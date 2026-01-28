Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва

Прорыв ВС РФ в Купянск-Узловой в Харьковской области для российской военной блогосферы стал неожиданным, разбираемся в фактах.

Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru Схема взятия ВС РФ Купянска-Узлового

Провыв ВС РФ в Купянск-Узловой — это приговор группировке ВСУ на левом берегу Оскола

Минобороны РФ заявило вчера, 27 января, о полном освобождении Купянска-Узлового, идёт проверка и зачистка городских кварталов.

"Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окружённых формирований противника", — заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Заявление было неожиданным для российской военной блогосферы, и многие ждут геопривязки, не сомневаемся, что она появится.

Купянск-Узловой — это один из важнейших железнодорожных узлов на востоке Украины. От него отходят ветки в разные направления, в том числе в Россию. Контроль над этим населённым пунктом даёт возможность обеспечивать логистику обширного участка фронта и быстро менять направление ударов.

Его взятие также означает полуокружение группировки ВСУ на восточном берегу Оскола (см. схему). Последним их оплотом остаётся только Ковшаровка. Герасимов оценил находящиеся там силы в 800 человек. С такими силами украинское командование сможет удерживать оборону на восточном берегу реки Оскол в лучшем случае ещё две-три недели, но, скорее всего, и того меньше, прогнозирует военный эксперт Алексей Рамм в Telegram.

Откуда был совершён прорыв в Купянск-Узловой

Чтобы оценить, откуда был совершён прорыв, воспользуемся картой испанского ОСИНТ-ресурса Suriyakmaps. Его автор пишет, что "к востоку от Купянска российские войска взяли под контроль половину Песчаного (см. схему) и расширили свой контроль вдоль железной дороги до окраин Куриловки и вдоль дороги на Петропавловку". Там российские войска возобновили наступление в северной части местности, пока не окопались в складах в центре. На карте ресурса Купянск-Узловой расположен в "серой зоне" — он рассматривается как приграничная зона между контролируемой Украиной территорией и зоной активных боёв. Купянск-Узловой был именно в зоне активных боёв, то есть там, где синие (украинские) и красные (российские) зоны соприкасаются, поэтому его переход под контроль ВС РФ не может вызывать недоумение.

При взгляде на карту ясно, что прорыв был осуществлён именно от Песчаного. Там проходит указанная испанским источником железная дорога Купянск — Сватово — Кременная, вдоль которой РФ уже давно ведёт продвижение. Движение вдоль железных дорог — это классическая логика наступления ВС РФ вообще и на Купянск-Узловой в частности, потому что сам посёлок — это железнодорожный узел. Географически это левый берег Оскола, здесь меньше водных преград и более "раскрытая" логистика для наступающей стороны.

Наступление с севера возможно (на карте Suriyakmaps идёт продвижение в Дворичанском районе к востоку от Колодезного к югу от Дворечанского), но здесь протекает река Оскол, имеются заболоченные участки и переправы. Этот участок дольше оставался под контролем ВСУ. Поэтому наступление идёт, но в качестве давления с фланга.

Куда пойдёт наступление от Купянска

Когда российские войска закрепятся в Купянске-Узловом, это даст им подход к самому городу Купянску, большому логистическому центру региона, усилит возможности давления на украинские позиции на северо-востоке и ослабит украинскую линию обороны вокруг железных коммуникаций и дорог. Это именно то, что нужно для дальнейшего наступления на восток — на Чугуев и Харьков, а также на юг — на Изюм и Славянск.