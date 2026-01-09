Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?

Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области

Удар "Орешником" по Львовской области вызвал паническую реакцию в Европе. Россия фактически имитировала ядерный удар прямо у границы со страной НАТО Польшей…

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Какую цель поразил Орешник во Львовской области

Козыри в войне с НАТО у России есть, один из них — "Орешник". Ракета была применена по Львовской области после православного Рождества, и это был ожидаемый ход.

Минобороны сообщило, что удар "Орешником" нанесён в ответ на попытку атаки по резиденции президента РФ Владимира Путина неделю назад. Целью стали предприятия, связанные с производством беспилотников, а также элементы энергетической инфраструктуры, "обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса".

Украина сообщает, что была атакована "инфраструктура жизнеобеспечения региона". Какая именно, пока не сообщается.

Главная версия, что это подземное хранилище газа (ПХГ) около города Стрый, так как задача "Орешника" — разрушать подземные бетонированные укрытия. Но в этом же районе находится Яворовский полигон и при нём в бункере — командный пункт, являющийся ставкой объединенных сил НАТО и ВСУ.

Подземные хранилища в Стрые — крупнейшие в Европе. С 2023 года многие европейские компании используют их для хранения газа, чем обеспечивают транзит газа в ЕС, стабилизируя потребление и обеспечивая энергетическую безопасность. Если эти объекты уничтожены, то Европа потеряет до 35% своей мощности по хранению газа и будет обязана докупить дорогой газ из Катара и США, а это прямой удар по экономикам стран ЕС, тем более, что зима нынче в Европе холодная.

Россия предупредила НАТО — не суйтесь на Украину

Удар "Орешником" по Львову является "предупреждением для Европы и США", заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Страны ЕС должны глубже заглянуть в свои запасы средств противовоздушной обороны и поставить их сейчас. Мы также должны ещё больше повысить цену этой войны для Москвы, в том числе путём введения более жестких санкций", — пишет она в соцсети.

Предупреждение, конечно, было и оно закономерное, так как за день до этого европейцы подписали меморандум о направлении военных контингентов на Украину и организации там военных баз в качастве "гарантий безопасности" Киеву.

Орешник надо применять чаще

Стоит заметить, что наряду с ударом по Львовской области "Орешником", были нанесены удары другими типами ракет и БПЛА по энергетической системе Киева, в результате которой полмиллиона жителей остались без света, воды и тепла.

Однако, по результатам ночного обстрела противника в Белгородской области, на 6 часов утра, без электроэнергии было 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях (данные губернатора Гладкова). Без тепла — почти такое же количество, а почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения.

Вот если бы "Орешник" применялся не как оружие возмездия или устрашения, а в рутинном порядке, то тогда оно было бы эффективнее. Обладая таким оружием, можно ставить смело свои условия капитуляции Киеву, объявлять дедлайн на то, чтобы мирное население уехало, и бить по бункерам, тоннелям, мостам, пока Киев не пойдёт на условия РФ.

Орешник даёт России геостратегическое преимущество

"Орешник" был применён без боевой части, хотя может нести и ядерную боеголовку. Как объясняют военные эксперты, его отличие от советской ракеты "Рубеж-26" в скорости и траектории. Ракета "Орешник" развивает скорость около 10 Махов, а разделение боевых блоков происходит в космическом пространстве. Вспышка молнии, которую можно видеть — это плазменный кокон, образующийся вокруг гиперзвукового блока. Материал боевой части при резком торможении нагревается настолько, что частично превращается в плазму, которая как осколки летит в направлении полёта. И без всякой взрывчатки получается эффект взрыва, дающий огромную проникающую способность.

"Орешник" пробивает пласт толщиной десятки метров. Ни один комплекс ПВО не может работать по ракете, а ЗРК Patriot даже не видит подобного рода цели.

Применение оружия, не имеющего аналогов и средств противодействия, показывает, что Россия обладает "козырями", способными гарантированно достигать стратегических целей, кардинально влияя как на ход СВО, так и на геополитическую обстановку.

Читайте Telegram-канал автора.