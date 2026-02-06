Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Бумажный тигр с реактивным хвостом: ракеты Фламинго заблудились на пути к ядерному полигону РФ

Силовые структуры » Военные новости

Громкая атака на ключевой полигон Капустин Яр обернулась неожиданным сюрпризом. Анализ спутниковых снимков показал, куда на самом деле приземлились ракеты.

Ракета ВСУ "Фламинго"
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by BenjoP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета ВСУ "Фламинго"

Ни одна ракета "Фламинго" не долетела до Капустина Яра

ВСУ отчитались об "успешных" ударах ракетами "Фламинго" по полигону Капустин Яр — ключевому центру испытаний для наземного компонента ядерной триады (РВСН) РФ, в том числе ракеты "Орешник", и систем ПВО.

В качестве доказательств минобороны Украины были предоставлены спутниковые снимки. Как пишут российские военные паблики, на них "все здания целые, следов попадания нет, а в успех записаны коптящая котельная и тени".

Согласно анализу, проведённому ресурсом CyberBoroshno, который приобрёл спутниковые снимки этого района, ни одна из ракет не попала в цель. Однако западные аналитики увидели следы повреждений от ударов беспилотников (!) "на двух зданиях комплекса предстартовой подготовки для МБР и МБР на платформе № 105".

"Чуда не случилось. Ракеты потерялись по пути. Часть их была сбита, а часть безопасно упала на очень большом расстоянии от цели", — пишет в Telegram военный эксперт Алексей Рамм.

Главная проблема "Фламинго" — в системе навигации

По его словам, заявленным характеристикам ракета "Фламинго" не соответствует. В частности, "у неё достаточно слабая боевая часть, ни о какой тонне взрывчатых веществ речи не идёт".

Эксперт напоминает, что первый опыт, удар по Белгороду, был выполнен в самых благоприятных условиях. Ракеты пролетели относительно небольшое расстояние, и им не пришлось серьёзно нагружать свои навигационные системы. Но как только речь зашла о расстоянии, вдвое большем, оказалось, что система навигации "Фламинго" не имеет технологии коррекции "по экстремальным точкам" (способ навигации без GPS, при котором ракета "смотрит" на землю и узнаёт местность по её самым заметным чертам, сравнивая с заложенным полётным заданием), которые есть у российских дальнобойных ракет.

WSJ приводит точку зрения западных экспертов, что выбор для навигации был сделан в пользу использования версии ПО с открытым исходным кодом, которая свободно доступна в интернете. Это дёшево и очень быстро, но если код доступен всем, то зная, как программа обрабатывает те самые "экстремальные точки", можно найти "дыры" и создать алгоритмы для подмены данных (спуфинг).

Реактивные двигатели же были взяты с выведенных из эксплуатации старых советских самолётов, пишет WSJ. "Фламинго" сбить легче, чем мелкий дрон, хотя оба "светятся" на радарах, как "новогодняя елка", считают украинские источники.

Фиаско "Фламинго" — о блэкауте в Москве можно забыть

На ракетную программу "Фламинго" компании FirePoint Дания выделила 1,4 млрд евро. Зеленский обещал производить по три тысячи ракет в год и с их помощью устроить Москве блэкаут. Но всё вылилось в пропагандистский обман и распил бюджета. FirePoint принадлежит украинскому олигарху Тимуру Миндичу, который сбежал в Израиль, после того как его разоблачили в хищении западных средств.

Экс-замсекретаря совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что ракеты "Фламинго" "непригодны к применению". Кривонос считает, что в одном залпе ВСУ не смогут поднять 1000 ракет (нет не только их, но и пусковых установок), чтобы осуществить заявленную цель блэкаута в Москве. И даже если это сделать, то ПВО Москвы способна этот залп ликвидировать.

"Вы хотите создать блэкаут? Тогда вы должны тысячу ракет направить на Москву, их собьют, а вторая тысяча ударит по целям на Украине", — сказал Кривонос в одном из интервью.

Удары "Фламинго" по Капустину Яру — это не только фиаско ВСУ и украинских и европейских разработчиков (накануне переговоров в Абу-Даби), но и опасная для Украины провокация, так как удар наносился по ядерной триаде РФ. Цель понятна — это посыл для "розовых пони", что вот оно чудо-оружие будущей "перемоги", а значит, нужно потерпеть и победа вот-вот придёт. Но надо заметить, что на Украине с началом блэкаута в Киеве и других городах "розовых пони" сильно поубавилось.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ракетный удар
