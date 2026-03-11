Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке

Силовые структуры » Военные новости

Китайские военные аналитики внимательно анализируют тактику и оружие, применяемые в войне на Ближнем Востоке, извлекая уроки для войны за Тайвань.

Бомба малого диаметра GBU-39 армии США
Фото: https://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/060801-F-2907c-176.jpg by Мастер-сержант Лэнс Ченг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бомба малого диаметра GBU-39 армии США

В материале издания Guancha.cn (вошло в медиасеть TV BRICS) под названием "Какие кровавые уроки извлекла Народно-освободительная армия Китая из войны с Ираном" отмечается, что США и Израиль широко используют модели искусственного интеллекта (ИИ) в этой войне. В частности, Израиль с помощью ИИ вывел алгоритм передвижения руководства Ирана после взлома сети видеонаблюдения за дорожным движением в Тегеране, что и позволило одним-двумя ракетными ударами Иран "обезглавить". Другое дело, что ИИ не просчитал фактор децентрализации управления войсками в Иране, что ещё раз доказывает тот факт, что в США нет хороших аналитиков для постановки правильных задач для ИИ.

Далее эксперты отмечают несколько удачных решений в плане использования малогабаритного оружия, которое в некоторых случаях дешевле и эффективнее, чем другие средства поражения. Например, американская управляемая бомба SDB (сокращение от Small Diameter Bomb) весом 113 килограммов "была успешна" для поражения спрятанных в бункерах самолётов ВВС Ирана. Спутниковые снимки показали, что этот боеприпас пробивает аккуратное отверстие в центре бетонного перекрытия и уничтожает самолёты, взрываясь внутри. Отметим, что в России разработан и применяется прямой концептуальный аналог SDB — это УМПБ Д-30СН (Универсальный межвидовой планирующий боеприпас).

Израильтяне использовали также "микроракеты", например, Spike-SR (весит десять килограммов вместе с пусковой трубой), которая поражает только двигатели самолётов без существенного повреждения инфраструктуры аэродрома. В ВС РФ такие боеприпасы только разрабатываются. В текущих реалиях функции "микроракеты" в ВС РФ массово выполняют FPV-дроны, которые стоят дешевле управляемых ракет и позволяют поражать цели на схожих дистанциях (до пяти-десяти километров) с высокой точностью.

Китайские аналитики отмечают также тактику ВС Ирана, которые уничтожили дорогостоящие американские радиолокационные станции, например, AN/FPS-132 на авиабазе Паве-Паус в Катаре, а также двух основных радиолокационных станций системы THAAD AN/TPY-2 в Иордании и ОАЭ. Вывод из строя этих узлов резко сокращает время на реакцию и оповещение о подлёте ракет противника, также они критически важны для сопровождения целей и наведения противоракет. Без них дорогостоящие пусковые установки ПРО становятся неэффективными.

Особое внимание китайцы уделяют недорогому оружию, которое может перехватывать БПЛА-камикадзе. Отмечается успех иранской зенитной самонаводящейся "ракеты 358". После пуска она не летит сразу в цель, а может часами "патрулировать" заданный район, летая "восьмёркой", пока не обнаружит её. Система сбила несколько разведывательных и ударных беспилотников "Гермес-900" ВВС Израиля и MQ-9 Reaper ВВС США. Прямого серийного аналога "зенитной ракеты-охотника" в России пока нет.

В заключение китайские специалисты хвалят миниатюрный иранский перехватчик беспилотников, "какой есть у России", — компактное средство "карманной ПВО", которое "многие американские СМИ в последнее время настоятельно призывают приобрести" для армии США. Вероятно, речь идёт о "Ёлке" — оперативном перехватчике ближнего радиуса (до трёх километров), который запускается солдатом непосредственно по обнаруженной цели. Работает по принципу "выстрелил-забыл". Оператор наводит пусковое устройство на цель, после чего дрон автоматически захватывает её и осуществляет перехват.

Китайские военные активно изучают современные войны, чтобы при воссоединении с Тайванем сделать это быстро — "за три дня". Как показывает практика, это редко у кого получается, но островное положение Тайваня и территориальная удалённость от США, а также оголение тихоокеанского театра военных действий переводом американских сил на Ближний Восток позволяет Пекину надеяться на успех в самое ближайшее время.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
