Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США

Сенсационная утечка документов министерства обороны Вьетнама раскрыла подготовку к отражению нападения со стороны его ключевого торгового партнёра США.

Фото: National Archives and Records Administration, by Lt.Col. Cecil J. Poss, USAF, in a McDonnell RF-101C Voodoo of the 20th Tactical Reconnaissance Squadron., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бомбардировка Вьетнама ( война с 1955 года по 1975 год)

Вьетнам не верит в хорошие намерения США

Официально Ханой и Вашингтон — "всеобъемлющие стратегические партнёры". В 2025 году они отметили 30-летие нормализации отношений, проводят встречи на уровне военных ведомств и активно торгуют. В ноябре министр обороны США Пит Хегсет посетил Ханой для обсуждения углубления военного сотрудничества и поставок оружия.

Однако вьетнамские коммунисты до сих пор очень хорошо помнят войну с США, закончившуюся в 1975 году, и опасаются второго нападения. Они пристально смотрят на то, как разворачиваются события на коммунистической Кубе, которой Вашингтон сегодня предметно угрожает "крахом режима". Об этом пишут в отчёте авторы организации "Проект 88", которые получили доступ к отчёту вьетнамского военно-морского флота под названием "План противодействия второму вторжению США".

В плане утверждается, что Ханой не рассматривает США как равноправного друга (как Китай или Россию). Напротив, вьетнамцы видят в Вашингтоне агрессивную сверхдержаву с "воинственным характером", готовую завоевать любую страну под выдуманными предлогами.

"США и их союзники готовы применять нетрадиционные формы ведения войны и военного вмешательства и даже проводить крупномасштабные вторжения против стран и территорий, которые отклоняются от их орбиты", — цитируют аналитики вьетнамский документ.

США также хотят "распространять и навязывать свои ценности относительно свободы, демократии, прав человека, этнической принадлежности и религии", чтобы постепенно менять социалистические правительства.

Вьетнам не пожертвует связями с Китаем

Аналитики из "Проекта 88" отмечают, что наличие планов противодействия Вашингтону — нормальная практика для военных Вьетнама, которые обязаны просчитывать любые риски для государственной безопасности, даже маловероятные. Ханой не желает участвовать ни в какой стратегии "сдерживания Китая", хотя и есть территориальные претензии к нему в Южно-Китайском море. Вьетнам рассматривает продвижение Вашингтоном "свободы и демократии" как лицемерную уловку для поддержания американской гегемонии в регионе.

"Здесь существует консенсус в правительстве и разных министерствах", — сказал Бенджамин Суонтон, содиректор "Проекта 88".

По его словам, "это не просто какой-то маргинальный элемент или параноидальный элемент в партии или в правительстве".

Расчёт Вьетнама — на торговый иммунитет

Заметим, что Ханой надеется на торговые отношения с США, которые якобы дают иммунитет от возможной агрессии. Сегодня Вьетнам является восьмым по величине торговым партнёром США, а объём двусторонней торговли к 2023 году достиг 124 млрд долларов. Вьетнам одним из первых заключил тарифное соглашение с США. Вместо угрожавших 46% Ханой согласился платить пошлину в 20% на все товары, отправляемые в США, и 40% на транзит (реэкспорт). Взамен на снижение тарифов Вьетнам обязался предоставить американским товарам "преференциальный доступ" на свой рынок.

США активно переносят производство из Китая во Вьетнам (стратегия "China Plus One"). Сейчас Вьетнам производит огромную долю электроники, одежды и обуви для американского рынка, например, для Apple, Intel, Nike.

Тем не менее тесные торговые отношения не являются гарантом безопасности. История показывает, что когда страны чувствуют угрозу своему существованию или политическому строю, торговые выгоды отходят на второй план (это ярко показывает пример России, которая начала СВО, несмотря на хорошие торговые отношения с Западом). Вьетнамское руководство больше боится не прямой военной интервенции, а "оранжевой революции". Если США начнут активно поддерживать оппозицию внутри Вьетнама, то Ханой может пойти на обострение, даже если это ударит по бюджету.

Вьетнам приглашает американские заводы и демонстрирует лояльность к Пентагону, но одновременно укрепляет армию и внимательно следит за внутренней безопасностью.

