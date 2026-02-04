Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья

Позиция Украины на переговорах в Абу-Даби неконструктивна, считает Трамп, её изменить помогут удары по энергосистеме и взятие Запорожья.

Зеленский понятия не имеет, о чём договариваются Путин и Трамп по Украине

Заявление Владимира Зеленского о том, что Россия нарушила энергетическое перемирие было опровергнуто президентом США Дональдом Трампом.

По версии Зеленского, "перемирие" (на самом деле односторонние действия РФ, к которым Украина присоединилась) должно было продлиться до 6 февраля, а удар последовал 1 февраля. На основании этого он обвинил Россию в вероломстве и призвал Вашингтон отреагировать. Но Трамп заявил, что Путин "сдержал своё слово" и выполнил его просьбу в полном объёме.

Это говорит о том, что Зеленский не был посвящён в точные детали этого "джентльменского соглашения" (в частности, о сроке до 1 февраля) и ориентировался на свои ожидания или делал вид, что в курсе.

В украинских СМИ разгонялась версия, что перемирию поспособствовал Кирилл Буданов* через переговорный процесс в Абу-Даби и даже что это была его личная инициатива. Это сразу выглядело очень сомнительно: Буданов* — пешка, которую на Украине выдвигают в новые лидеры накануне якобы приближающихся выборов.

Удары по энергетике — оправданный рычаг давления на Украину

Украина оказалась в ситуации, когда её главный союзник обсуждает условия безопасности украинской инфраструктуры с Россией, не согласовывая детали с самой Украиной. То есть лозунг "Ничего об Украине без Украины" канул в Лету.

Также обращает на себя внимание то, что Трамп считает удары по энергетике Украины оправданными с военной точки зрения и допустимым инструментом давления на неконструктивную позицию Киева. Это создаёт для Зеленского крайне нервный фон в начавшемся 4 февраля втором раунде переговоров в Абу-Даби. Пока там договорились лишь об обмене пленными.

Россия же продемонстрировала, что готова соблюдать временные гуманитарные ограничения, но только в тех рамках, которые обсуждены напрямую с США.

Россия продолжит СВО. Взятие Запорожья обеспечит смену режима в Киеве

Дмитрий Песков дал понять, что Россия будет продолжать СВО, причём дело не только в территориях, но и в смене режима, так как без этого невозможен устойчивый мир.

"Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом", — заявил Песков.

Путин публично называет нынешнее руководство Украины нелегитимным. Москва настаивает на проведении новых президентских выборов как обязательном условии долгосрочного мира, предлагая допустить к ним запрещённые партии и обеспечить голосование миллионов беженцев, в том числе в России. Но вряд практически это возможно осуществить в условиях военных действий и если Европа этот план не согласует. Зеленского Брюссель и Лондон продавливают на дальнейшее сопротивление.

Что может привести к смене режима, так это его капитуляция в связи с успехами ВС РФ на фронте. Для этого необходимо освободить Запорожье и взять Днепропетровск, крупнейшие тыловые, промышленные и логистические узлы ВСУ, или хотя бы их блокировать. Даже только это вкупе с обесточиванием Украины обрушит логистику ВСУ почти на половине фронта, вызовет кризис беженцев и экономический коллапс. Это не такие уж невозможные задачи, до Запорожья — 15 километров, до Днепропетровска — 100-140 километров.

