Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

ВС РФ используют терминалы Starlink как антенны

Реакцией на использование терминалов Starlink ("Старлинк") российскими дронщиками стало решение Илона Маска о вводе ограничений для использования терминалов скоростью БПЛА до 75-90 км/час. Это сделано по просьбе минобороны Украины, которое в обломках ударных БПЛА ВС РФ всё чаще стало обнаруживать приёмные устройства этой системы.

Если объяснять простыми словами проблему для ВСУ, то у российского дрона появился неубиваемый Wi-Fi с безлимитной скоростью, который ловит сигнал даже в чистом поле, где нет никакой связи. Российские дронщики прикрепляют приёмное устройство "Старлинка" на большой дрон, который может долго висеть в воздухе и работать как вышка-ретранслятор, передавая сигналы до десятков маленьких FPV-дронов. То есть FPV-дрон управляется не прямой радиосвязью от пульта к антенне (которую легко заглушить средствами РЭБ), а через спутники Маска. Обычные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат сигналы, которые идут по земле. Но они почти бессильны против узкого луча, направленного вертикально вверх, в небо, к спутнику.

Не секрет, что терминалы "Старлинка" закупаются в России через третьи страны. Полностью их нельзя отключить у россиян и оставить у украинцев — сигнал захлёстывает позиции обеих сторон.

Российские инженеры научились обманывать спутники Маска

Введение лимита скорости выводит из строя концепцию использования "Старлинка" на скоростных БПЛА самолётного типа. Соответственно, для ВС РФ полёты таких моделей, как "Молния-2" или "Ланнцет", становятся затруднительными, так как их скорость значительно выше.

Какие есть ресурсы у РФ по преодолению проблемы? Помимо, конечно, того, что нужно форсированное развитие собственных спутниковых систем.

Надо отметить, что российские БПЛА вполне обходятся без "Старлинка". На самом деле американская система нужна для того, чтобы расширить функциональные возможности российских беспилотных систем.

Ранее уже вводилось ограничение скорости до 40 км/ч, на что были найдены технические обходные решения, включая прокси-платы и аппаратные вставки, которые подменяют данные о скорости, передаваемые терминалом на спутник. Цель — заставить систему верить, что дрон неподвижен или движется медленнее лимита.

Известно также, что превышение скорости в 90 км/ч спутник ловит за две минуты и только тогда даёт блокировку. У ВС РФ есть система подавления РЭБ "Комета", которая может привести дрон к цели незамеченным и включить "Старлинк" на финальном этапе меньше чем за две минуты. Россия смогла наладить крупносерийное производство этих модулей. Их ставят на самые разные аппараты — от разведывательных "Орланов" до ударных "Гераней" и планирующих авиабомб (УМПК).

Верификация терминалов "Старлинка" не решит проблему ВСУ

У ВСУ в связи с ограничениями Маска будет проблем больше, так как на "Старлинке" висит вся система связи и управления — "Вираж-Планшет", "Крапива". Чтобы избежать вывода из строя своих скоростных БПЛА (они тоже попадают под ограничения), минобороны Украины запустило верификацию своих терминалов. Однако такие "белые списки" были и ранее, но они не работали, так как российские специалисты научились взламывать прошивки, чтобы клонировать идентификаторы легальных устройств и выдавать свои терминалы за авторизованные.

Если посмотреть на ситуацию с политической точки зрения, то Маск передал свою систему в управление Пентагону и не является для России рукопожатной фигурой. США же не являются посредником на переговорах по Украине, а участником конфликта на стороне своей прокси-силы.

