Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России

Ракетный удар Storm Shadow по Брянску вызвал общественный резонанс и дискуссию о тактике ПВО, защите гражданских объектов и необходимости решительных ответных мер.

ПВО не смогла отразить удар ВСУ по Брянску

10 марта ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске и по людям, находящимся на остановке. На записи с видеорегистратора маршрутного автобуса видно, как одна из ракет падает прямо на дорогу и поражает автомобиль. Корреспондент "Известий" Денис Кулага показал воронку на дороге и отметил, что ракетный обстрел произошёл в час пик, примерно в 19:00, когда люди возвращались с работы домой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), квалифицировав обстрел жилого сектора и гражданской инфраструктуры как террористический акт. В результате теракта погибли шесть человек, а число пострадавших выросло до 42.

Министерство обороны РФ заявило о перехвате двух ракет Storm Shadow в течение последних 24 часов, а всего, по сообщениям СМИ, было запущено семь таких ракет. То есть можно сделать вывод, что пять попали в цель. Можно, конечно, попенять на ПВО, но сложность перехвата связана с тем, что ракеты Storm Shadow используют технологию Stealth и огибание рельефа местности, что позволяет им появляться на радарах ПВО в самый последний момент. Опыт показывает, что военные предприятия в радиусе 400-500 километров от границы находятся в зоне риска, что ставит вопрос о необходимости релокации стратегических мощностей вглубь страны.

"Кремний Эл" производит более 90% продукции для нужд минобороны РФ. Его микросхемы и транзисторы используются в системах ПВО, ракетах и бортовых компьютерах самолётов.

Ответ нужен по британским военным объектам

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ на ракетный удар ВСУ по Брянску будет определять "исключительно российское военное командование". Носителями Storm Shadow стали переоборудованные фронтовые бомбардировщики Су-24. Предположительно, они взлетели с аэродрома в Староконстантинове. Его уже многократно бомбили, а самолёты всё равно взлетают. Это не решение проблемы.

Решением может быть удар по британским целям, так как без британских специалистов запуск ракет по Брянску был бы невозможен.

"Россия знает и учитывает это", — сказал Песков.

Добавим, что МИД РФ не один раз предупреждал, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании как на территории Украины, так и за её пределами. Но когда же этот ответ будет? Неужели опять не время?

Планы, реализуемые с Трампом, неэффективны

Песков добавил, что СВО проводится, "чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, не осуществлялись", а демилитаризация Киева и лишение его возможности наносить такие удары остаются одной из целей СВО.

Но как реально провести демилитаризацию, Песков не поясняет. Неужели к этому приведут выборы президента на Украине, о которых идёт речь в том самом плане Трампа из 28 пунктов, согласованных с Москвой. Ни один из кандидатов на этот пост, которые сейчас обсуждаются в украинском медиаполе, не прекратит террор против России.

В Москве это вроде бы понимают. Российские дипломаты, включая Сергея Лаврова, подчёркивают, что сохранение "вооружённого врага" у границ делает любое соглашение о прекращении огня бессмысленным, и прогнозируют продолжение террористической деятельности, которая связана с идеологией бандеровщины. Однако, как её без капитуляции режима уничтожить, никто в верхах не объясняет.

В плане Трампа говорится, что Украина остаётся суверенной, то есть антироссийской. Зачем изначально нужны такие планы? Вероятно, потянуть время, но это палка о двух концах: берегут жизни солдат, но при этом гибнут гражданские люди. А ведь это не война, а спецоперация. Почему бы её не ускорить, в том числе применением мощного оружия, которое есть у России?

