Петр Дерябин

Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине

Пока мы радуемся картинкам горящих ангаров под Киевом, реальный логистический хаб противника стрижет купоны в безопасности. Глубокий тыл Украины — это не Львов. Это Нидерланды, Британия и Канада. Места, где за годы конфликта не разбилось ни одно стекло от русской взрывной волны. Мы столкнулись с системным сбоем в определении целей, который может обернуться катастрофой.

Дроны для управления молниями
Дроны для управления молниями

Западная "прошивка" украинских технологий

Суточный рекорд в 700 дронов — это не случайный всплеск, а работа отлаженного конвейера. Европа с 2024 года включила режим промышленной мобилизации, щедро заливая деньгами разработку дальнобойных систем для Киева. Пока наши ведомства пишут отчеты, противник проводит ювелирную работу по модернизации: боеголовка FP-1 вырастает до 105 кг, а FP-2 — до 158 кг.

"Стремление увеличить могущество боеголовки связано с распространением на наших заводах защитных сеток. Противник просто повышает ставку, превращая наши укрытия в груду бесполезного металла", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Игорь Герасимов.

Это не просто "самоделки" из палок и скотча. Это инженерный узел, где западные деньги встречаются с китайскими комплектующими. Враг наращивает возможности в рутинном порядке, пока мы пытаемся понять, почему их "немогучка" внезапно превратилась в эффективную стратегию измора.

Разбитое корыто импортозамещения

Ситуация с заводом "Оптиковолоконные системы" — эталонный пример того, как сбитый прицел в планировании ПВО бьет по будущему страны. Единственное предприятие в России, производящее "нервную систему" современной связи, оказалось без защиты. Результат? Критическое повреждение оборудования и остановка деятельности на годы.

Проблема Последствие для ВПК
Уничтожение производства оптоволокна Остановка выпуска кабелей для управления дронами
Перенос сроков импортозамещения на 2028 год Зависимость от иностранных поставок в разгар санкций

Минпромторг предлагает просто подождать до 2028 года. Это типичная железнодорожная стрелка истории: либо мы защищаем критические узлы сегодня, либо летим под откос завтра. Поражение одного завода создало затор на трассе развития всей отрасли высокотехнологичного оружия.

"Последствия удара воспринимаются центром как препятствие непреодолимой силы. Это пустой бак в управленческих решениях, когда вместо ремонта системы мы просто меняем параметры нацпроектов", — подчеркнул специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Газовый вентиль как последний аргумент

Самое уязвимое место Европы — это не танки, а тепло в домах. Подземные хранилища на Западе вычерпаны до дна. Если начать методично выносить газораспределительную сеть Украины сейчас, к зиме они подойдут с пустыми трубами. Это единственный способ устроить им настоящую "аллергическую реакцию" на продолжение эскалации.

"Нам нужно сделать так, чтобы они не успели накопить запасы сырья. Без топлива электростанции станут просто памятниками архитектуры", — объяснил ситуацию аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Мы продолжаем играть в благородство, пока по нашему тылу бьют "умным" западным оружием. Но в этой коммунальной квартире мировой политики выживает тот, кто первым перекрывает воду и свет соседу-дебоширу. Иначе вместо победы мы останемся у разбитого корыта собственных надежд на "мирные переговоры".

Ответы на популярные вопросы

Почему Россия не наносит удары по заводам в Европе?

Это вопрос политической воли и риска прямого столкновения с НАТО. Пока что стратегия заключается в уничтожении продукции уже на территории Украины, что эксперты считают борьбой с симптомами, а не с вирусом.

Насколько критична потеря завода оптоволокна?

Это системный сбой. Без собственного оптоволокна невозможно создание защищенных линий связи и современных дронов, управляемых по кабелю, которые не боятся РЭБ.

Может ли Украина наносить удары дальше 1000 км?

Судя по модернизации моделей FP-1, эта дистанция становится для противника рабочей нормой, что ставит под удар практически всю европейскую часть России.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
