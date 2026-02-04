Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья

Силовые структуры » Военные новости

Позиция Украины на переговорах в Абу-Даби неконструктивна, считает Трамп, её изменить помогут удары по энергосистеме и взятие Запорожья.

Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

Зеленский понятия не имеет, о чём договариваются Путин и Трамп по Украине

Заявление Владимира Зеленского о том, что Россия нарушила энергетическое перемирие было опровергнуто президентом США Дональдом Трампом.

По версии Зеленского, "перемирие" (на самом деле односторонние действия РФ, к которым Украина присоединилась) должно было продлиться до 6 февраля, а удар последовал 1 февраля. На основании этого он обвинил Россию в вероломстве и призвал Вашингтон отреагировать. Но Трамп заявил, что Путин "сдержал своё слово" и выполнил его просьбу в полном объёме.

Это говорит о том, что Зеленский не был посвящён в точные детали этого "джентльменского соглашения" (в частности, о сроке до 1 февраля) и ориентировался на свои ожидания или делал вид, что в курсе.

В украинских СМИ разгонялась версия, что перемирию поспособствовал Кирилл Буданов* через переговорный процесс в Абу-Даби и даже что это была его личная инициатива. Это сразу выглядело очень сомнительно: Буданов* — пешка, которую на Украине выдвигают в новые лидеры накануне якобы приближающихся выборов.

Удары по энергетике — оправданный рычаг давления на Украину

Украина оказалась в ситуации, когда её главный союзник обсуждает условия безопасности украинской инфраструктуры с Россией, не согласовывая детали с самой Украиной. То есть лозунг "Ничего об Украине без Украины" канул в Лету.

Также обращает на себя внимание то, что Трамп считает удары по энергетике Украины оправданными с военной точки зрения и допустимым инструментом давления на неконструктивную позицию Киева. Это создаёт для Зеленского крайне нервный фон в начавшемся 4 февраля втором раунде переговоров в Абу-Даби. Пока там договорились лишь об обмене пленными.

Россия же продемонстрировала, что готова соблюдать временные гуманитарные ограничения, но только в тех рамках, которые обсуждены напрямую с США.

Россия продолжит СВО. Взятие Запорожья обеспечит смену режима в Киеве

Дмитрий Песков дал понять, что Россия будет продолжать СВО, причём дело не только в территориях, но и в смене режима, так как без этого невозможен устойчивый мир.

"Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом", — заявил Песков.

Путин публично называет нынешнее руководство Украины нелегитимным. Москва настаивает на проведении новых президентских выборов как обязательном условии долгосрочного мира, предлагая допустить к ним запрещённые партии и обеспечить голосование миллионов беженцев, в том числе в России. Но вряд практически это возможно осуществить в условиях военных действий и если Европа этот план не согласует. Зеленского Брюссель и Лондон продавливают на дальнейшее сопротивление.

Что может привести к смене режима, так это его капитуляция в связи с успехами ВС РФ на фронте. Для этого необходимо освободить Запорожье и взять Днепропетровск, крупнейшие тыловые, промышленные и логистические узлы ВСУ, или хотя бы их блокировать. Даже только это вкупе с обесточиванием Украины обрушит логистику ВСУ почти на половине фронта, вызовет кризис беженцев и экономический коллапс. Это не такие уж невозможные задачи, до Запорожья — 15 километров, до Днепропетровска — 100-140 километров.

Читайте Telelegram-канал автора.

*- признан в РФ террористом и экстремистом.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы дональд трамп владимир путин ракетные удары владимир зеленский
Новости Все >
Маникюр теряет популярность: что россияне начали делать вместо привычного ухода
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Сейчас читают
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Жарятся и надуваются, как воздушные шарики: картофельные булочки с эффектом фритюра
Еда и рецепты
Жарятся и надуваются, как воздушные шарики: картофельные булочки с эффектом фритюра
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Последние материалы
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Маникюр теряет популярность: что россияне начали делать вместо привычного ухода
В Газпроме рассказали, почему Европе будет невыгодна летняя закачка газа в хранилища
Шнурки на удачу и тайные привычки: как рождаются победы в спорте
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Бесконтактный контроль организма уже рядом: что умеют новые системы
Манипуляции кошек работают как гипноз: трюк, из-за которого мы подчиняемся без споров
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
Бесплатное лечение рака в России превращается в счет: где скрыты траты
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.