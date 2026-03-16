НАТО теряет силу: Ормузский пролив может стать началом конца старого альянса

Что останется от НАТО после войны с Ираном? США требуют помощи в Ормузском проливе, но Европа опасается ответного удара.

Ормузский пролив

Ультиматум Трампа: переживёт ли НАТО войну с Ираном?

Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что НАТО ждёт "очень плохое будущее", если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.

Трамп настаивает, что США "были очень милы", помогая Европе на Украине, и теперь европейцы, как главные бенефициары поставок нефти, обязаны помочь США против Ирана. По его словам, "приглашения" к сотрудничеству направлены семи странам.

Как пишут СМИ, Франция и Италия предпочли вести закулисные переговоры с Тегераном о гарантиях безопасности для своих судов в Ормузском проливе, вместо того чтобы вступать в коалицию с США. Берлин дал понять, что Германия не станет участвовать в боевых действиях, так как "не является стороной войны". Лондон также не спешит направлять корабли для сопровождения судов. Британцы обсуждают с США способы открыть Ормузский пролив, но делают акцент на деэскалации, а не на военной операции.

Воевать с Ираном — стрелять себе в голову

И дело не только в том, что Трамп умудрился испортить отношения с союзниками, особенно на теме аннексии Гренландии, но и в том, что воевать против Ирана европейцам критически опасно. В коллективном сознании иранцев главным врагом остаётся истеблишмент США как "великий Сатана". Много лет Иран играл с Западом в примирение, но ситуация стала меняться после того, как в 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки, вернув жёсткие санкции. И особенно — после 12 -дневной войны в июне, когда Иран перешёл психологический барьер на военный ответ и стал готовиться к решающему военному противостоянию.

Сейчас Трамп ставит вопрос так, что для Европы прежние безусловные договорённости в рамках НАТО не работают. Знаменитый "зонтик безопасности" и пятая статья мертвы, так как обнаружилось, что НАТО — это неоколониальная форма присутствия американских войск на территории европейских стран. Если любая из европейских стран ввяжется в войну, то Иран немедленно ударит своими ракетами и дронами по целям в этих странах (по базам в Заливе уже бьют).

НАТО будет ускоренно распадаться

У соседей РФ по континенту всегда было два выбора: либо стать на чью- то строну (Россия или США), либо быть буфером или посредником. И позиция буферных государств (Финляндия, Украина) всегда была очень выгодной, потому что они были способны торговать с обеими сторонами. Также неплохо жили так называемые нейтральные государства (Швейцария, Австрия) и страны-посредники (Италия, Турция). Но после того, как почти все из них выбрали строну США, они перестали быть успешными, а некоторые близки к потере государственности.

Мало того, они попали под угрозу уничтожения не только со стороны России, но теперь и Ирана и рискуют потерять прекрасные традиционные связи с Ближним Востоком, а там и с Китаем.

Иран же выйдет из этой войны более сильным и агрессивным, он будет бить уже первым.

На фоне войны на Ближнем Востоке очень скоро из НАТО выйдет Турция, и тогда южный фланг альянса просто перестанет существовать. После этого процесс фрагментации НАТО ускорится. Старая Европа (Германия, Франция, Северная Европа) останется с "бумажным" НАТО, Румыния сгинет в огне войны, а Польша и "прибалтийские тигры" притихнут. Подавляющая же часть стран из Восточной Европы и Южной Европы войдёт в альянс с Венгрией. НАТО, таким образом, потеряет способность проецировать силу за пределы своих границ. С таким НАТО Россия будет вести переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе с позиции силы.

