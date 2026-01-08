"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий

Инцидент с танкером "Маринера" Россия так просто не забудет. Готовятся четыре варианта возмездия и это только на первой стадии развития конфликта.

Почему преследование Маринеры доведено до захвата

Во всяком событии надо искать хорошее. В истории с арестом танкера "Маринера" Москва убедилась, что её интересы Вашингтон не интересуют от слова совсем. И это снимает розовые очки у тех, кто ещё верит в "дух Анкориджа".

Вашингтон блокадой нефтяной отрасли Венесуэлы поставил главной целью показательно наказать Каракас, чтобы потом никому не повадно было в регионе ослушаться указаний "белого господина".

Вторая цель — оказать давление на Россию с целью заставить подписать соглашение о перемирии на Украине, которое неприемлемо для Москвы.

История с выдвижением подводной лодки и кораблей ВМФ РФ навстречу танкеру не подтверждена Москвой, молчат все от Дмитрия Пескова до Сергея Лаврова, не говоря уже о первом лице. Вероятно, это фейк, который нужен был для того, чтобы западные СМИ заговорили о "слабости Москвы".

Москва защищала капитана и собственность

На текущий момент (8 января 2026 года) Москва официально требует немедленного освобождения экипажа и возврата судна, заявляя, что оставляет за собой право на любые ответные меры.

МИД РФ потребовал от Вашингтона обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, которых на корабле 6 человек (или даже двое), а остальные — это украинцы и грузины. Рискнём предположить, что именно капитан, который отказался подчинится Береговой охране США — россиянин, поэтому его демарш был Москвой поддержан (возможно, это был даже приказ).

Также МИД РФ предупредил, что последствием "может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение "порога применения силы" против мирного судоходства".

В российском информационном пространстве прозвучали призывы ответить симметрично, то есть ввести конвои, посадить ЧВК на танкеры, но очевидно, что это чревато прямой конфронтацией с США, на которую Москве сейчас не с руки идти — нет ресурсов, которые отнимает Украина.

Ответные меры Москвы

Это не значит, что ответа не будет или что он не нужен. Среди мер можно назвать следующие:

1. 29 декабря Госдеп настоятельно рекомендовал гражданам США покинуть Россию, это означает, что Вашингтон опасается ответа в виде их задержания. Поскольку США заявили о намерении предать экипаж "Маринеры" суду, Россия может принять зеркальные меры в отношении граждан США. Поводы для их ареста всегда есть (ибо шпионов хватает), и они придерживаются для таких случаев.

2. Российское законодательство с изменениями от мая 2025 года позволяет ограничивать иммунитет собственности иностранного государства на территории РФ на основе принципа взаимности. Это даёт правовые основания для ареста имущества США в России в ответ на действия против российских судов. А этого имущества много, американский бизнес, в отличие от европейского, не покинул Россию.

3. Россия может также арестовать грузы американских судов, проходящих через российские территориальные воды или заходящих в российские порты, или следующих по Северному морскому пути под предлогом проведения проверок безопасности или экологических инспекций.

4. Однако, представляется, что ответ будет там, где Россия уже воюет — на Украине. Во-первых, там есть американская собственность, которую можно бомбить. Во-вторых, там присутствуют американские фонды, которые скупили миллионы гектар пашни и перспективных месторождений. Американские инвестиционные гиганты, такие как BlackRock, Vanguard и Blackstone, являются крупными акционерами многих украинских госпредприятий ("Укрнафта", "Энергоатом") и участвуют в управлении государственным долгом. Эти активы и пассивы надо отнимать по максимуму, то есть продолжать СВО до как можно более западных областей Украины.

Главные задачи России в конфликте вокруг Венесуэлы

Переговоры в этом контексте, безусловно, ведутся с США по закрытым каналам, посмотрим, что будет. Главная цель, чтобы Россия ничего не потеряла в Венесуэле — ни рынок, ни танкеры, ни собственность. Если же это случится, то могут последовать более жёсткие меры по сравнению с описанными выше. Это уничтожение БПЛА-разведчиков США в Чёрном море, а также удары по военным объектам США через союзников в Африке и на Ближнем Востоке.

