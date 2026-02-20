Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта

Таиланд нарастил экспорт китайских дронов в Россию в восемь раз, обходя санкции. Эти потоки невозможно остановить по экономическим и политическим причинам.

Вступление в БРИКС является целью Таиланда

Таиланд стал новым хабом по реэкспорту китайcких БПЛА в РФ. За 11 месяцев 2025 года он вырос в восемь раз (до $125 млн), пишет Bloomberg.

Агентство сделало такие выводы на основе корреляции с одновременным резким ростом импорта БПЛА из Китая за тот же период. Рост реэкспорта подчёркивает сложности в реализации западных санкций, потому что для Таиланда выгоднее развивать сотрудничество с РФ, купируя риски, делает вывод агентство.

Действительно, Россия является важным торговым партнёром Таиланда с товарооборотом около 2,3 млрд долларов в год. В январе 2024 года Таиланд официально выразил намерение стать частью объединения БРИКС, что подразумевает более тесную координацию с Москвой и Пекином в обход западного финансового давления.

Позиция властей Таиланда (да и других стран) заключается в том, что реэкспорт осуществляется в рамках правового поля страны. Тайское законодательство не обязывает импортёров декларировать, как именно будут использоваться гражданские беспилотники после ввоза из Китая. Гражданские дроны (например, марки Autel) не классифицируются в Таиланде как оружие, что позволяет свободно перемещать их через границу.

Из других хабов по реэкспорту БПЛА в РФ в западных источниках указываются Гонконг, страны Центральной Азии, Вьетнам, Индия, ОАЭ.

Как купируются санкционные риски

Капитализм так устроен, что если есть спрос, то всегда найдётся предложение. Санкционные риски минимизируются через цепочки посредников. Крупные игроки, такие как тайская компания Skyhub Technologies, часто меняют уставной профиль деятельности, что затрудняет их отслеживание финансовыми разведками Запада. Даже если США вводят санкции против конкретной фирмы, на её месте быстро появляются новые.

Кроме того, прямых платежей из России в Таиланд за дроны практически не существует. Оплата всегда проходит через "разрыв дистанции". Российский импортёр переводит рубли российской или дружественной компании-агенту. Этот агент через цепочку транзакций конвертирует средства в юани или баты. Платежи за дроны "смешиваются" в крупных тайских или региональных банках с обычными гражданскими транзакциями по оплате туризма, продуктов питания, электроники. Это делает невозможным выделение "санкционных" денег из общего потока. Также при оплате импорта россиянами используется криптовалюта, ЦБ РФ разрешил это делать во внешнеторговых операциях.

Важно отметить, что фокус смещается с импорта готовых дронов на поставку компонентов. По данным Royal United Services Institute, в России, например, в Хабаровске, создаются заводы по сборке китайских моделей (таких как Autel EVO Max 4T) из поставляемых деталей, что де-факто является "скрытым" маршрутом экспорта технологий.

Россия достигнет полного импортозамещения в производстве БПЛА

Зависимость от китайских базовых компонентов (микрочипов, матриц камер) сохраняется, но в других компонентах Россия за прошедший год сделала рывок от простой "отвёрточной сборки" к серийному производству критических узлов. В феврале 2026 года было объявлено о выпуске 200 тысяч отечественных чипов для контроллеров двигателей. Это прямой аналог европейских микроконтроллеров STM32, которые раньше были дефицитом из-за санкций. Российские компании, например, "Геоскан", производят собственные платы управления с уникальным ПО, что позволяет защитить дроны от программных закладок и внешнего отключения.

В феврале также стартовало серийное производство первого отечественного электродвигателя для тяжёлых дронов (проект КБ "Спектр", НПП "Исток"), а также запущено производство бесколлекторных двигателей для FPV-дронов. Хотя магниты и обмоточный провод часто остаются импортными, само литьё корпусов и сборка локализованы на 70-80%. Одним из главных технологических прорывов 2025 года и российским ноу-хау стало массовое применение дронов, управляемых по оптоволокну. Локализовано производство модулей связи, работающих на нестандартных частотах, что затрудняет их перехват и подавление стандартными купольными системами защиты.

Несомненно, импортозамещение в этой важнейшей отрасли будет развиваться, чтобы полностью освободиться от китайской зависимости.

