Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть

Вопрос дня — готов ли Трамп пойти на риск реального столкновения с флотами РФ и КНР ради уничтожения иранских центрифуг.

Фото: Минобороны РФ by Ministry of Defence of the Russian Federation, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Фрегат ВМФ РФ

ВМС России, Китая и Ирана начали учения в Ормузском проливе

19 февраля в Оманском заливе и районе Ормузского пролива начались совместные учения флотов Ирана, РФ и Китая. База учений — город Бандар-Аббас, ключевой военный порт на юге Ирана, который является базой и для развивающегося транспортного коридора "Север — Юг", чрезвычайно важного для РФ и Китая, так как он обеспечивает свободную от санкций логистику в Евразии.

Агентство МНА сообщило, что ВМС союзников "проверят свои возможности взаимодействия, тактическую готовность и процедуры быстрого реагирования в Ормузском проливе, развернув различные боевые корабли и оперативные средства". Иранские СМИ опубликовали фотографии российского патрульного корабля "Стойкий", китайская сторона выставила эсминец.

Иран сегодня, 19 февраля, на несколько часов перекрыл Ормузский пролив в рамках учений. По официальным данным, в ходе учений отрабатывались сценарии нанесения ракетных ударов по условным целям и противодействия захвату нефтяного танкера.

Россия и Китай создали политический щит для Ирана

Учения проходят на фоне переговоров между Ираном и США в Женеве и беспрецедентного наращивания американского военного присутствия у берегов Ирана. По данным СМИ, администрация США рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам уже к субботе, 21 февраля, если переговоры по ядерной программе Ирана провалятся.

Присутствие российских и китайских боевых кораблей в зоне вероятного конфликта создаёт "политический щит" для Тегерана. Американским стратегам приходится учитывать риск случайного или преднамеренного столкновения с силами РФ или КНР при попытке атаковать иранские цели. Если корабли союзников Ирана останутся в районе учений, то Вашингтон может не рискнуть атаковать, чтобы не спровоцировать прямой конфликт с ядерными державами. Кто в этой ситуации "мигнёт" первым (отведёт корабли), тот проиграет. Иран Москве и Пекину отдавать на растерзание США ни в коем случае нельзя.

Иран, в свою очередь, — тоже не мальчик для битья, обладая широким спектром ракет и БПЛА. Тегеран демонстрирует через учения, что он не находится в изоляции и готов к силовой защите своих интересов.

Решится ли Трамп на удар по иранским цетрифугам

Так как камень преткновения — ядерные центрифуги по обогащению урана, то США могут нанести удары по объектам ядерной программы Ирана и пусковым установкам ракет, используя авианосцы Gerald R. Ford и Abraham Lincoln. Ответ Ирана — удары по авианосным группам США, базам в регионе и перекрытие Ормузского пролива атакой на американский танкер с помощью БПЛА.

Полное закрытие пролива может привести к росту цен на нефть на 15-20% в краткосрочной перспективе, так как через него проходит около 20% мирового потребления нефти и 20% сжиженного природного газа (СПГ).

Скорее всего, Трамп не готов на осознанный риск прямого военного столкновения с РФ и КНР. Его план на февраль 2026 года — это "блеф на высшем уровне", угрожать Ирану тотальным уничтожением, демонстрировать силу авианосцев, но в последний момент предложить "новую, лучшую сделку" в Женеве, которая позволит ему объявить о "величайшей победе дипломатии", не сделав ни одного выстрела по российским или китайским кораблям.

