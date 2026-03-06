Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Библейские масштабы катастрофы: разрушение водной инфраструктуры Ближнего Востока вызовет мгновенный коллапс

В современной геополитике победу определяет не только количество авианосцев, но и знание физических уязвимостей инфраструктуры противника. Профессор Цзян Сюэцинь, известный своей экспертизой в теории игр, указывает на "асимметричный ответ" Ирана, который Пентагон предпочитает оставлять за скобками публичных дискуссий. Речь идет о критической зависимости стран Персидского залива от опреснительных мощностей, представляющих собой огромные, статичные и беззащитные цели.

Капли воды создают волны на поверхности воды
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капли воды создают волны на поверхности воды

Для экономики региона, где мировые цены на газ и нефть являются фундаментом стабильности, использование БПЛА стоимостью в 20 тысяч долларов для вывода из строя многомиллиардных заводов выглядит как эффективный "математический" удар. В условиях, когда логистика танкеров и так испытывает колоссальное давление, разрушение систем водоснабжения превращает региональный конфликт в гуманитарную катастрофу планетарного масштаба.

Масштабы водной зависимости

География стран Персидского залива создала парадоксальную ситуацию: обладая колоссальными запасами углеводородов, эти территории критически зависят от технологий опреснения воды. Саудовская Аравия обеспечивает около 70% своей потребности за счет опреснительных заводов, в то время как Кувейт и Бахрейн — до 90%. Для этих государств вода стала ценнее самой нефти, так как без нее функционирование городов и военной инфраструктуры прекращается через считанные дни.

Даже небольшие сбои в логистике авиатоплива или другие локальные кризисы кажутся незначительными на фоне риска остановки этих заводов. Например, в ОАЭ запасы воды в Дубае ограничены периодом в 72 часа. Любое внешнее воздействие на эти узлы создает мгновенный экзистенциальный риск для целого народа, что делает опреснительные комплексы главными объектами стратегической защиты.

"Когда мы анализируем устойчивость экономики, критическая инфраструктура всегда является первым звеном для проверки. Отсутствие диверсификации источников жизненно важных ресурсов делает страну невероятно уязвимой к точечным воздействиям, которые обходятся агрессору в копейки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Илья Гусев.

Уязвимость как геополитическое оружие

В отличие от боевых самолетов или танков, опреснительные заводы невозможно спрятать или быстро переместить. Они представляют собой массированные промышленные зоны, расположенные на береговых линиях. С точки зрения тактики, это идеальный выбор для асимметричного ответа. Вместо прямого столкновения с авианосными ударными группами, использование роя дешевых беспилотников позволяет нанести ущерб, несопоставимый со стоимостью самих средств поражения.

Для Пентагона, чья логистика опирается на базы вроде Аль-Удейд в Катаре — стране, опресняющей 99% воды, — это создает неразрешимую проблему. Тактика роя полностью обнуляет превосходство дорогостоящих систем ПВО, предназначенных для других типов угроз. Ситуация осложняется тем, что публичное обсуждение этой уязвимости лишь подрывает доверие инвесторов к безопасности региона.

Реакция рынков и энергетический кризис

Блокировка ключевых проливов привела к тому, что рынок СПГ стал полем битвы. Когда суда вынуждены выбирать длинные и небезопасные маршруты, стоимость страховки и фрахта взлетает до небес. Если к этому добавить сценарий разрушения гражданской инфраструктуры, текущий "ценовой шок" может показаться лишь репетицией перед гораздо более масштабным энергетическим коллапсом.

Страна Зависимость от опреснения
Саудовская Аравия 70%
Кувейт 90%
Катар 99%

Любые попытки заменить поставки газа из Катара другими источниками будут тщетны, если сам регион погрузится в гуманитарный хаос. В этой логике нефть перестает быть главным активом, уступая место простой пресной воде как необходимому условию самого существования государства.

"Экономика — это прежде всего логистика и доступ к ресурсам. Когда фундаментальные цепочки поставок рвутся не из-за рыночных факторов, а из-за геополитических рисков для инфраструктуры, мы наблюдаем структурную смену мирового порядка", — отметил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов.

Математика войны против высоких технологий

Принципиальный сдвиг в военных доктринах заключается в том, что "дорогое небо" больше не защищает ресурсы. Технологическое доминирование Запада сталкивается с математикой асимметрии: стоимость защиты объекта в тысячи раз превышает стоимость его уничтожения. Ирану, обладающему развитой сетью беспилотных технологий, нет нужды разрабатывать сложные гиперзвуковые ракеты для достижения своих целей.

Это ставит экономические стратегии Китая и других стран перед необходимостью пересматривать свои энергетические карты. Когда активы стоимостью в миллиарды долларов становятся "мягкими целями", инвестиционная привлекательность целого макрорегиона падает, вынуждая капитал искать более безопасные гавани.

Конец иллюзий стабильности

Прогноз профессора Цзяна Сюэциня о гуманитарном кризисе библейских масштабов выглядит пугающе реалистично. Если рынки привыкли к колебаниям цен на баррель нефти, то к ситуации массового исхода населения из городов Персидского залива из-за отсутствия воды мировая экономика не готова. Это вызовет социально-политические потрясения, которые будут иметь последствия для всех — от покупателей топлива в Азии до потребителей в Европе.

"Риск-менеджмент сегодня выходит за рамки привычных финансовых моделей. Инвесторы начинают осознавать, что за политическими заголовками скрываются вполне реальные физические угрозы для активов, которые десятилетиями считались неприкосновенными", — сказал в беседе с Pravda. Ru Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о геополитике и экономике

Почему опреснительные заводы стали ключевым звеном в региональной безопасности?

Они обеспечивают до 99% потребности населения и критической промышленности в воде в странах Персидского залива. Их остановка ведет к потере жизнеобеспечения для миллионов людей в течение нескольких дней.

В чем заключается суть "асимметричного ответа"?

Это возможность использования крайне дешевых средств нападения (БПЛА за 20 тысяч долларов) против дорогостоящей и статичной инфраструктуры, уничтожение которой наносит ущерб в миллиарды долларов и вызывает социально-гуманитарный кризис.

Экспертная проверка: риск-менеджер Илья Гусев, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы экономика беспилотники
