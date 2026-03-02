Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком

Украине, которая уже прокричала "Слава Америке" за ликвидацию "главного террориста" Ирана, невдомёк, что ей уже не светит прежний мирный план по окончанию СВО.

Китай увеличит поставки дронов и роботов России

Обстрелы инфраструктуры стран Персидского залива, судя по обещаниям сторон конфликта, могут затянуться на недели. Иран уже ударил по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и по газовой — Катара (дрон поразил энергетический объект, принадлежащий государственной компании QatarEnergy), одних из главных поставщиков на мировом рынке. Остановка Ормузского пролива по которому идёт около 30 и 20% экспорта нефти и СПГ, соответственно, доведёт мировые цены на нефть и газ до заоблачных высот.

Это крайне выгодно для России, которая теперь становится единственным поставщиком энергоресурсов для Китая и сможет быстро восполнить выпадение поступлений в бюджет от санкций. Это даст Москве важный ресурс для ведения СВО и сохранения социальных гарантий и налогов на прежнем уровне.

Наличие сухопутной границы между Китаем и Россией гарантирует, что российское сырье будет бесперебойно поставляться в КНР, даже если США введут тотальную морскую блокаду страны. Взамен Пекин по просьбе Москвы, несомненно, активизирует поддержку России, не исключено, что в виде резкого увеличения поставок дронов (и комплектующих) и роботов для боевых действий.

Евросоюз перестанет спонсировать Украину

Украина же является импортёром энергоносителей, поэтому столкнётся с дополнительными расходами на их поставки, денег на которые в её бюджете нет. Евросоюз, главный спонсор Украины, из-за роста цен на нефть и газ может встать перед неприятной для киевского режима дилеммой — снабжать его дальше кредитами или потратить их на поддержание субсидий своему населению, иначе протестов не избежать. Обе эти проблемы имеют критическое значение для поддержания ВСУ.

США не смогут поставлять ВСУ противоракеты для Patriot

Перед Киевом также остро встанет вопрос пополнения противоракет к системам ПВО, прежде всего американским. Боеприпасы расстреляны в войне с Ираном, например, на отражение атаки на базу Аль-Удейд в Катаре было выпущено около 30 ракет Patriot. Для понимания масштаба: США производят около 600-650 ракет семейства PAC-3 MSE в год то есть примерно 50-55 в месяц. Таким образом, только один интенсивный обстрел может съесть половину месячного объёма национального производства. Американский ВПК не может мгновенно его нарастить. Даже при планах выпускать 2000 ракет Patriot в год, реальный эффект будет виден только через несколько лет, а ракеты нужны здесь и сейчас на двух фронтах одновременно.

С учётом национальных интересов США противоракеты будут приоритетно направляться на Ближний Восток, что лишит Украину и без того дырявого противоракетного щита.

Через месяц мирный план по Украине будет уже другим

Когда же США навоюются и перейдут к дипломатии, то договариваться с Ираном они будут уже не через Оман, а через Москву и за счёт Украины. Тогда нынешние условия завершения СВО, включающие вывод ВСУ из Донбасса, будут выглядеть для Киева "победными" в сравнение с тем, что будет предложено через месяц. Неслучайно Зеленский сегодня сокрушался об отмене раунда переговоров в Абу-Даби.

"Никто не отменял встречу, она должна быть. Встреча для нас важна, и результаты важны", — сказал он.

