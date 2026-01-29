Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях

ВС РФ расширяют зону контроля в приграничных с Украиной областях, освобождая населённые пункты и создавая буферные зоны. Каковы их перспективы?

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Новый переход ВС РФ через границу с Украиной у Милаевки ( схема)

ВС РФ совершают новые прорывы на госгранице с Украиной

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По словам Герасимова, в течение месяца были освобождены четыре населённых пункта, в том числе за последнюю неделю — Симиновка и Старица к западу от Волчанска.

29 января западный ОSINT-ресурс Telegram-канал AMK Mapping сообщил, что российские войска пересекли международную границу ещё в трёх местах в Харьковской области.

Из российских деревень Кучеров и Милаевка с выходом в крупный лесной массив на украинской территории. Милаевка находится напротив Горналя в Курской области, видимо, речь идёт об атаке на Мирополье, чтобы ликвидировать украинский "карман" (см. схему). К северу от села Нестерное, расширив площадь захода от ранее занятого Дегтярного. Из Вериговки (РФ) "зашли в первые дома Чугуновки", начав атаки дальше на запад в направлении Великого Бурлука.

Российские источники сообщают о прорыве в 40 километрах западнее от Марьино (РФ) в сторону украинского села Зыбино к востоку от Волчанска. Цель наступления — взять под контроль единственное в этом районе шоссе.

Ранее граница была пересечена в районе Сотницкого Казачка в Харьковской области.

Большой плацдарм создан ранее в сёлах Сумской области:

Комаровка-Харьковка,

Мирополье,

Садки,

Александрия,

Юнаковка,

Могрица,

Грабовское.

В последнем обороны ВСУ фактически не было.

Таким образом, формируются буферные зоны для защиты Белгородской и Курской областей: отодвигается украинское наблюдение, удары беспилотниками и миномётами, РСЗО, создаётся буфер от заходов ДРГ ВСУ.

Очень важные задачи незаметных действий

Даже неглубокие вклинения (лесные массивы, окраины сёл) заставляют держать ВСУ дополнительные силы в указанных областях вместо усиления главных направлений. Лес и посадки — это укрытие для пехоты, дронщиков, то есть создаётся возможность закрепиться и дальше "грызть" оборону ВСУ малыми штурмовыми группами, постепенно расширяя буферную зону.

Сам факт того, что ВС РФ перешли границу, — эмоционально сильный посыл российской аудитории, украинской и международной — с разными целями, в последнем случае как важный элемент давления на переговорный фон, даже если речь о километрах в лесу.

Расширение небольших плацдармов возможно, но требует заметной концентрации сил, устойчивой логистики, прикрытия флангов и готовности держать занятое под контратаками. Поэтому наступление возможно, если сложатся условия, и не означает автоматического продолжения каждого такого захода.

Большие буферные зоны — плацдармы для наступления

На большие плацдармы надежды больше. Так расширение плацдарма вокруг Волчанска создаёт угрозу потери ВСУ значительной части территории Харьковской области. Речь может идти об участке от Волчанска до Великого Бурлука, который по площади составляет около десятой части региона. От большого плацдарма в Сумской области ВС России ведут наступление в направлении поселка Хотень, что в перспективе создаст опасность наступления непосредственно на Сумы.

Это уже не буферные зоны, а в перспективе российские области.

