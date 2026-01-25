Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Никого не осталось: Си Цзиньпин расчищает путь для новой военной элиты НОАК

Си Цзиньпин отправил в отставку весь состав управления НОАК. Паранойя или план?
Силовые структуры » Военные новости

Си Цзиньпин продолжает масштабную чистку в рядах Народно-освободительной армии Китая (НОАК), увольняя высокопоставленных генералов. Что это означает?

Си Цзиньпин
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Си Цзиньпин

Си уничтожил последних соратников по ЦВС

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин одобрил официальные расследования в отношении своего заместителя в высшем органе военного управления в Китае — Центральном военном совете (ЦВС), генерала Чжан Юся и начальника Объединенного штаба НОАК генерала Лю Чжэньли.

Как цитирует Синьхуа редакционную статью "Ежедневной газеты НОАК", Чжан и Лю, "являясь высокопоставленными кадрами партии и армии, предали доверие и ожидания ЦК КПК и ЦВС, грубо попрали и подорвали систему ответственности председателя ЦВС (Си), способствовали возникновению политических и коррупционных проблем, подрывавших абсолютное руководство партии над армией и угрожавших основам правления партии, серьезно навредили имиджу и престижу ЦВС и повлияли на политическую и идеологическую основу единства и прогресса среди всех офицеров и солдат".

С тех пор как Си вступил в свой третий срок в 2022 году, по меньшей мере 21 высокопоставленный генерал был уволен. После недавнего отстранения 18 октября ещё одного влиятельного генерала Хэ Вэйдуна, политкомиссара ВМС НОАК Мяо Хуа, из семи членов ЦВС в строю остались только двое — сам Си и один из его заместителей Чжан Шэнминь (назначен в 2025 году).

Что движет Си?

В самом Китае никак беспрецедентную чистку не комментируют, а большинство экспертов в других странах сходятся во мнении, что ситуация обусловлена следующими причинами:

1. Собственно борьбой с коррупцией, которой никого в Китае не удивишь, особенно после скандалов в Ракетных войсках в 2024–2025 годах. Недавно уволенные высокопоставленные офицеры, возможно, неправильно оценили свои близкие отношения с Си, ошибочно полагая, что им удастся избежать ответственности за хищения.

2. В НОАК созрела оппозиция Си, а так как армия напрямую подчинена КПК, то, возможно, и в рядах самой партии. Либеральный блок в экономике, партии и на местах есть и в Китае. Си Цзиньпин однажды заметил, обсуждая распад Советского Союза, что в такой большой партии, как КПСС "не нашлось ни одного человека", который бы выступил против, хотя народ поддержал сохранение государства. В его статье говорилось о том, что Си очень волнует экстраполяция ситуации на КПК.

3. Паранойя Си (по примеру чисток Сталина 1937 года), потому что ни в одной армии мира в сильном государстве не бывает веских причин для того, чтобы всё высшее военное руководство в едином порыве выступило выступило против своего главнокомандующего. Атмосферу нагнетает подрывная деятельность США, в Китае видят, как много коррумпированных и некомпетентных генералов нанесли ущерб России, Ирану и Венесуэле. Китай, как говорится, ничем не хуже.

Кто идёт на смену старой военной элите Китая

В любом случае, старая элита НОАК — генералы с боевым опытом в войнах прошлого (вьетнамской), уходит. Планировать будущие операции по Тайваню будут уже другие военачальники.

Недавно высшее офицерское звание генерал-полковника присвоено (см. видео) Ян Чжибиню и Хань Шэнъяню. На данный момент они считаются ключевыми фигурами новой элиты НОАК и потенциальными кандидатами на вхождение в обновленный состав ЦВС. Первый будет возглавлять Восточное командование НОАК, отвечающее за Тайваньский пролив и Восточно-Китайское море. Второй — Центральное командование, курирующее оборону Пекина, а также нескольких смежных провинций. Оба назначения не случайны — генералы имеют прямое отношение к Военно-воздушным силам (ВВС) НОАК.

Исторически в руководстве НОАК доминировали представители сухопутных войск. Назначение генералов из ВВС подчеркивает стремление Си перейти к современной модели управления армией, где авиация и ракетные войска играют ведущую, а не вспомогательную роль. Чистые биографии и личная преданность — это критерии для нового состава ЦВС. Членство в ЦВС — это политическая должность, требующая утверждения на пленуме ЦК КПК, вакансии  могут быть заполнены на ближайшем крупном партийном форуме в 2026 году.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы китай коррупция си цзиньпин
Новости Все >
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Сейчас читают
Герань желтеет зимой не из-за холода: настоящая причина скрывается в привычном уходе
Садоводство, цветоводство
Герань желтеет зимой не из-за холода: настоящая причина скрывается в привычном уходе
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Последние материалы
Листья падают, хотя всё по правилам: скрытый признак, который вы игнорируете годами
Лифты, сирены и вечная спешка: как мегаполис ломает нервную систему животных
Одеяло живёт своей жизнью — пока на кровати не появляется этот незаметный элемент
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Отказ от длины оказался выигрышем: этот маникюр неожиданно стал визуальным кодом года
Дёшево, просто и эффективно: лавровый лист оказался неожиданным помощником в доме
Мороз не прощает беспечности: признаки обморожения, которые нельзя пережидать
Зеркало не щадит: простые приёмы ухода и макияжа против утренней усталости лица
Розы перестают быть капризными: растения, которые делают королеву сада неотразимой
Зимний стиль нашёл лазейку: небольшая деталь меняет всё без компромиссов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.