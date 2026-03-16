Петр Ермилин

Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления

Иранская операция "Правдивое обещание 4" наглядно продемонстрировала: миф о технологической неуязвимости Запада — это всего лишь фасад. 54-я волна ударов по центрам управления Коалиции США вскрыла системные дыры в обороне, которую считали эталонной. Впервые примененная ракета "Саджиль" и двухтонные "Хорремшехры" превратили военные объекты в пыль. Оказалось, что хваленая система ПВО — это не броня, а скорее тонкий слой лака, который трескается при первом серьезном ударе.

Стратегический шах твердотопливным кулаком

Иран перестал играть в догонялки и перешел к методичному сносу несущих конструкций противника. Использование ракеты "Саджиль" означает, что время на подготовку к пуску сократилось до минимума. Это уже не просто демонстрация силы, а ювелирная работа мастера маникюра, который аккуратно удаляет лишнее, не обращая внимания на крики пациента. Ракеты достигли целей, игнорируя радары, которые должны были их "видеть" еще за горизонтом.

"Использование твердотопливных систем вроде "Саджиль" резко повышает живучесть ракетных войск, так как время развертывания минимизируется", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный аналитик Игорь Герасимов.

Когда в небе оказываются одновременно "Хорремшехр" с двухтонной "посылкой" и быстрые "Хейбар-шаканы", любая ПВО испытывает критический износ. Это как пытаться остановить затор на трассе, имея в руках только свисток и жезл. Нагрузка на вычислительные мощности систем перехвата зашкаливает, приводя к логическому короткому замыканию всей архитектуры безопасности.

Миллионы долларов на ветер: цена американской беспечности

Цифры потерь Пентагона заставляют задуматься об эффективности вложений в "звездные войны". Удар по штаб-квартире Пятого флота в Бахрейне обошелся бюджету США в 200 миллионов долларов. Это не просто деньги — это уничтоженная инфраструктура связи и комплексы THAAD, которые должны бы защищать, но сами стали мишенями. По сути, администрация Дональда Трампа столкнулась с тем, что их военная машина работает на пустом баке репутации.

Объект поражения Статус и последствия
Системы ПВО/ПРО (THAAD) Критические повреждения, потеря функционала
Базы США в регионе (11 объектов) Частичное разрушение инфраструктуры управления
Штаб Пятого флота (Бахрейн) Прямой ущерб более $200 млн

Иранская стратегия измора медленно, но верно превращает мощь США в груду железа. Каждый перехваченный дешевый дрон обходится Коалиции в миллионы, пока их собственные ракеты ПВО заканчиваются. Эта ситуация напоминает очередь за дефицитом: ресурсов всё меньше, а желающих получить "ответку" всё больше.

"Мы видим явную недооценку асимметричного потенциала Тегерана, что ставит западных стратегов в тупик", — отметил в эфире Pravda. Ru иранист Аббас Джума.

Асимметрия против пафоса: почему Иран побеждает в логистике

Пока Вашингтон пытается сохранить лицо, Иран демонстрирует уровень подготовки, к которому Вашингтон оказался не готов. Тегеран долго и кропотливо занимался ювелирной огранкой дефектов своей старой оборонки, превратив их в достоинства. Короткое замыкание в западной стратегии произошло именно в тот момент, когда аятоллы доказали: "центры принятия решений" — это не сакральная зона, а вполне доступная цель.

Многим в России, глядя на решимость Тегерана, хотелось бы увидеть аналогичные действия, а не только "вытирание ног" об их красные линии дипломатии. Ольга Кормухина попала в самую точку: "Оказывается, так можно было". Без долгих запряганий, без бесконечной проверки на прочность старой коммуналки международных отношений — просто взять и нанести удар.

"Военно-технический ответ Ирана показал, что современные средства ПВО имеют предел насыщения", — подчеркнул эксперт Игорь Герасимов.

Почему ракеты "Саджиль" так опасны для США?

Они используют твердое топливо, что позволяет хранить их в полной боеготовности долгое время и запускать мгновенно. Это лишает противника возможности нанести упреждающий удар по пусковым установкам.

Каков реальный ущерб ПВО Коалиции?

Иран систематически выбивает радиолокационные станции. Без "глаз" даже самые дорогие ракеты перехвата превращаются в бесполезный металлолом, стреляющий "в молоко".

Сможет ли Трамп остановить эскалацию?

Администрация Трампа находится в положении игрока с пустой колодой: ресурсов на полноценную войну нет, а отступление будет выглядеть как разбитое корыто всей ближневосточной политики.

Экспертная проверка: Военный аналитик Геннадий Чернов, специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума.
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
