции, официально известной как "Долгие Бороды" (или "Ужин"). Она расположена на территории Валдайского национального парка. Кремль не подтвердил и не опроверг присутствие Путина на Валдае 29 декабря. Информация о его местонахождении остаётся засекреченной. Однако жёсткость реакции Кремля предполагает утвердительный ответ.

Кремль подтвердил, что расценивает атаку как террористический акт. Ответ на это будет и военным, и дипломатическим, заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Он считает, что Зеленский устроил грандиозную провокацию против самого факта переговоров и посреднической миссии президента США Дональда Трампа. Добавим, что если бы атаки не было (как утверждают на Западе), то американцы, отслеживающие небо со спутников, давно бы об этом заявили.

Осудили попытку теракта официально Никарагуа, Пакистан, ОАЭ, Индия. Трамп своё мнение высказал на пресс-конференциии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам президента США, действия Киева повлияют на его отношение к Зеленскому, которому он предусмотрительно не передал "Томагавки".

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон сказал в интервью блогеру Марио Навфалу, что британская разведка MI6 могла стоять за покушением.

"Вполне возможно, что британская разведка могла сделать это без консультаций с американцами", — сказал он.

По мнению Джонсона, российский ответный удар (не исключено что "Орешником"), может пролить свет на то, кто стоял за атакой на резиденцию Путина. Джонсон также считает, что переговоры США с Украиной уже были сорваны до попытки теракта, так как Украина не готова идти на уступки по многим вопросам.

Месть России будет скоро. Но будет ли ужасной?

Напомним, что Зеленский пожелал смерти президенту России 25 декабря, а через несколько дней была организована атака БПЛА. Москва потворствовала этому, невнятно отвечая на предыдущие теракты, в том числе на убийства генералов и медийных журналистов.

Военкор Александр Сладков считает, что месть должна быть ужасной:

"Я не пойму, если мы снова начнём выдавать свои штатные действия за месть… А то в ответ за убийство генерала Генштаба русские военные "поразили объекты противника". Да вы их и так должны поражать… А месть, это что-то пугающее и болезненное", — написал Сладков в Теlegram.

Алексей Арестович (в реестре террористов и экстремистов) заявил, что Украина пыталась атаковать не просто резиденцию Путина, а спецобъект управления ядерной триады РФ.

"И согласно российской ядерной доктрине, да и ядерной доктрине любого государства это повод для ядерного ответа", — сказал бывший советник Зеленского.

Военный ответ мы увидим скоро, а дипломатический будет означать свёртывание переговоров с Украиной, потому что переговоры с террористами не ведутся. Отныне неважно, что они говорят или какими бумажками размахивают в Киеве: эти люди уже политически мертвы, как и их "государство", оно может быть только объектом безоговорочной капитуляции.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
