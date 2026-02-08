За покушением на замглавы ГРУ Алексеева маячит явный украинский след

Раскрыты детали покушения на генерала ГРУ Владимира Алексеева. ФСБ задержала исполнителя в Дубае. Украинский след привел к соседям по подъезду.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФСБ

В покушении на генерала Алексеева подтвердился украинский след

ФСБ сообщает о задержании в Дубае исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. По данным ведомства, это свежеиспечённый гражданин России 65-летний Любомир Корба. Его задержали при содействии спецслужб ОАЭ в этой стране. Также задержан в Москве пособник — Виктор Васин, 1959 года рождения, а пособница Зинанда Серебрицкая, 1971 года рождения, по данным ФСБ, успела выехать на Украину.

По данным СК РФ, опубликованным на сайте ведомства, подготовка теракта велась не менее полутора месяцев и включала длительное наблюдение, которое осуществила Серебрицкая (ранее — Антонюк), Она сняла квартиру в жилом комплексе на Волоколамском шоссе, где проживает Алексеев и активно участвовала в домовом чате. Она собирала сведения о передвижениях генерала, режиме его дня и особенностях доступа в дом. Серебрицкая переехала в РФ из ЛНР, где продала дом. В Москве она работала у частного предпринимателя.

Пособник Корбы Васин окончил Кемеровское военное училище связи. Также неудачно занимался бизнесом, две его фирмы были признаны банкротами, и он имел долги на сумму около миллиона рублей. Васин на протяжении многих лет был знаком с Корбой, они перечисляли друг другу деньги. По оперативной информации, Васин придерживался экстремистских взглядов и являлся сторонником запрещённой в России организации ФБК.

Исполнитель Корба, 1960 года рождения — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, вёл бизнес в начале 2010 годов, который был ликвидирован. Российским гражданином стал в 2021 году, оформил временную регистрацию в Нягань (ХМАО), а до этого переезжал из Украины в Россию и обратно несколько раз. В социальных сетях Корбы на аватаре размещён герб Украины. По данным следствия, после начала СВО он вновь перебрался в Россию, где, как предполагается, мог действовать в качестве "спящего" агента. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал Корбе меру пресечения в виде заключения под стражу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению. И это ещё раз показывает нулевую цену всем заявлениям Киева.

Вырисовывается профайл преступников и схема теракта

Во всех покушениях на российский генералитет просматривается одна схема и один профайл преступников. Наблюдатель снимает квартиру в том же доме, в качестве исполнителя нанимаются не профессионалы, а из числа мигрантов из средней Азии или Украины с большими долгами. Это могут быть "спящие агенты", но их подноготную легко вычислить по соцсетям. Это большая работа для ФСБ по профилактике, но её надо делать.

ФСБ России обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

Грубый промах Минобороны по охране генералитета

Минобороны РФ надо наладить охрану своих генералов, в доме Алексеева не работали видеокамеры, это грубый промах.

Владимир Алексеев (64 года) — Герой России, занимает пост первого заместителя начальника ГРУ с 2011 года. Он курировал частные военные компании (включая "Редут") и принимал активное участие в событиях во время мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года, убеждая бойцов остановиться.

6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе в городе Москве преступник произвел в него не менее 3 выстрелов и скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в одну из московских больниц и выжил.

Следствием на месте происшествия проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления — пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами. Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопические, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других.