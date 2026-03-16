Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев

Российские специалисты после отключения "Старлинка" нашли способ автономной навигации для БПЛА. Новая модификация "Ланцета" ударила по Киеву.

На Украине паника: по Киеву ударил дрон с ИИ

На Украине паника из-за удара по Киеву "Ланцетом" с искусственным интеллектом (ИИ). Именно он "упал на Майдане", сообщает издание Defense Express со ссылкой на источники. Авторы считают, что это новая разработка, так как расстояние в 200 километров от границы РФ до Киева превышает обычное для радиуса действий "Ланцетов" (менее 90 километров).

Осмотр обломков показал, что БПЛА был настроен на роевое использование и автономную навигацию. На это указывает маркировка в виде цветных кругов зелёного и оранжевого цвета, которая применяется на российских автономных дронах V2U, пишет Defense Express. Это соответствует фактологии — сегодняшняя утренняя атака дронов по Киеву как раз была групповой. Украинские военные паблики сокрушаются, что в областных центрах Украины улицы до сих пор не затягивают сетками, один из них пишет, что это нужно делать давно и в Киеве, потому что "это приближается".

Новое: Ланцет управлялся через мesh-сети

Тем временем спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что эти дроны работали через mesh-сети.

"Около 30 дронов разных типов были направлены на Киевскую область. Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы, благодаря которым противник может ими управлять", — сказал Игнат.

Mesh-сети — это тип связи, где устройства (узлы) соединяются напрямую друг с другом, а не через один центральный роутер. Если представить обычный Wi-Fi, то он является "базой", и все гаджеты тянутся к ней. Если отойти далеко — сигнал пропадёт. В мesh-сети устройства образуют единую "паутину". Каждый узел (модуль) сети работает и как приёмник, и как передатчик. Если один узел выходит из строя, данные просто идут в обход через соседние "ячейки". Сеть сама находит кратчайший и стабильный путь. Использование mesh-сети превращает одиночные дроны в рой.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров недавно сообщил, что mesh-сети для дронов, залетающих на Киев из Белоруссии, уничтожили. Однако речь шла о стационарной сети (через ретрансляторы). В этот раз удар по Киеву наносился не через эту стационарную сеть, а с помощью новой автономной технологии.

Starlink удалось заменить mesh-сетями

Имеется самая прямая связь между отключением "Старлинка" для россиян и использованием mesh-сетей: именно блокировка спутниковых терминалов заставила российскую армию массово переходить на автономные ячеистые сети для управления дронами. Вместо спутника теперь используется цепочка дронов-ретрансляторов. Каждый дрон в небе служит "вышкой" для следующего.

Удар по Киеву таким аппаратом показывает, что...

Российские системы наведения стали автономными и без "Старлинка". ПВО крайне сложно перехватить такие малоразмерные и "умные" цели, так как они могут маневрировать без задержек сигнала. Производство таких систем стало серийным, раз они применяются по глубоким тылам.

Мы входим в эру "автономных убийц", где решение на поражение принимает алгоритм, а подавить связь с ними технически почти невозможно. Абсолютной защиты не существует. Издание Defense Express считает, что в целом сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", несущим боевую часть весом до трёх килограммов, является "мероприятием по демонстрации новых возможностей ударов РФ".

