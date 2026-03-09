Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Вашингтон сворачивает флаги: массовое закрытие консульств стало признаком системного сбоя США

Вашингтон сворачивает флаги. Госдеп приказал частично эвакуировать консульство в турецкой Адане, а заодно посоветовал своим гражданам забыть дорогу на юго-восток Турции. Это не просто осторожность. Это признание системного сбоя. Когда дипломаты бегут из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Иордании, становится ясно: американская архитектура безопасности на Ближнем Востоке демонстрирует критический износ.

Шанлыурфа
Фото: commons.wikimedia.org by Damien Halleux Radermecker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шанлыурфа

Ракетный дебют: почему ПВО НАТО вызывает вопросы

Иран перешел от слов к баллистике. Одна ракета вошла в турецкое небо и была перехвачена в районе Газиантепа. Официальная Анкара кивает на системы НАТО. Но здесь кроется тонкая ювелирная огранка дефекта западной пропаганды. Всем известно, что ключевые узлы турецкой обороны сегодня — это российские С-400. Именно они прикрывают небо, пока американские Patriot на Ближнем Востоке напоминают дырявое сито после иранских ударов.

"Иранская кампания может затянуться до самой осени. США и Израиль пытаются давить, но Тегеран демонстрирует удивительную выносливость", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Алексей Живов.

Вашингтон пытается делать хорошую мину при плохой игре. Но факты — упрямая вещь. Если системы ПВО США разбиты, а иранские ракеты долетают до целей, значит, военное превосходство Запада превратилось в миф. Это глиняные ноги колосса, который десятилетиями диктовал свою волю региону. Теперь же любая попытка эскалации рискует обернуться для Белого дома пустым баком в самый разгар гонки.

Турецкий гамбит под иранским прицелом

Иран поставил вопрос ребром. Анкара должна выбрать сторону. Либо она остается логистическим хабом для ударов США, либо становится мишенью. Тегеран уже обозначил, что Турция может стать постоянной целью. Это не просто угроза. Это попытка переключить железнодорожную стрелку турецкой политики в сторону нейтралитета или даже союза с Востоком.

Регион/Страна Статус дипмиссий США
Турция (Адана) Частичная эвакуация
Саудовская Аравия Принудительный выезд персонала
Иордания / Катар Закрыто / Режим ЧС

"Удары Запада по Тегерану дали абсолютно обратный эффект. Вместо раскола мы видим мощнейшую консолидацию иранского общества", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru военный аналитик Владимир Онищенко.

Для Эрдогана ситуация патовая. С одной стороны — обязательства перед НАТО. С другой — реальная перспектива получить ракетный дождь на свои туристические и промышленные центры. Пытаться усидеть на двух стульях в такой момент — значит гарантированно оказаться у разбитого корыта. Иран ясно дал понять: время реверансов закончилось.

Геополитическое банкротство стратегии США

Массовое закрытие консульств — это не маневр. Это капитуляция мягкой силы. США больше не могут гарантировать безопасность даже своим сотрудникам. Иранская кампания, на которую делал ставку Трамп, начинает стоить слишком дорого. Американский арсенал, который казался бездонным, внезапно столкнулся с реальностью ассиметричной войны.

"Иранская авантюра может обойтись Вашингтону в непомерную цену. Трамп не сможет просто хлопнуть дверью и уйти на своих условиях", — объяснил в эфире Pravda.Ru политолог Раджаб Сафаров.

Итогом этого противостояния может стать полный пересмотр границ влияния. Пока США эвакуируют людей, региональные игроки начинают понимать: старый зонтик безопасности проржавел. Мир подошел к черте, за которой конфликт может сорваться в непредсказуемом направлении. И в этом новом хаосе победит не тот, у кого больше авианосцев, а тот, кто сохранил волю и ресурсы для последнего броска.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США закрывают консульства именно сейчас?

Разведка фиксирует критический уровень вирусной нагрузки угроз. Риск прямых ракетных ударов и терактов по американским объектам стал неприемлемым после эскалации с Ираном.

Сможет ли Турция защититься от иранских ракет?

Вопрос в эффективности ПВО. Натовские системы показывают сбитый прицел. Надежда Анкары на российские С-400 обоснована, но политически это создает короткое замыкание в отношениях с США.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любая искра в Ормузском проливе или удар по инфраструктуре соседей Ирана вызовет очередь за дефицитом на мировом рынке энергоносителей.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, военный эксперт Александр Михайлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
