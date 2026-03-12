Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

Освобождение Гришина в ДНР кардинально изменяет военную ситуацию и открывает новые перспективы для российских войск.

Схема взятия ВС РФ Гришина в ДНР
Фото: Яндекс карты by Pravda.Ru
Схема взятия ВС РФ Гришина в ДНР

Взятие Гришина открывает путь на Доброполье

ВС РФ освободили село Гришино в ДНР. Это важное событие, так как это село было главным украинским оборонительным пунктом к северу от Красноармейска и задерживало продвижение ВС РФ на двух важнейших направлениях — на Доброполье и в Днепропетровскую область.

Новость распространил российский военкор Анатолий Радов, а сегодня, 12 марта, и западные OSINT-источники. Украинский аналитик Константин Машовец также подтверждает, что "за месяц активных и упорных боёв за Гришино (ВС РФ) удалось его занять и подойти к Новоалександровке с востока и юга". Также он подтверждает продвижение российских подразделений по направлению Удачное — Сергеевка, где они заняли шахту севернее Удачного и подошли с юга к Сергеевке, расположенной рядом с трассой М-30, ведущей к Гришину (см. схему).

С освобождением ранее Родинского российская армия сможет эффективно использовать логистический потенциал Красноармейской агломерации, который обеспечит штурм Доброполья уже в апреле.

ВС РФ берут Константиновку в окружение

Судя по поступающей из различных источников информации, российская армия также берёт в тактическое окружение Константиновку. На юге от села Бересток, взята Степановка, освобождение же Ильиновки откроет путь к крупнейшему микрорайону на юго-западе Константиновки. На восточном фланге города ВС РФ постепенно продвигаются по опорным пунктам севернее дачного массива "Металлург".

Также в различных сводках отмечается, что Красный Лиман к северо- востоку от Славянска уже отрезан от снабжения ВСУ. То есть к Славянску и Краматорску идёт продвижение от Красного Лимана, по дуге до Миньковки и Константиновки и теперь от Доброполья через Дружковку — с юга и юго-запада.

ВС РФ вновь перехватили инициативу в Запорожской и Днепропетровской областях

Что касается ситуации в Запорожской области, то, по данным Машовца, российские войска вновь перехватили инициативу и возобновили наступательные действия западнее и юго-западнее Гуляйполя. Основные атаки сейчас разворачиваются вдоль дороги Гуляйполе — Омельник, а также на направлении Дорожнянка — Гуляйпольское. По его словам, Зализничное россиянами удержано, а "отдельные штурмовые группы уже фиксируются западнее этого населённого пункта". Параллельно российские войска продолжают попытки выйти на рубеж Верхняя Терса — Гуляйпольское, что создаёт угрозу обхода Ореховского района обороны ВСУ с востока и северо-востока.

Заявления ВСУ о "возвращении" Днепропетровской области не соответствуют действительности. Telegram-канал "Рыбарь" указывает, что противник постепенно начал "реализовывать информационные "закладки", добытые им путём отправки в один конец малых штурмовых групп пешком и на броне". Атакуют ВСУ здесь сравнительно небольшими силами, которых недостаточно для глубоких прорывов или окружения крупных группировок ВС РФ. Более того, сами украинские военнослужащие отмечают, что темп наступления практически сошёл на нет из-за потерь в личном составе (по подсчётам OSINT-аналитиков, до 20 тысяч) и технике.

Из других новостей СВО отметим активное формирование буферных зон в Сумской области по направлениям Грабовское — Рясное, Колотиловка — Покровка, Бобылёвка — Харьковка. После захвата села Червоная Заря образовалась буферная полоса на границе с Курской областью шириной 25 квадратных километров.

Зима заканчивается, и вместе с ней возобновляются наступательные операции российской армии.

Западный военно-аналитический Telegram-канал AMKMapping пишет, что для Украины физически невозможно выиграть войну, если только не произойдёт какой-либо чрезвычайный внутренний коллапс в России. Главной причиной автор называет нехватку людских ресурсов. По его словам, это "не может быть заменено ничем, даже дронами, несмотря на стратегические адаптации Украины, сделанные с учётом этой проблемы".



Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы орехов гуляйполе доброполье красный лиман сумская область запорожская область днепропетровская область
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
