Никого не осталось: Си Цзиньпин расчищает путь для новой военной элиты НОАК

Си Цзиньпин отправил в отставку весь состав управления НОАК. Паранойя или план?

Си Цзиньпин продолжает масштабную чистку в рядах Народно-освободительной армии Китая (НОАК), увольняя высокопоставленных генералов. Что это означает?

Си уничтожил последних соратников по ЦВС

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин одобрил официальные расследования в отношении своего заместителя в высшем органе военного управления в Китае — Центральном военном совете (ЦВС), генерала Чжан Юся и начальника Объединенного штаба НОАК генерала Лю Чжэньли.

Как цитирует Синьхуа редакционную статью "Ежедневной газеты НОАК", Чжан и Лю, "являясь высокопоставленными кадрами партии и армии, предали доверие и ожидания ЦК КПК и ЦВС, грубо попрали и подорвали систему ответственности председателя ЦВС (Си), способствовали возникновению политических и коррупционных проблем, подрывавших абсолютное руководство партии над армией и угрожавших основам правления партии, серьезно навредили имиджу и престижу ЦВС и повлияли на политическую и идеологическую основу единства и прогресса среди всех офицеров и солдат".

С тех пор как Си вступил в свой третий срок в 2022 году, по меньшей мере 21 высокопоставленный генерал был уволен. После недавнего отстранения 18 октября ещё одного влиятельного генерала Хэ Вэйдуна, политкомиссара ВМС НОАК Мяо Хуа, из семи членов ЦВС в строю остались только двое — сам Си и один из его заместителей Чжан Шэнминь (назначен в 2025 году).

Что движет Си?

В самом Китае никак беспрецедентную чистку не комментируют, а большинство экспертов в других странах сходятся во мнении, что ситуация обусловлена следующими причинами:

1. Собственно борьбой с коррупцией, которой никого в Китае не удивишь, особенно после скандалов в Ракетных войсках в 2024–2025 годах. Недавно уволенные высокопоставленные офицеры, возможно, неправильно оценили свои близкие отношения с Си, ошибочно полагая, что им удастся избежать ответственности за хищения.

2. В НОАК созрела оппозиция Си, а так как армия напрямую подчинена КПК, то, возможно, и в рядах самой партии. Либеральный блок в экономике, партии и на местах есть и в Китае. Си Цзиньпин однажды заметил, обсуждая распад Советского Союза, что в такой большой партии, как КПСС "не нашлось ни одного человека", который бы выступил против, хотя народ поддержал сохранение государства. В его статье говорилось о том, что Си очень волнует экстраполяция ситуации на КПК.

3. Паранойя Си (по примеру чисток Сталина 1937 года), потому что ни в одной армии мира в сильном государстве не бывает веских причин для того, чтобы всё высшее военное руководство в едином порыве выступило выступило против своего главнокомандующего. Атмосферу нагнетает подрывная деятельность США, в Китае видят, как много коррумпированных и некомпетентных генералов нанесли ущерб России, Ирану и Венесуэле. Китай, как говорится, ничем не хуже.

Кто идёт на смену старой военной элите Китая

В любом случае, старая элита НОАК — генералы с боевым опытом в войнах прошлого (вьетнамской), уходит. Планировать будущие операции по Тайваню будут уже другие военачальники.

Недавно высшее офицерское звание генерал-полковника присвоено (см. видео) Ян Чжибиню и Хань Шэнъяню. На данный момент они считаются ключевыми фигурами новой элиты НОАК и потенциальными кандидатами на вхождение в обновленный состав ЦВС. Первый будет возглавлять Восточное командование НОАК, отвечающее за Тайваньский пролив и Восточно-Китайское море. Второй — Центральное командование, курирующее оборону Пекина, а также нескольких смежных провинций. Оба назначения не случайны — генералы имеют прямое отношение к Военно-воздушным силам (ВВС) НОАК.

Исторически в руководстве НОАК доминировали представители сухопутных войск. Назначение генералов из ВВС подчеркивает стремление Си перейти к современной модели управления армией, где авиация и ракетные войска играют ведущую, а не вспомогательную роль. Чистые биографии и личная преданность — это критерии для нового состава ЦВС. Членство в ЦВС — это политическая должность, требующая утверждения на пленуме ЦК КПК, вакансии могут быть заполнены на ближайшем крупном партийном форуме в 2026 году.

