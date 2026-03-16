Любовь Степушова

Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев

Российские специалисты после отключения "Старлинка" нашли способ автономной навигации для БПЛА. Новая модификация "Ланцета" ударила по Киеву.

Фото: https://kremlin.ru/events/president/news/72298 by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На Украине паника: по Киеву ударил дрон с ИИ

На Украине паника из-за удара по Киеву "Ланцетом" с искусственным интеллектом (ИИ). Именно он "упал на Майдане", сообщает издание Defense Express со ссылкой на источники. Авторы считают, что это новая разработка, так как расстояние в 200 километров от границы РФ до Киева превышает обычное для радиуса действий "Ланцетов" (менее 90 километров).

Осмотр обломков показал, что БПЛА был настроен на роевое использование и автономную навигацию. На это указывает маркировка в виде цветных кругов зелёного и оранжевого цвета, которая применяется на российских автономных дронах V2U, пишет Defense Express. Это соответствует фактологии — сегодняшняя утренняя атака дронов по Киеву как раз была групповой. Украинские военные паблики сокрушаются, что в областных центрах Украины улицы до сих пор не затягивают сетками, один из них пишет, что это нужно делать давно и в Киеве, потому что "это приближается".

Новое: Ланцет управлялся через мesh-сети

Тем временем спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что эти дроны работали через mesh-сети.

"Около 30 дронов разных типов были направлены на Киевскую область. Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы, благодаря которым противник может ими управлять", — сказал Игнат.

Mesh-сети — это тип связи, где устройства (узлы) соединяются напрямую друг с другом, а не через один центральный роутер. Если представить обычный Wi-Fi, то он является "базой", и все гаджеты тянутся к ней. Если отойти далеко — сигнал пропадёт. В мesh-сети устройства образуют единую "паутину". Каждый узел (модуль) сети работает и как приёмник, и как передатчик. Если один узел выходит из строя, данные просто идут в обход через соседние "ячейки". Сеть сама находит кратчайший и стабильный путь. Использование mesh-сети превращает одиночные дроны в рой.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров недавно сообщил, что mesh-сети для дронов, залетающих на Киев из Белоруссии, уничтожили. Однако речь шла о стационарной сети (через ретрансляторы). В этот раз удар по Киеву наносился не через эту стационарную сеть, а с помощью новой автономной технологии.

Starlink удалось заменить mesh-сетями

Имеется самая прямая связь между отключением "Старлинка" для россиян и использованием mesh-сетей: именно блокировка спутниковых терминалов заставила российскую армию массово переходить на автономные ячеистые сети для управления дронами. Вместо спутника теперь используется цепочка дронов-ретрансляторов. Каждый дрон в небе служит "вышкой" для следующего.

Удар по Киеву таким аппаратом показывает, что...

  1. Российские системы наведения стали автономными и без "Старлинка".
  2. ПВО крайне сложно перехватить такие малоразмерные и "умные" цели, так как они могут маневрировать без задержек сигнала.
  3. Производство таких систем стало серийным, раз они применяются по глубоким тылам.

Мы входим в эру "автономных убийц", где решение на поражение принимает алгоритм, а подавить связь с ними технически почти невозможно. Абсолютной защиты не существует. Издание Defense Express считает, что в целом сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", несущим боевую часть весом до трёх килограммов, является "мероприятием по демонстрации новых возможностей ударов РФ".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы киев бпла искусственный интеллект
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Коварное одеяло из снега: озимые культуры в Рязани начали задыхаться и гибнуть от голода уже зимой
Бетонные узы района: новая магистраль в Петербурге соединит жилые кварталы с главной дорогой
Родители уходят на смену — дети выходят на улицу: тревожный поворот в жизни петербургских семей
Орбан заявил о подготовке ЕС к войне с Россией: что стоит за громким предупреждением из Будапешта
Самокаты под присмотром: строителей обязали закладывать места для СИМ в новых проектах в Петербурге
Рязанские бренды получили пропуск в закрытый клуб мирового рынка
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Живой щит из союзников: роковой просчет Запада сделал американские базы легкой добычей на Востоке
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Почти просроченный кефир творит чудо: эти булочки исчезают быстрее, чем остывают
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Остров в кольце врагов: как Калининград живёт в условиях тихой блокады и готовится к худшему
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Запах канализации исчезнет без сантехника: домашний способ запускает чистку прямо в трубах
Прощай, муравейник: три шага превратят ваш дом в запретную зону для вредителей
