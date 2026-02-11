Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет

В России многие лояльные граждане недовольны замедлением Telegram. Почему государство не учитывает их интересы?

В России недовольны замедлением Telegram

Роскомнадзор (РКН) усилил "последовательные ограничения" в работе Telegram в России. Конечно, многим пользователям это не нравится. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против данного решения, так как площадка стала важной платформой для передачи актуальной информации гражданам. Многие российские политические ресурсы имеют многомиллионные просмотры, государство через них влияет "на умы и сердца" граждан, но это также не аргумент.

Не аргумент и то, что мессенджер стал важным элементом для безопасного обмена информацией в зоне СВО, так как особенности шифрования сообщений затрудняют противнику возможности их перехватывать. Возмущены также те, кто конкретно на этом зарабатывает через рекламу и другими способами (платные подписки, монетизация, криптоигры и т. д.).

Обычные пользователи давно черпают из Telegram информацию, которая приходит намного быстрее, чем из других источников. Имеют своих любимых авторов и ценят формат — "один ко всем".

Так в чём же дело, какой минус для государства перевешивает полезность Telegram для многих лояльных граждан?

Терроризм взял Tеlegram на вооружение

Павел Дуров называет эти действия "ограничением свободы слова". Но всякая свобода — не абстрактное понятие. Не секрет, что платформа используется для мошенничества, вымогательства, преступной и террористической деятельности. По данным Следственного комитета (СК) РФ, через Telegram осуществлялась вербовка, координация действий (и их оплата через крипторынки), наблюдение за жертвами в следующих громких терактах:

"Крокус Сити-Холле",

против Дарьи Дугиной ,

, Захара Прилепина,

генералов Игоря Кириллова

и Владимира Алексеева.

Также отмечалась серия попыток вывода из строя энергетических объектов, где управление автоматикой пытались перехватить через уязвимости в софте, связанном с Telegram-уведомлениями.

Фигурировала дистанционная активация взрывного устройства и координация через мессенджер. Схема такая: создаётся бот — это пульт управления (где нажимают кнопку). К взрывному устройству подключается плата — мозг, с SIM-картой или Wi-Fi-модулем. Программа на микроконтроллере постоянно опрашивает Telegram API. Как только в чат приходит определённая команда, контроллер подаёт электрический импульс на детонатор.

Подобные схемы: Telegram -> контроллер -> детонатор, — чаще фиксируются в делах о диверсиях на железных дорогах и поджогах релейных установок.

Замедление Telegram блокирует ботов-террористов

Именно из-за возможности скрытого управления физическими объектами (от камер слежения до взрывных устройств) российские власти называют Telegram угрозой национальной безопасности.

И именно замедление Telegram, а не полное отключение даёт нужный эффект. Система анализирует пакеты данных (DPI — Deep Packet Inspection). Если она видит специфический трафик, характерный для управления ботами или передачи команд на контроллеры, она может блокировать эти конкретные сессии, не отключая весь интернет. В результате команда на подрыв или запуск диверсии просто не доходит до устройства из-за искусственных "помех" и задержек.

Теоретически соглашение по ботам с Дуровым возможно, но на практике оно упирается в фундаментальное противоречие между "безопасностью" и "анонимностью" (свобода слова).

О чём ведутся переговоры с Дуровым

Если бот явно распространяет инструкции по изготовлению взрывчатки или пропаганду терроризма, то модераторы Telegram его блокируют. Это происходит тысячами ежедневно. Но создать нового бота можно за пять минут. Блокировка одного "детонатора" не решает проблему, если через мгновение появляется его клон. Российские власти требуют не просто удалять ботов, а выдавать данные тех, кто их создал и кто ими пользуется (IP-адреса, номера телефонов). Для Дурова это "красная линия", которую он не желает переходить.

Сейчас в переговорах с Дуровым обсуждается модель "Реестра доверенных ботов".

Бизнес-боты и сервисы проходят упрощённую верификацию ("Белый список"). Все остальные (анонимные) боты могут получить технические ограничения (например, лимит на количество сообщений или запрет на работу с API вне защищённых серверов). РКН предлагает не замедлять трафик для тех ботов, которые разместили свои сервера на территории РФ.

Соглашение по ботам могло бы остановить замедление мессенджера, но только если Дуров согласится на частичную деанонимизацию их владельцев. Пока он на это не идёт, считая, что это создаст лазейку для "полной слежки".

Российское государство сравнивает, что его больше волнует — жизни граждан или их удобство и доходы, и делает выбор. При этом очевидно, что полной блокировки Telegram не будет.