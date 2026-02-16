Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой

В западных источниках мелькают новости о контрнаступлении ВСУ на запорожском направлении. Реальная карта боёв фиксирует другие тенденции.

Наступление ВС РФ на запорожском направлении
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Наступление ВС РФ на запорожском направлении

На запорожском направлении ВС РФ продолжают наступление

Российский Telegram-канал "Дневник десантника" сообщает, что прорыва ВСУ на запорожском направлении нет — "это фейк". Зафиксированные продвижения ВСУ в одельные населённые пункты не означают полный контроль территории. "Бывает так, что в одной лесополке есть и наши позиции и ВСУ", — отмечает автор.

По его данным, противник контратакует малыми группами, но закрепиться ему не удаётся: "Наша воздушная разведка выявляет и уничтожает группы ВСУ". По данным этого источника, российские подразделения "продвинулись севернее Степногорска на 1,5 километра и северо-восточнее, где мы стремимся выйти на логистическую дорогу врага Запорожье — Орехов".

Военный аналитик Алексей Рамм в Telegram отмечает, что "накат" ВСУ на Гуляйполе на запорожском направлении также провалился. Группировка "Восток" удержала Зализничное (пять километров к западу от Гуляйполя, см. схему) и вышла к населённому пункту Верхняя Терса. По словам Рамма, украинское командование пожинает плоды своей авантюры — начал рушиться западный фланг украинской группировки.

Собственно, группировка "Восток" ВС РФ проинформировала, что западнее Гуляйполя освободила населённый пункт Цветковое (см. схему), который находится уже за главной линией обороны противника за рекой Гайчур и обладание которым критически важно для дальнейшего наступления.

Контратаки ВСУ на Гуляйполе не являются контрнаступлением

Со своей стороны, украинский военный эксперт Константин Машовец на той же платформе пишет, что контратаки ВСУ на запорожском направлении не являются контрнаступлением. По его оценке, речь идёт о стабилизирующих мерах в пределах тактической зоны в пять километров, без признаков глубоких прорывов, охватов или выхода в оперативный тыл противника. Основная задача ВСУ — затормозить российское продвижение и сорвать планы по выходу на выгодные исходные рубежи для штурма Орехова и Запорожья. Машовец считает, что у ВСУ наблюдаются ограниченность ресурсов, отсутствие превосходства в воздухе и артиллерии, а у российской стороны имеются оперативные резервы, которые при необходимости могут быть переброшены с соседних направлений.

Переброска резервов ВСУ оголила другие участки фронта

Пытаясь удержать позиции под Запорожьем, главком ВСУ Александр Сырский отвёл резервы из других укрепрайонов. Западные OSITN-источники согласились с полной потерей контроля ВСУ над Красноармейской агломерацией после того, как ВС РФ заняли и установили контроль над Родинским. Бои за эту агломерацию начались, когда российские войска вошли в Гродовку 10 августа 2024 года.

Появились видеопривязки об успешном штурме Константиновки, зафиксирована атака ВС РФ пехотными подразделениями в микрорайоне Берестовый на юго-востоке, что обеспечивает увеличение зоны контроля южной части Константиновки на более чем один километр. Если удастся закрепиться на обозначенных рубежах — это будет означать существенное приближение момента полного освобождения города.

На подступах к Славянску и Краматорску идёт наступление по широкому фронту от Красного Лимана до Кривой Луки и Миньковки. Представитель украинской гуманитарной организации "Пролесок" Евгений Ткачёв заявил о росте в два раза количества заявок на выезд из Дружковки, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Краматорска.

Спикеры ВСУ перестали отслеживать ситуацию в Купянске. Судя по всему, наступление выдохлось. По данным россиян, плацдарм украинских формирований к востоку от Оскола постепенно сокращается. Местный Telegram-канал "Купянский район для своих" пишет, что везде — "туман войны", так как связи нет, "Старлинк" лёг у всех.

По его данным, "впервые за три года в Ковшаровку (к югу от Купянска-Узлового) проникла российская ДРГ: "Парни проверили местность, настрой военных и вышли". То же самое касается ситуации в Купянске-Узловом и Глушковке. Купянск превращается для ВСУ в новые крынки. Вытащить войска уже нельзя, а держать — себе дороже.

Решение по Starlink найдено

В связи со "Старлинком" есть новость. Россия запустила первой беспилотную стратосферную 5G-платформу "Барраж-1", предназначенную для ретрансляции 5G-сигнала в качестве альтернативы спутниковой связи. Она способна поднимать до 100 килограммов на высоту до 20 километров и находиться в стратосфере в течение нескольких дней.

Особенность беспилотной стратосферной платформы — система пневматической балластировки, с помощью которой меняется высота полёта для использования ветровых течений и перемещения в нужном направлении. За счёт этого платформа может маневрировать и находиться в заданном районе или перемещаться по нужной для целевой нагрузки траектории.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
