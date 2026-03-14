Петр Дерябин

Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа

Вашингтон и Тель-Авив угодили в классическую ловушку самоуверенности, недооценив умение Ирана играть "вдолгую". Британский экс-дипломат Алистер Крук в пух и прах разнес стратегию Запада, указав на фатальный просчет в логистике. Пока Пентагон рисовал красивые стрелочки быстрых ударов, Тегеран десятилетиями готовил асимметричный ответ, который превратил технологическое превосходство США в бесполезную груду железа.

Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Логистический тупик: почему блицкриг задохнулся

Западные стратеги подошли к конфликту с критически низким уровнем готовности к затяжным действиям. Это напоминает ситуацию, когда амбициозный проект буксует из-за того, что в фундамент заложили гнилой кирпич. Планировался хирургический удар — устранение верхушки и быстрый триумф. Но Иран превратил поле боя в старую коммуналку, где каждый угол таит сюрприз, а правила игры меняются на ходу. США потеряли контроль над временем, позволив операции затянуться, что обнулило эффект начальных атак.

"Любители концентрируются на тактике, а профессионалы — на логистике. Именно здесь Израиль и США исторически слабы", — объяснил эксперт Алистер Крук.

Когда система сталкивается с перегрузкой, происходит короткое замыкание. Именно это мы наблюдаем в действиях коалиции: ресурсы распыляются, а внятного плана "Б" на случай провала "молниеносной войны" просто не оказалось. Тегеран же, напротив, методично выстраивал защиту, используя каждый километр своей береговой линии как элемент гигантского оборонительного механизма.

Вбитые в скалы: иранский "москитный флот"

Иранская доктрина — это не про пафосные авианосцы, а про выживаемость. Тысячи ракет и быстроходных катеров буквально вмурованы в прибрежные скалы на протяжении 2000 километров. Это делает их практически неуязвимыми для массированных авиаударов. Любая попытка США доминировать в заливе натыкается на тактику "тысячи порезов". Западная ПВО, привыкшая к дуэлям с одиночными целями, рискует превратиться в дырявое решето под натиском дешевых иранских дронов и катеров.

"Иран планирует затяжную войну. Даже ликвидация всего командования не принесет США успеха в этой асимметричной битве", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Олег Барабанов.

Параметр стратегии Подход США / Израиля Подход Ирана
Длительность Блицкриг (короткий удар) Война на истощение
Тип вооружения Высокотехнологичный "хай-тек" Массовые асимметричные средства
Уязвимость Логистика и базы снабжения Рассредоточенность по побережью

Ситуация в Ормузском проливе сейчас напоминает железнодорожную стрелку: одно неверное движение, и весь мировой энергетический рынок сойдет с рельсов. Иран прекрасно понимает свои козыри и готов держать руку на вентиле столько, сколько потребуется для капитуляции западной экономики.

Стратегия измора против пустых арсеналов

Главная проблема Вашингтона — работа "на инерции" при пустом баке реальных ресурсов. Пока Белый дом пытается диктовать условия, его собственные арсеналы истощаются из-за конфликтов на других направлениях. Иран же только начинает наращивать давление. Это не просто военный конфликт, это проверка на прочность всей западной модели доминирования, которая оказалась колоссом на глиняных ногах перед лицом восточной прагматичности.

"Вашингтон столкнулся с жестким лимитом производственных мощностей, что заставляет его выбирать приоритеты", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

В итоге мы видим, как попытка "утереть нос" Тегерану обернулась для коалиции стратегическим тупиком. Вместо быстрой победы они получили бесконечный марафон в пустыне, где каждый шаг стоит миллиарды долларов и не приближает к цели. Иранская логика проста: если нельзя победить силой, нужно дождаться, пока противник сам упадет от голода и усталости.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Почему США не могут быстро уничтожить иранские ракеты?

Ракетные установки Ирана рассредоточены и глубоко запрятаны в скалистой местности, что делает классические авиаудары малоэффективными и требует наземной операции, на которую Вашингтон не готов.

Как конфликт влияет на цены на нефть?

Любое обострение в зоне проливов вызывает панику на рынках. Эксперты прогнозируют, что при блокировке путей цена Brent может взлететь до 120 долларов за баррель.

В чем главная слабость Израиля в этом противостоянии?

Израиль крайне уязвим к затяжным обстрелам из-за ограниченности ресурсов ПВО и высокой стоимости каждой перехваченной цели по сравнению с дешевыми иранскими средствами атаки.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Олег Барабанов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы сша иран ближний восток
Затишье перед бурей: инфляционная петля в Башкирии ослабла и готовит новый рывок вверх
Железные кони требуют жертв: содержание авто для Нижнего Новгорода стало дороже смартфона
Зарплатная коммуналка Новосибирска: кто снимает сливки, а кто доедает остатки на общей кухне
Золотой скальпель важнее станка: в Нижнем Новгороде сменились лидеры зарплатных рейтингов
Металл сменил кожу: гигантские трёхсекционные трамваи вытесняют в Екатеринбурге дребезжащие чешские вагоны
Сибирский простор открывает двери: девять тысяч гектаров земли под Новосибирском ждут застройки
Промышленные шрамы исчезают с лица Екатеринбурга: заброшенные цеха превращаются в жилые экосистемы
Космический ветер бьёт в одну точку: корональная дыра на Солнце раскачивает защиту Земли часами
Врачи победили биологию, но проиграли быту: внешние факторы в Омске стали главной угрозой для детей
Офис гудит как рынок, где каждый торгует советами: один принцип помогает вернуть рабочий порядок
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Устали от изнурительного ухода за садом? Откройте секреты 15 ароматных цветов для ленивых дачников, которые превратят ваш участок в райский уголок без лишних забот.

Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Академик Черский прошёл полмира: как Россия спасала Северный поток-2 Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Королева без капризов: как превратить обычную дачу в парфюмерный оазис с помощью одного цветка
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Глиняные ноги гегемона: флот США столкнулся с износом и не тянет охрану морских конвоев
Затишье перед бурей: инфляционная петля в Башкирии ослабла и готовит новый рывок вверх
Дыхание полной грудью на трассе: эта простая привычка сжигает токсичные отложения внутри цилиндров
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Кошелёк вместо здоровья: чем на самом деле опасна чрезмерная очистка воды для здоровья
Прозрачные кости вместо крепких лап: это невинное лакомство заставляет организм питомца поедать себя
Пинцет против седины — худшее решение: безопасный способ скрыть белые волосы уже известен
Железные кони требуют жертв: содержание авто для Нижнего Новгорода стало дороже смартфона
Зарплатная коммуналка Новосибирска: кто снимает сливки, а кто доедает остатки на общей кухне
Золотой скальпель важнее станка: в Нижнем Новгороде сменились лидеры зарплатных рейтингов
