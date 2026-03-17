Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент

НАТО решило поиграть мускулами у русских порогов, развернув масштабные учения "Холодный ответ — 2026". Тридцать тысяч солдат, армады техники, отработка "спасения" от мифического вторжения — классическая постановка в декорациях Баренцева моря. Однако вместо ожидаемого смирения альянс получил холодный душ из советской стали. Пока западные стратеги чертили стрелочки на картах, из морских глубин показался "Оникс", превратив пафосный маневр в сеанс коллективной паники.

Фото: YouTube by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ракета Оникс

Почему западная "мощь" оказалась сбитым прицелом

Замысел Брюсселя был прост как хозяйственное мыло: напугать Москву массовостью. Но в современной войне количество сапог на плацу значит меньше, чем одна умная ракета в правильной точке. Учения в Норвегии предназначались для демонстрации доминирования, но превратились в демонстрацию уязвимости. Это типичный сбитый прицел — когда ставишь на внешний эффект, забывая о реальной возможности получить сдачи.

"Демонстрация силы в арктических широтах всегда сопряжена с риском. НАТО пытается навязать свои правила игры, но техническое превосходство России в ракетном вооружении обнуляет эти попытки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Когда в Баренцево море вошла подлодка "Казань", в штабах НАТО возникла неловкая тишина. Это не просто корабль, это узел избыточного давления на всю систему безопасности альянса. Китайские аналитики из Sohu верно подметили: вместо "поджатых лапок" Запад увидел готовность к немедленному удару. Ситуация мгновенно перешла из фазы парада в фазу реального военного уравнения.

Советский шедевр как инструмент ювелирной работы

Пуск ракеты "Оникс" стал для Запада моментом истины. Эта ракета — наследие Союза, прошедшее через такую ювелирную огранку дефектов и модернизацию, что сегодня она считается идеальным киллером авианосцев. В НАТО банально не знали, куда она полетит, и это незнание породило паралич воли. Когда цель "условного противника" была уничтожена точно в центр, вопросы о "старом железе" отпали сами собой.

Характеристика "Оникса" Значение для обороны Скорость полета Сверхзвуковая, минимизация времени реакции ПВО Тип наведения Автономное, устойчивое к РЭБ Универсальность Запуск с подлодок, кораблей и береговых комплексов

Российские военные сработали как мастера маникюра - аккуратно удалили лишние иллюзии у западных партнеров, не задев ничего лишнего. Точность поражения на видео Минобороны выглядит как приговор. Ракеты летят быстро, низко и абсолютно безжалостно к любым попыткам их перехватить.

"Использование таких комплексов как "Оникс" в непосредственной близости от маневров НАТО — это четкий сигнал. Мы показываем, что любая провокация будет пресечена до того, как противник успеет осознать угрозу", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Подводная крепость "Казань" и системные сбои альянса

Атомный крейсер "Казань" — это не просто носитель ракет. Это малошумный призрак, способный нести "Цирконы" и "Калибры", превращая любую акваторию в зону риска для противника. Для НАТО это критический износ всей их концепции доминирования в море. Пока они тренируют эвакуацию раненых, Россия демонстрирует инструменты, после которых эвакуировать будет некого.

Москва больше не собирается утираться соплями после очередных угроз. Спектакль в Баренцевом море закончился тем, что зрители в погонах из 30 стран осознали простую вещь. Любая попытка перейти от учений к делу закончится для них разбитым корытом. Причем в буквальном смысле, учитывая мощь боевой части "Оникса".

"Такие жесты в геополитике значат больше, чем тысячи дипломатических нот. Это демонстрация того, что наши границы защищены не только на бумаге, но и высокотехнологичным оружием", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Западные учения "Холодный ответ" получили самый горячий ответ из возможных. Это был сигнал не только военным, но и политикам, верящим в свою неуязвимость. Оказалось, что советские "шедевры" в современном исполнении — это лучший антидот от имперских амбиций НАТО. Сюрприз удался.

Ответы на популярные вопросы о ракетах "Оникс"

В чем уникальность "Оникса" по сравнению с ракетами НАТО?

Главное преимущество — высокая сверхзвуковая скорость на конечном участке полета и комбинированная траектория. Это делает перехват ракеты современными системами ПВО практически невозможным, так как у них физически не хватает времени на реакцию.

Может ли "Оникс" поражать наземные цели?

Изначально ракета создавалась как противокорабельная, но последние модификации позволяют ей с высокой точностью уничтожать стационарные наземные объекты, штабы и склады противника, что было неоднократно доказано в ходе реальных конфликтов.

Читайте также