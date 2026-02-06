Бумажный тигр с реактивным хвостом: ракеты Фламинго заблудились на пути к ядерному полигону РФ

Громкая атака на ключевой полигон Капустин Яр обернулась неожиданным сюрпризом. Анализ спутниковых снимков показал, куда на самом деле приземлились ракеты.

Ни одна ракета "Фламинго" не долетела до Капустина Яра

ВСУ отчитались об "успешных" ударах ракетами "Фламинго" по полигону Капустин Яр — ключевому центру испытаний для наземного компонента ядерной триады (РВСН) РФ, в том числе ракеты "Орешник", и систем ПВО.

В качестве доказательств минобороны Украины были предоставлены спутниковые снимки. Как пишут российские военные паблики, на них "все здания целые, следов попадания нет, а в успех записаны коптящая котельная и тени".

Согласно анализу, проведённому ресурсом CyberBoroshno, который приобрёл спутниковые снимки этого района, ни одна из ракет не попала в цель. Однако западные аналитики увидели следы повреждений от ударов беспилотников (!) "на двух зданиях комплекса предстартовой подготовки для МБР и МБР на платформе № 105".

"Чуда не случилось. Ракеты потерялись по пути. Часть их была сбита, а часть безопасно упала на очень большом расстоянии от цели", — пишет в Telegram военный эксперт Алексей Рамм.

Главная проблема "Фламинго" — в системе навигации

По его словам, заявленным характеристикам ракета "Фламинго" не соответствует. В частности, "у неё достаточно слабая боевая часть, ни о какой тонне взрывчатых веществ речи не идёт".

Эксперт напоминает, что первый опыт, удар по Белгороду, был выполнен в самых благоприятных условиях. Ракеты пролетели относительно небольшое расстояние, и им не пришлось серьёзно нагружать свои навигационные системы. Но как только речь зашла о расстоянии, вдвое большем, оказалось, что система навигации "Фламинго" не имеет технологии коррекции "по экстремальным точкам" (способ навигации без GPS, при котором ракета "смотрит" на землю и узнаёт местность по её самым заметным чертам, сравнивая с заложенным полётным заданием), которые есть у российских дальнобойных ракет.

WSJ приводит точку зрения западных экспертов, что выбор для навигации был сделан в пользу использования версии ПО с открытым исходным кодом, которая свободно доступна в интернете. Это дёшево и очень быстро, но если код доступен всем, то зная, как программа обрабатывает те самые "экстремальные точки", можно найти "дыры" и создать алгоритмы для подмены данных (спуфинг).

Реактивные двигатели же были взяты с выведенных из эксплуатации старых советских самолётов, пишет WSJ. "Фламинго" сбить легче, чем мелкий дрон, хотя оба "светятся" на радарах, как "новогодняя елка", считают украинские источники.

Фиаско "Фламинго" — о блэкауте в Москве можно забыть

На ракетную программу "Фламинго" компании FirePoint Дания выделила 1,4 млрд евро. Зеленский обещал производить по три тысячи ракет в год и с их помощью устроить Москве блэкаут. Но всё вылилось в пропагандистский обман и распил бюджета. FirePoint принадлежит украинскому олигарху Тимуру Миндичу, который сбежал в Израиль, после того как его разоблачили в хищении западных средств.

Экс-замсекретаря совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что ракеты "Фламинго" "непригодны к применению". Кривонос считает, что в одном залпе ВСУ не смогут поднять 1000 ракет (нет не только их, но и пусковых установок), чтобы осуществить заявленную цель блэкаута в Москве. И даже если это сделать, то ПВО Москвы способна этот залп ликвидировать.

"Вы хотите создать блэкаут? Тогда вы должны тысячу ракет направить на Москву, их собьют, а вторая тысяча ударит по целям на Украине", — сказал Кривонос в одном из интервью.

Удары "Фламинго" по Капустину Яру — это не только фиаско ВСУ и украинских и европейских разработчиков (накануне переговоров в Абу-Даби), но и опасная для Украины провокация, так как удар наносился по ядерной триаде РФ. Цель понятна — это посыл для "розовых пони", что вот оно чудо-оружие будущей "перемоги", а значит, нужно потерпеть и победа вот-вот придёт. Но надо заметить, что на Украине с началом блэкаута в Киеве и других городах "розовых пони" сильно поубавилось.

