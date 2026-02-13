Возвращение ГДР: нарушение ядерных договоров может расколоть Германию

Берлин и Париж начали консультации о создании единого ядерного щита, что может иметь непредсказуемые последствия.

Мерц и Макрон начали переговоры об общем ядерном щите

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что уже начал консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу европейского ядерного сдерживания. Под этим термином подразумевается создание "европейского ядерного зонтика" на базе французского (и, возможно, британского) арсенала на фоне сомнений в американских гарантиях.

Франция — единственная страна ЕС, обладающая собственным ядерным оружием (около 300 боеголовок). Макрон ранее заявлял, что "жизненные интересы" Франции имеют "европейское измерение", и он готов открыть дискуссию о роли французского сдерживания в общеевропейской безопасности. Мерц подчеркнул, что Германия стремится сохранить существующие механизмы "ядерного участия" с США (размещение американского тактического ядерного оружия на немецких базах), но параллельно нуждается в долгосрочной европейской альтернативе.

Реален ли план?

На данный момент обсуждения находятся на начальной стадии. Существует много проблем.

1. Франция ни с кем не будет делиться "кнопкой". Макрон чётко дал понять, что окончательное решение о применении ядерного оружия останется исключительно за президентом Франции. Тем не менее, он приглашает всех вложиться в модернизацию своего ядерного арсенала (бюджет Франции €57 млрд в 2026 году). Ожидается, что Германия возьмет на себя главную часть расходов на содержание французских ядерных сил.

2. Формулировки договора заранее трудно согласуемые. Согласно французской ядерной доктрине, удар наносится только тогда, когда затронуты "жизненно важные интересы" Франции. Поэтому в обсуждаемом договоре должно быть прямо записано, что безопасность Германии (и других стран ЕС) является неотъемлемой частью этих интересов. Опыт НАТО показывает, что, скорее всего, будет записано, что Франция обязуется проводить экстренные консультации с Германией перед пуском. Если же Макрон официально "подпишется" защищать Германию любой ценой, то любой политический оппонент может обвинить его в том, что он "продаёт безопасность французов ради европейских амбиций".

3. Германия — страна правил и чётких контрактов, двусмысленности для немецкого менталитета неприемлемы. Поэтому немцы не просто хотят планировать ядерные удары, а иметь право распоряжаться ими. Соглашаясь на условия Макрон, Мерц де-факто признаёт Францию главным военным лидером ЕС, и плюс ещё за немецкие деньги. Этого не потерпит уже немецкий избиратель.

Реакция на ядерный зонтик Европы в РФ и США

Переговоры будут идти долго, но постепенно тихо сойдут на нет. Они имеют пропагандистскую функцию, чтобы показать Вашингтону "военную силу" Европы и европейскую солидарность. Но США эти потуги не заметят или же Трамп скажет: "Скатертью дорога, я закрываю свой "ядерный зонтик" над вами".

Россию этот план раздражает, так как он делает Европу менее предсказуемой. С точки зрения Москвы, любая страна, на территории которой размещаются элементы ядерного сдерживания (даже если это только штабы или системы наведения), автоматически становится целью приоритетного удара. Если Германия официально войдёт в "ядерный клуб" через Францию, то Россия разместит дополнительные ракеты в Калининграде, нацеленные на немецкие базы.

Может ли Германия создать своё ядерное оружие

У Германии есть всё необходимое для создания в течение 3-х лет своей ядерной боеголовки, если политическое решение будет принято. В городе Гронау (земля Северный Рейн-Вестфалия) работает немецкий завод Urenco по обогащению урана методом газовых центрифуг, способных обогащать уран до оружейного уровня. А немецкие самолеты (например, Tornado и новые F-35) уже сертифицированы для вооружения ядерным оружием в рамках программ НАТО.

Но есть два препятствия. Это Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года: Германия подписала его как государство, не обладающее ядерным оружием. И договор "Два плюс четыре" от 1990 года. При объединении ФРГ и ГДР Германия подтвердила окончательный отказ от ядерного, биологического и химического оружия. Любая попытка создать свою бомбу станет прямым нарушением условий объединения страны.

А это уже способ вернуть к жизни Германскую Демократическую Республику.

