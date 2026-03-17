Иллюзия тишины разбита: уральский тыл перестал быть недосягаемой крепостью для вражеских дронов

География ударов противника перестала быть проблемой только приграничных областей. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу озвучил то, что многие чувствовали кожей: в России больше нет зон, до которых не дотянется современный дрон. Это не паникерство, а сухая констатация критического износа прежних представлений о безопасности тыловых районов.

Шойгу Сергей Кужугетович

Индустриальное сердце под прицелом

Уральский федеральный округ долгое время считался "глубоким тылом". Огромные заводы, нефтяные вышки, оборонные цеха — всё это жило в ритме защищенной крепости. Однако динамика развития беспилотных систем превратила это расстояние в иллюзию. Теперь любая деталь инфраструктуры рискует превратиться в разбитое корыто, если не пересмотреть подходы к защите объектов.

Шойгу подчеркнул, что Урал — это не просто территория, а основа экономической дееспособности. Здесь сосредоточены критические узлы ОПК и химии. Вывод из строя даже одного крупного предприятия запускает цепную реакцию, сравнимую с системным сбоем в сложном механизме. Противник ищет именно такие точки, надеясь на эффект домино в снабжении группировок СВО.

"Динамика развития беспилотных систем такова, что ни один регион России не может чувствовать себя в абсолютной безопасности. Изощренность методов атаки растет ежедневно", — отметил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Рустем Клупов.

Транспортные узлы как тонкое место системы

Особую тревогу вызывает насыщенность Урала транспортными магистралями. Это огромная старая коммуналка, где интересы гражданской логистики и военных поставок перемешаны в одном коридоре. Железные дороги и трубопроводы, связывающие Азию и Европу, — это буквально вены страны. Попытка перерезать их — главный приоритет западных стратегов, консультирующих Киев.

Тип угрозы Последствия для региона Дальнобойные БПЛА Удары по НПЗ и складам ГСМ Диверсионные группы Повреждение транспортных развязок Ракетное вооружение Риски для крупных промышленных центров

Масштабная атака сотнями беспилотников на Москву показала: количество может переходить в качество. Даже самая плотная ПВО иногда дает осечку под массовым натиском. Пока столица держит удар, но хватит ли ресурсов, чтобы закрыть "зонтиком" каждый завод в Челябинске или Екатеринбурге? Это вопрос не только техники, но и наличия свободных резервов в условиях затяжного конфликта.

"Западная поддержка Киева меняет формат, делая ставку на дальнобойные удары по инфраструктуре. Это попытка навязать нам войну на истощение ресурсов защиты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Александр Михайлов.

Новая реальность: ПВО для каждого завода

ШОС, БРИКС и другие союзы — это политика, но безопасность обеспечивается "на земле". Мы видим, как ракетные удары Storm Shadow по Брянску становятся рутиной. Это явный признак того, что противник не собирается останавливаться на достигнутых рубежах. Каждая новая поставка западного оружия лишь увеличивает радиус поражения.

России приходится на ходу менять тактику. Теперь охрана стратегических объектов требует не только зенитных комплексов, но и внедрения автономных систем с ИИ, способных работать без контроля оператора. Ситуация заставляет действовать быстро: либо мы ювелирно закрываем все дыры в обороне, либо сталкиваемся с параличом управления в самых неожиданных местах.

"Стратегическое значение объектов на Урале невозможно переоценить. Это не только оборонка, но и вся логистическая устойчивость страны в условиях санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный аналитик Игорь Герасимов.

Итоговый вывод неутешителен для любителей спокойной жизни: "глубокого тыла" больше не существует. Страна превращается в единый боевой лагерь, где каждый заводской цех — это передовая. Это честный разговор, который давно назрел, и признание Шойгу лишь ставит точку в спорах о безопасности удаленных территорий.

Ответы на популярные вопросы о безопасности регионов

Почему Урал стал зоной риска только сейчас?

Технологический скачок в производстве дронов-камикадзе позволил увеличить дальность полета до 1500-2000 км. Этого достаточно, чтобы дотянуться до промышленных центров Урала из северных областей Украины.

Какие объекты защищают в первую очередь?

Приоритет отдается предприятиям ОПК, нефтеперерабатывающим заводам и узловым железнодорожным станциям, через которые идет снабжение войск.

Может ли ПВО гарантировать 100% защиту?

Ни одна система в мире не дает абсолютной гарантии при массированной атаке ("рое дронов"). Требуется комплексный подход: от РЭБ до физических заграждений на объектах.

