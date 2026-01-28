Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой?

Трамп поручил готовиться к морской блокаде Ирана. Есть ли у него неожиданные ходы и каковы будут признаки сползания конфронтации к войне.

Как США будут осуществлять морскую блокаду Ирана

Президент Дональд Трамп поручил ВМС США и другим подразделениям американской армии подготовиться к введению ''морской блокады'' против Ирана к пятнице, 30 января, сообщает Fox News. Администрация Трампа делает ставку на якобы продолжающиеся протесты внутри Ирана и призывает иранских военнослужащих переходить "на сторону народа" в обмен на снятие личных санкций и гарантии безопасности.

Морская блокада — это военная мера, которая должна быть эффективной, то есть поддерживаться силами, реально способными перекрыть доступ к побережью и портам. Эти силы у США есть. Авианосец USS Abraham Lincoln уже вошёл в зону ответственности Центрального командования США (Ближний Восток). Группировка включает эсминцы с управляемым ракетным оружием, способные нести крылатые ракеты, а также, вероятно, ударную атомную подлодку. Развёрнуты дополнительные системы ПВО (THAAD и Patriot) и истребители F-15E Strike Eagles.

Однако полная блокада — это объявление полноценной войны. Технически США могут это попытаться сделать, "закрыв" Персидский залив, но это уже сценарий уровня крупного конфликта, а не "акция, подготовленная к пятнице". Скорее всего, будет применён усиленный контроль судоходства, который политически могут называть "блокадой", но это другое действие по масштабу и рискам.

Тем не менее оно всё равно потребует постоянного прикрытия кораблей от ответных ударов и достаточно большого числа досмотров.

Иран готов ответить: око за око

Официальный Тегеран называет действия США актом войны и заявляет о полной боевой готовности. Возможные варианты ответа включают:

использование роев дронов и береговых ракетных комплексов против американских кораблей; удары проиранских группировок (хуситы в Йемене, формирования в Ираке) по судоходству в Красном море и американским базам в регионе; угрозы ударов по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, если они поддержат США; за каждый захваченный танкер иранцы захватят американский торговый корабль; это уже случалось в прошлом, и у США практически нет способов этому помешать; полное закрытие Ормузского пролива — это крайний шаг, потому что он бьёт и по Ирану тоже.

Какие неожиданные сценарии есть у Трампа по примеру венесуэльского?

Трамп назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи "лёгкой мишенью" и заявил, что США точно знают его местонахождение. Эксперты допускают попытку физического устранения или захвата верхушки режима, аналогично сценарию с Николасом Мадуро. Причём Трамп угрожает применением таинственного оружия (предположительно импульсного или кибернетического).

Но Тегеран уже предупреждён и принял меры, лидер спрятан под землёй, охрана усилена.

Можно также ударить по командным центрам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с целью лишить правительство способности подавлять внутренние протесты и координировать прокси-группировки. Но США опоздали, это надо было делать до 8 января.

Будем наблюдать

Индикаторы обострения:

конкретные задержания и досмотры танкеров и торговых судов,

скачок цен в морской страховке, сопровождающийся ростом "стояночных” очередей у иранских портов,

ужесточение заявлений Ирана по Ормузскому проливу

в связке с практическими действиями — перехватами западных торговых судов.

Далее возможны срочные эвакуационные меры с объектов США в регионе, резкое падение коммерческого трафика через Ормузский пролив, в риторике — ультиматумы. Дальше уже война.

