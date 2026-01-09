Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?

Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
Силовые структуры » Военные новости

Удар "Орешником" по Львовской области вызвал паническую реакцию в Европе. Россия фактически имитировала ядерный удар прямо у границы со страной НАТО Польшей…

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Какую цель поразил Орешник во Львовской области

Козыри в войне с НАТО у России есть, один из них — "Орешник". Ракета была применена по Львовской области после православного Рождества, и это был ожидаемый ход.

Минобороны сообщило, что удар "Орешником" нанесён в ответ на попытку атаки по резиденции президента РФ Владимира Путина неделю назад. Целью стали предприятия, связанные с производством беспилотников, а также элементы энергетической инфраструктуры, "обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса".

Украина сообщает, что была атакована "инфраструктура жизнеобеспечения региона". Какая именно, пока не сообщается.

Главная версия, что это подземное хранилище газа (ПХГ) около города Стрый, так как задача "Орешника" — разрушать подземные бетонированные укрытия. Но в этом же районе находится Яворовский полигон и при нём в бункере — командный пункт, являющийся ставкой объединенных сил НАТО и ВСУ.

Подземные хранилища в Стрые — крупнейшие в Европе. С 2023 года многие европейские компании используют их для хранения газа, чем обеспечивают транзит газа в ЕС, стабилизируя потребление и обеспечивая энергетическую безопасность. Если эти объекты уничтожены, то Европа потеряет до 35% своей мощности по хранению газа и будет обязана докупить дорогой газ из Катара и США, а это прямой удар по экономикам стран ЕС, тем более, что зима нынче в Европе холодная.

Россия предупредила НАТО — не суйтесь на Украину

Удар "Орешником" по Львову является "предупреждением для Европы и США", заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Страны ЕС должны глубже заглянуть в свои запасы средств противовоздушной обороны и поставить их сейчас. Мы также должны ещё больше повысить цену этой войны для Москвы, в том числе путём введения более жестких санкций", — пишет она в соцсети.

Предупреждение, конечно, было и оно закономерное, так как за день до этого европейцы подписали меморандум о направлении военных контингентов на Украину и организации там военных баз в качастве "гарантий безопасности" Киеву.

Орешник надо применять чаще

Стоит заметить, что наряду с ударом по Львовской области "Орешником", были нанесены удары другими типами ракет и БПЛА по энергетической системе Киева, в результате которой полмиллиона жителей остались без света, воды и тепла.

Однако, по результатам ночного обстрела противника в Белгородской области, на 6 часов утра, без электроэнергии было 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях (данные губернатора Гладкова). Без тепла — почти такое же количество, а почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения.

Вот если бы "Орешник" применялся не как оружие возмездия или устрашения, а в рутинном порядке, то тогда оно было бы эффективнее. Обладая таким оружием, можно ставить смело свои условия капитуляции Киеву, объявлять дедлайн на то, чтобы мирное население уехало, и бить по бункерам, тоннелям, мостам, пока Киев не пойдёт на условия РФ.

Орешник даёт России геостратегическое преимущество

"Орешник" был применён без боевой части, хотя может нести и ядерную боеголовку. Как объясняют военные эксперты, его отличие от советской ракеты "Рубеж-26" в скорости и траектории. Ракета "Орешник" развивает скорость около 10 Махов, а разделение боевых блоков происходит в космическом пространстве. Вспышка молнии, которую можно видеть — это плазменный кокон, образующийся вокруг гиперзвукового блока. Материал боевой части при резком торможении нагревается настолько, что частично превращается в плазму, которая как осколки летит в направлении полёта. И без всякой взрывчатки получается эффект взрыва, дающий огромную проникающую способность.

"Орешник" пробивает пласт толщиной десятки метров. Ни один комплекс ПВО не может работать по ракете, а ЗРК Patriot даже не видит подобного рода цели.

Применение оружия, не имеющего аналогов и средств противодействия, показывает, что Россия обладает "козырями", способными гарантированно достигать стратегических целей, кардинально влияя как на ход СВО, так и на геополитическую обстановку.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато война украина кая каллас
Новости Все >
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Морковный рулет с творожным сыром и зеленью без муки
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Специалисты по уходу за растениями рекомендовали снижать дозировку удобрений зимой
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Полярная сова исчезла в Швеции из-за климатических изменений
Сейчас читают
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Еда и рецепты
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
На Марсе найден камень с высоким содержанием железа и никеля — Earth
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Пожилым кошкам не нужно больше еды зимой — ветеринар Андрей Руденко
Транзит Урана в Близнецах меняет мышление людей
Белые джинсы и черная куртка тренд зимы 2026 года
Правильное зимнее проветривание квартиры снижает влажность и риск плесени
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Охлаждение песочного теста предотвращает усадку при выпечке — ouest-france
Фиалки-химеры теряют окраску при размножении листом
Пересадка кожи спасает жизни при тяжелых ожогах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.