Петр Ермилин

Китайский замок на арсенале: дефицит редких металлов делает американское оружие грудой железа

Пентагон обнаружил, что современная война — это не только эффектные кадры в новостях, но и прозаичный учет на складе. Спустя две недели конфликта с Ираном американская военная машина начала сбоить. Выяснилось, что запасов высокотехнологичной начинки для ракет хватит максимум на пару месяцев. Дальше — пустота и тишина.

Редкоземельные металлы
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Редкоземельные металлы

Критический износ арсеналов: когда ракеты заканчиваются быстрее, чем терпение

Американский ВПК сегодня напоминает пустой бак гоночного болида, который пытается ехать на одних парах. За две недели боев истрачены многолетние запасы. Ситуация с производством выглядит катастрофически: комплексы THAAD выпускают по 30 штук в год, а "Томагавки" — по 50. При этом только за полмесяца в иранском небе растворилось более 150 крылатых ракет. Математика войны неумолима и бьет наотмашь.

"Мы наблюдаем ситуацию, когда реальные возможности производства не успевают за аппетитами геополитики", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Военные корпорации столкнулись с системным параличом. Это не просто временная заминка. Это критический износ всей модели снабжения, где ставка делалась на быстрые победы малым числом. Теперь же приходится буквально выскребать остатки со складов в Южной Корее, оголяя другие фронты ради сомнительного успеха на Ближнем Востоке.

Редкоземельная западня: китайский замок на американском ВПК

Проблема даже не в чертежах, а в ингредиентах. На один истребитель F-35 нужно почти полтонны редкоземельных металлов. Подлодка типа "Вирджиния" "съедает" четыре тонны. Китай, удерживающий монополию на эти элементы, просто перекрыл вентиль. Пекин технично использует санкции как ржавый скальпель, отсекая американские заводы от сырья из-за поставок оружия Тайваню.

Тип вооружения Расход редкоземов (кг)
Истребитель F-35 417
Эсминец ~2 000
АПЛ "Вирджиния" >4 000

Вашингтон оказался в положении просителя. Трампу придется ехать в Пекин не диктовать условия, а договариваться о выживании собственного флота. Мировая промышленность меняет лидера, и США в этой гонке явно споткнулись. Без китайских металлов американские ракеты превращаются в очень дорогую, но бесполезную груду железа.

"Зависимость от импорта критических материалов создает риски, которые невозможно закрыть простым печатанием денег", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Тупик Трампа: между нефтью и унижением

Иранская авантюра зашла в тупик. Четыре батареи THAAD уже уничтожены, пятая спешно едет из Азии. Пока Пентагон считает убытки, Тегеран спокойно продолжает качать нефть в сторону Китая. США не смогли перерезать этот поток. Вместо триумфа Дональд Трамп получил разбитое корыто ближневосточной стратегии, где каждый новый день войны приближает экономический коллапс внутри Штатов.

Рынок уже отреагировал: цена на нефть вернулась к отметке в $100. Это бьет по карману американского избирателя сильнее любых угроз аятолл. Пока Вашингтон пытается играть в гегемона, союзники начинают сомневаться в надежности "красного телефона". Трампу придется выбирать: либо признать поражение и вымаливать ресурсы у Си Цзиньпина, либо наблюдать, как его военная мощь рассыпается от нехватки копеечных, но незаменимых компонентов.

"Энергетический кризис и дефицит ресурсов заставляют даже самых ярых ястребов искать пути к отступлению", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

В конечном счете, эта война выигрывается не в небе над Тегераном, а в кабинетах китайских поставщиков. США оказались у разбитого корыта из-за собственной самоуверенности. Без ювелирной работы дипломатов американская оборона рискует превратиться в декорацию к фильму о былом величии.

Ответы на популярные вопросы о дефиците вооружений

Почему США не могут производить редкоземы сами?

Технологические цепочки и экологические стандарты за десятилетия были вынесены в Китай. Восстановление полного цикла добычи и очистки займет годы, которых у Пентагона в условиях войны просто нет.

Как дефицит ракет повлияет на конфликт с Ираном?

США будут вынуждены снизить интенсивность ударов и перейти к экономии высокоточного оружия. Это дает Ирану время для перегруппировки и укрепления ПВО, снижая эффективность американской кампании.

Может ли Трамп договориться с Китаем?

Пекин наверняка выставит жесткие условия: от прекращения поддержки Тайваня до снятия технологических санкций. Для Трампа это будет означать публичное признание зависимости США от восточного соседа.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
