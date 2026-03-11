Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают

Судя по мрачным лицам Дональда Трампа и его окружения, операция против Ирана идет не так радужно, как хотелось изначально американской верхушке. А количество жертв среди американских военных — явно не семь-восемь человек, как заявляют официальные источники.

Фото: www.flickr.com by Nick Richards, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон изнутри

Сомнения вокруг операции

Тегеран сообщает уже о многих сотнях погибших американцев, но вряд ли стоит верить и Ирану. Первая жертвой войны всегда является правда. Ибо любая воюющая сторона склонна принижать масштаб свои потерь и преувеличивать жертвы противника. К тому же не надо забывать про режим секретности, цензуру и прочие факторы информационной войны.

А вот чему стоить верить, так это новым объявлениям о приеме на работу в военном ведомстве США. На сайте компании Joint Technology Solution, выполняющей различные подрядные контракты для Пентагона, появилась довольно экзотическая вакансия — специалист по работе с личными вещами военнослужащих.

Необычная вакансия у подрядчика Пентагона

Это специальный работник, задача которого принимать, разбирать и отсортировывать личные вещи погибших американских военных.

В обязанности такого специалиста входит:

получение, хранение, обработка и отправка личных вещей;

учет и инвентаризация;

чистка и стирка вещей при необходимости;

фотосъемка вещей с целью учета и идентификации;

отправка личного имущества погибших и тяжелораненых военнослужащих членам их семей и ближайшим родственникам.

Ключевое требование к такому работнику — способность сохранять спокойствие в сложных эмоциональных ситуациях. Ну а оценивают такой неблагодарный труд в 15 долларов в час.

Работа, конечно, не позавидуешь. Да и зарплата — много это или мало для США? Однозначно сказать нельзя, и зависит от региона. Например, в Калифорнии минимальная почасовая ставка, установленная законодательно, даже слегка выше — 16 долларов.

Есть регионы со ставкой и в 10 долларов. Но в нашем случае речь идет о найме работников в штате Делавэр — здесь минимальная ставка как раз 15 долларов. Ничего не скажешь, Пентагон решил сэкономить даже на услугах по отправке своих погибших военных в последний путь.

Что касается места работы, то это - печально известная база ВВС США в Дувре. Она была открыта в далеком 1941 году. А в 1955 году здесь был создан Центр по работе с захоронениями, или, проще говоря, главный военный морг США. С тех пор 90 процентов всех погибших военнослужащих армии США, начиная со времен Вьетнамской войны, проходят через этот центр.

В этом и есть печальная слава базы в Дувре. Набор дополнительных сотрудников начинается только во время крупных военных операций и соответственно больших потерь. И, к слову, Пентагон лукавит, говоря о работниках для работы только с личными вещами. По факту, таким сотрудникам придется иметь с телами и останками военных. Тут бы не сойти с ума за 15 долларов в час.

Что ж, пока Пентагон активно ищет сотрудников для своей похоронной службы, очаровательная Кэролайн Левит, пресс-секретарь Трампа, на вопросы журналистов о реальных потерях среди американских военных стыдливо отводит глаза. Вот и довоевались…