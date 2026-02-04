Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей

Силовые структуры » Военные новости

Мир приближается к моменту, когда текущие ядерные договорённости теряют силу. Какова главная угроза новой гонки вооружений и есть ли возможность договориться?

США отказались от продления ДСНВ-III

Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III) официально завершается 5 февраля 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин предложил продолжать соблюдать количественные ограничения ДСНВ-III ещё в течение года. Но президент США Дональд Трамп ничего конкретного в ответ не сказал. По его словам, "закончится договор, ну туда ему и дорога, договоримся снова с привлечением Китая". При этом Китай не высказывает к этому желания, обосновывая тем, что его ядерный потенциал несоизмеримо меньше, чем у РФ и США.

Тем не менее эксперты не прогнозируют гонку вооружений в сторону значительного увеличения боезарядов или боеголовок (по 1500 у РФ и США, по ДСНВ-III). Они будут совершенствовать их начинку и сами межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и их носители и пусковые установки (по ДСНВ-III — по 700-800, соответственно).

Россия вырвалась вперёд в разработке новейших МБР и средств доставки

Основной упор в разработке МБР будет сделан на системы, которые невозможно перехватить или которые сокращают время принятия решения до считанных минут. Пока в этом направлении безоговорочно лидирует Россия, имея на вооружении МБР "Сармат", способную летать через Южный и Северный полюсы, где у США нет систем предупреждения, гиперзвуковой планирующий блок "Авангард", способный летать в плотных слоях атмосферы, ядерную торпеду "Посейдон" с практически неограниченным радиусом действия, крылатую ракету с ядерным двигателем и неограниченным временем полёта "Буревестник".

США значительно проигрывают РФ в этом компоненте. Большинство их МБР находится на подводных лодках. Сейчас запланирован ввод в строй новых АПЛ класса Columbia (заменит Ohio), каждая из которых несёт 16 ракет Trident II D5, которые нуждаются в модернизации. Планируется построить 12 таких подводных лодок, но ни одна ещё не введена в строй. Головная субмарина этого класса USS District of Columbia (SSBN-826) находится в процессе строительства с готовностью около 60%.

Американские МБР Minuteman-3 наземного базирования давно устарели, испытания замены — МБР Sentinel (LGM-35) — идут сложно. Проект буксует, а бюджет трещит по швам, так как стоимость одного изделия выросла на 81% от первоначальных оценок. Главная проблема — это колоссальный объём строительных работ. США нужно обновить 450 шахт, проложить тысячи километров кабелей и модернизировать командные пункты, построенные ещё в 60-е годы. Из-за отсутствия собственных гиперзвуковых МБР США в 2026 году делают ставку на ПВО: бюджет Агентства по противоракетной обороне (MDA) на перехват гиперзвуковых целей в 2026 году был увеличен.

Китай догоняет РФ и США в ядерной гонке вооружений

На начало 2026 года Китай обладает примерно 600 ядерными боезарядами (у РФ — 5459, у США — 5177, по ДСНВ-III) и каждый год прибавляет примерно по 100 (китайская статистика закрыта). В отличие от России и США большая часть китайских зарядов находится в хранилищах. На боевом дежурстве находятся предположительно лишь около 24 МБР, хотя к 2025 году Китай завершил или близок к завершению строительства около 350 новых шахт для МБР в пустынных районах на севере страны.

Но китайцы, в отличие от американцев, уже проводят испытания систем частично-орбитального бомбометания (FOBS) с гиперзвуковыми блоками. А также имеют мобильную МБР DF-41 с разделяющимися головными частями (до 10 блоков), способную поразить любую точку США.

Главная опасность гонки вооружений 2.0

Главная опасность новой гонки — в том, что с уходом ДСНВ теряется инспекционный механизм, что увеличивает риски недопонимания и эскалации до ядерной войны. В разы эту опасность увеличивает искусственный интеллект (ИИ). Стороны могут начать внедрять ИИ (если уже не внедряют) в системы управления ядерными пусками для ускорения реакции. Это создаёт риск ядерной войны "по ошибке алгоритма".

Что можно попробовать предпринять? Требовать ограничений от Китая сейчас означает закрепить его военное отставание. Россия резонно замечает, что "если мы считаем китайские арсеналы, то нужно считать и ядерные арсеналы Франции и Великобритании". А это ещё около 500 боеголовок, которые сейчас не учитываются ни в одном договоре.

На данном этапе наиболее реалистичный путь: создать новый формат — "ядерную пятёрку" (Россия, США, Китай, Франция, Британия) — для обмена данными и уведомлениями о пусках с дальнейшим подключением других ядерных держав. Это поможет избежать случайной войны. По мере нарастания доверия в этой области можно думать о новом договоре.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
