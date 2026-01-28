Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой?

Трамп поручил готовиться к морской блокаде Ирана. Есть ли у него неожиданные ходы и каковы будут признаки сползания конфронтации к войне.
Президент Дональд Трамп поручил ВМС США и другим подразделениям американской армии подготовиться к введению ''морской блокады'' против Ирана к пятнице, 30 января, сообщает Fox News. Администрация Трампа делает ставку на якобы продолжающиеся протесты внутри Ирана и призывает иранских военнослужащих переходить "на сторону народа" в обмен на снятие личных санкций и гарантии безопасности.
Морская блокада — это военная мера, которая должна быть эффективной, то есть поддерживаться силами, реально способными перекрыть доступ к побережью и портам. Эти силы у США есть. Авианосец USS Abraham Lincoln уже вошёл в зону ответственности Центрального командования США (Ближний Восток). Группировка включает эсминцы с управляемым ракетным оружием, способные нести крылатые ракеты, а также, вероятно, ударную атомную подлодку. Развёрнуты дополнительные системы ПВО (THAAD и Patriot) и истребители F-15E Strike Eagles.
Однако полная блокада — это объявление полноценной войны. Технически США могут это попытаться сделать, "закрыв" Персидский залив, но это уже сценарий уровня крупного конфликта, а не "акция, подготовленная к пятнице". Скорее всего, будет применён усиленный контроль судоходства, который политически могут называть "блокадой", но это другое действие по масштабу и рискам.
Тем не менее оно всё равно потребует постоянного прикрытия кораблей от ответных ударов и достаточно большого числа досмотров.
Официальный Тегеран называет действия США актом войны и заявляет о полной боевой готовности. Возможные варианты ответа включают:
Трамп назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи "лёгкой мишенью" и заявил, что США точно знают его местонахождение. Эксперты допускают попытку физического устранения или захвата верхушки режима, аналогично сценарию с Николасом Мадуро. Причём Трамп угрожает применением таинственного оружия (предположительно импульсного или кибернетического).
Но Тегеран уже предупреждён и принял меры, лидер спрятан под землёй, охрана усилена.
Можно также ударить по командным центрам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с целью лишить правительство способности подавлять внутренние протесты и координировать прокси-группировки. Но США опоздали, это надо было делать до 8 января.
Индикаторы обострения:
Далее возможны срочные эвакуационные меры с объектов США в регионе, резкое падение коммерческого трафика через Ормузский пролив, в риторике — ультиматумы. Дальше уже война.
Читайте Telegram-канал автора.
Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.