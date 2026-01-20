Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения

В этом году Россия получит новый легкий тактический самолет Су-75 Checkmate ("Шахмат"). Это малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, получивший мощную технологическую начинку в компактном корпусе.

Фото: Посещение Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лёгкий тактический однодвигательный самолёт «Сухой»

Новая роль истребителя пятого поколения

Истребитель получил такое название, поскольку, если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня. Так, во всяком случае, говорят в Объединённой авиастроительной корпорации, которая занимается производством самолёта.

Су-75 имеет V-образное хвостовое оперение, без горизонтальных хвостовых стабилизаторов. Управление по тангажу (это говоря по-простому вверх-вниз) осуществляется за счет цельноповоротных килей и системы управления вектором тяги. Такая конструкция и весит меньше, и рациональнее в контексте радиоэлектронной борьбы.

Планер спроектирован с использованием стелс-технологий: чёткие грани, ромбовидное сечение фюзеляжа, наклонные кили, скрытые ниши шасси и вооружения, наплывы крыла. Все поверхности устроены так, чтобы отражать радиолокационные лучи в узких секторах. Для обработки кромок, стыков и критических зон используются радиопоглощающие материалы и покрытия.

Разрабатываются три модификации Су-75: одноместная, двухместная (учебно-боевая) и беспилотная версия. Открытая архитектура позволяет заказчикам адаптировать самолет под конкретные задачи. Это одна из самых инновационных особенностей.

Планер самолета спроектирован так, что в носовой части можно быстро менять целые модули-контейнеры с оборудованием: модуль с мощной РЛС для завоевания превосходства в воздухе, модуль с разведывательной оптико-электронной аппаратурой, модуль с аппаратурой радиоэлектронной борьбы и так далее.

Это дает огромную тактическую гибкость и снижает стоимость эксплуатации. В общем, Су-75 в некотором смысле можно сравнить с набором конструктора Лего.

А вместо сердца — пламенный мотор

На первом летном прототипе установлен двигатель от Су-35С. Но на серийные машины будут ставить "пламенное сердце" от Су-57, который в прессе называют "Изделие 30". Это очень серьёзный агрегат с большим заделом на будущее. Иногда его называют двигателем истребителей шестого поколения.

"Изделие 30" буквально напичкано современными материалами и технологиями: новые высокоэффективные подшипники, турбина из керамики, электронные системы высокой надёжности. И главное — плоское векторное сопло — ключевая особенность для маневренности и скрытности.

Такой элемент конструкции критически важен для снижения инфракрасной и радиолокационной заметности с задней полусферы. Форма воздухозаборника также спроектирована для снижения эффективной площади рассеяния. Это такая радиолокационная характеристика объекта, показывающая, насколько хорошо он отражает электромагнитные волны.

Эффективная площадь рассеяния зависит от формы, материала, размеров цели, рабочей частоты радара и угла наблюдения.

Максимальная скорость Су-75 составляет 2 Маха. Она варьируется от 2448 км/ч у земли до 2124 км/ч на высоте 11 километров. Такая разница связана с тем, что скорость звука зависит от температуры воздуха. У земли, где воздух теплее и атмосфера плотнее, скорость звука выше. В тропопаузе (8-16 километров над землей) воздух холоднее, плотность атмосферы заметно ниже и, следовательно, скорость звука меньше.

Вооружён и очень опасен

Несмотря на наличие одного двигателя, Су-75 способен нести до 7 с половиной тонн вооружения. Это практически вся номенклатура современных российских высокоточных средств поражения. Для воздушного боя — ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности Р-77-1 и ракеты "воздух-воздух" большой дальности Р-37М.

Для целей на земле — ракеты Х-38М малого радиуса, Х-58 для поражения радиолокационных станций, Х-59МК2 среднего радиуса, способная стартовать на высотах от 200 метров до 11 километров, а также корректируемые и планирующие авиабомбы (например, КАБ-250, КАБ-500).

Для сохранения малозаметности вооружение размещается во внутренних отсеках, а при необходимости — на внешней подвеске. При этом расчетная дальность полета без дозаправки составляет до 3000 км. Для однодвигательного самолета это высокий показатель, позволяющий действовать без частых дозаправок.

СУ-75 — эффективное оружие сетевой войны

Самое главное в этой машине — максимальное использование искусственного интеллекта. Угол обзора пилота составляет 360 градусов. Фактически его кабина становится полностью "стеклянной". Информация с параметрами полёта выводится на широкоугольный индикатор на лобовом стекле и большие многофункциональные дисплеи, никаких аналоговых приборов.

Искусственный интеллект выступает в роли ассистента, анализируя тактическую обстановку, предлагая варианты действий и разгружая летчика от рутинных задач.

Самолет изначально создается как часть единой информационной сети. Он может обмениваться данными в реальном времени с другими самолетами (например, с тем же Су-57), наземными пунктами, кораблями и дронами, действуя как воздушный командный пункт для группы БПЛА. Бортовая система выполняет роль "второго пилота", помогая в управлении и принятии решений в бою.

Ключевые задачи Су-75 — это завоевание превосходства в воздухе в паре с тяжелым Су-57, а также отдельные ударные миссии по наземным и надводным целям. Ключевая особенность Су-75 — способность работать в составе сетевой группировки с разнообразными дронами самолётного типа, от тяжелого БПЛА "Охотник", до группировки высокоскоростных БПЛА "Гром".

Такие дроны способны развивать скорость до 1000 км/ч., и обладают уникальными характеристиками, позволяющими эффективно взаимодействовать с пилотируемой авиацией в качестве "верного ведомого".

С экономической точки зрения Су-75 "Шахмат" — это, в первую очередь, про экспортный потенциал. Предполагается, что его станут покупать страны, которые не могут позволить себе тяжелые двухдвигательные машины вроде Су-57 или дорогостоящие западные аналоги. Фактически, это предложение технологий 5-го поколения по более конкурентной цене, чем американский F-35 Lightning II.

Ассиметричный ответ американскому F-35

"Лобовое" сравнение Су-75 с аналогами НАТО не вполне корректно. Эти самолёты воплощают в себе принципиально разные концепции. Су-75 больше похож на "солдата-специалиста", выполняющего отдельные специальные задачи. F-35 — это командный центр и универсальная "рабочая лошадка".

Су-75 не является прямым конкурентом F-35. Он пытается занять другую рыночную нишу: "бюджетный стелс" с уникальными способностями (модульность, дрон-лидер) для тех, кому F-35 недоступен. В открытом бою "один на один" против F-35 его шансы спорны из-за отставания в сетевых технологиях и проверенной стелс-реализации.

Но в гипотетическом конфликте, действуя в сети с Су-57 и дронами, он может быть опасным противником.