Заявление о редком яде, которым якобы был отравлен Навальный*, столкнулось с суровой реальностью химического распада органики и правилами судебной медицины.

Навальный отравлен ядом лягушки. Почему выбрана эта версия?

Тема "отравления" Алексея Навального* вновь поднята в СМИ в связи с официальным заявлением пяти европейских стран (Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов).

Ими утверждается, что лабораторные тесты образцов биоматериалов тела, тайно вывезенных за границу семьей Навального*, показали наличие эпибатидина — мощного нейротоксина, который в природе встречается только в коже южноамериканских лягушек-древолазов из Эквадора. Яд вызывает паралич мышц, судороги и остановку дыхания, что, по мнению западных "криминалистов", совпадает с описанием симптомов Навального* перед смертью. Выбор такого вещества версия объясняет стремлением скрыть следы именно из-за экзотичности яда (кто его будет искать).

Но возникает вопрос, зачем использовать яд из Эквадора, если в распоряжении спецслужб есть более изученные составы? Сюжет с "ядом редких лягушек" выглядит как сценарий шпионского триллера, что часто указывает на попытку создать сильный медийный эффект.

Криминалистический аспект версии не вызывает доверия

Эпибатидин — это органическое соединение. Как и любой природный алкалоид, он подвержен распаду под воздействием ферментов в крови и тканях, температуры и света. За год в неспециализированных условиях (если материалы просто "лежали") от молекул яда не должно остаться следов, которые можно было бы однозначно идентифицировать. Да, в волосах многие яды и наркотики "консервируются" на месяцы и даже годы, но такие материалы сразу после забора должны были быть заморожены до -80°C или обработаны специальными реагентами. "Семья" не могла обеспечить такие условия при передаче материалов из Харпа (ЯНАО) в Европу.

В криминалистике также есть понятие "непрерывности улик". Если доказательство год где-то находилось без официального протокола, то любой суд его отвергнет. За год в биоматериал можно "подмешать" что угодно. Без контроля за теми, кто держал эти пробирки всё это время, результаты анализа выглядят как политическая манипуляция. А если яд был найден раньше, то почему молчали? Ответ "ждали результатов тестов" в течение года выглядит слабым для современной токсикологии, которая обычно справляется за недели. Это также наводит на мысль, что публикация привязана к политическому календарю, а не к моменту завершения исследования.

Цели акции — санкционное давление и оживление экстремистского движения

Информация появилась ровно в годовщину смерти Навального* и накануне конференции в Мюнхене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти выводы "некропропагандой", подчеркнув, что Москва не признаёт результаты анализов без предоставления формул и официальных протоколов.

Целью поднятия этой темы является усиление давления на Кремль для обоснования новых санкционных пакетов. Старая версия с "трусами с "Новичком" (история первого "отравления" в 2020 году, за которое Навальный* возлагал ответственность на ФСБ) себя изжила. Но когда в одной истории появляется слишком много сценариев, они начинают аннулировать друг друга.

На текущий момент вероятность того, что тема с "ядом лягушек" сможет реально оживить движение навальнистов** внутри России, оценивается экспертами как минимальная. Любая попытка публичной активности сейчас пресекается на корню законом о дискредитации и содействии экстремизму. История в связи с новыми экзотическими версиями, становится для широких масс в России "мыльной оперой" и "информационным шумом" из-за границы.

Основной диагноз смерти Навального* — гипертоническая болезнь с поражением сосудов и сердца. Непосредственной причиной названа аритмия (нарушение сердечного ритма), развившаяся на фоне этих заболеваний, что сопровождалось обострением панкреатита, последствий грыжи позвоночника и общим истощением организма.

