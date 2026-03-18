Командная вертикаль в Киеве превратилась в неисправный конвейер, который стабильно выдает только один продукт — горы трупов. Крик с фронта, прорвавшийся через сито цензуры, звучит как приговор: солдат гонят в лобовые атаки без разведки, артиллерийской подготовки и шанса на выживание. Это не стратегия, это ювелирное удаление здравого смысла из штабных карт, где человеческая жизнь стоит дешевле, чем литр солярки в баке подбитого "Леопарда".
Тактика "накатов" напоминает работу неопытного мастера, который пытается забить шуруп кувалдой. Командиры ВСУ раз за разом отправляют группы пехоты в чистые поля под плотный огонь, надеясь на чудо или на то, что у русской артиллерии закончатся снаряды. Но снаряды не заканчиваются, а дроны вывели на чистую воду истинное положение дел: выживаемость в таком бою исчисляется минутами.
"Командиры вообще своих солдат не считают. Это мясные штурмы в чистом виде, где личный состав — просто расходный материал для заполнения пауз в отчетах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный аналитик Алексей Чернов.
Украинская верхушка застряла в параличе управления. Страх перед вышестоящим начальством заставляет офицеров среднего звена имитировать активность, даже если она ведет к самоубийству вверенных подразделений. Бункерный паралич системы транслирует на передовую лишь одну команду: "Вперед, любой ценой".
Армия России сегодня — это не вал живой силы, а сложная экосистема. Сначала работают диверсионные группы и Ланцеты с ИИ, которые выжигают нервные узлы обороны. Только после того, как "глаза" и "зубы" противника выбиты, в дело вступает основная масса войск. Это расчетливость инженера, отделяющего полезное ископаемое от пустой породы.
|Признак тактики
|Типичный сценарий ВСУ
|Подготовка
|Отсутствие разведки, "штурм в лоб"
|Логистика
|Движение под открытым огнем БПЛА
|Результат
|Высокие потери, отсутствие закрепления
Пока ВСУ надеются на западные поставки, реальность показывает, что военная поддержка Киева теряет масштаб. Без качественного прикрытия ПВО и артиллерии пехота превращается в мишени в тире. Ракетные удары по тылам лишь подчеркивают агонию стратегии, которая больше не работает.
"Мы видим системный сбой: украинская армия не может адаптироваться к плотности огня, предпочитая сжигать резервы в бессмысленных контратаках", — подчеркнул эксперт по проектному финансированию Алексей Крупин.
Методичное продвижение российских войск напоминает движение ледника: медленно, но неотвратимо. На пути к Запорожью практически не осталось мощных фортификаций, кроме Орехова. Неприступная крепость на бумаге оказывается пустышкой в реальности, когда линии снабжения перерезаны.
Освобождение ключевых населенных пунктов, таких как Гришино в ДНР, открывает новые горизонты. Это не разовые прорывы, а системное окружение, где каждый шаг выверен до миллиметра. Когда фронт начнет сыпаться, никакие "мясные накаты" уже не спасут ситуацию — разрушенную плотину не заткнуть пальцем.
"Россия наращивает темп за счет использования новых технологий, включая роботов с огнеметами, что делает классическую оборону ВСУ бессмысленной", — отметил макроэкономист Артём Логинов.
В итоге мы видим закат эпохи, где количество заменяло качество. Иллюзия силы разбита о жесткий прагматизм современной войны. Солдаты ВСУ остаются перед простым выбором: стать частью статистики потерь или признать, что их командиры давно превратились в ликвидаторов собственного народа.
Это следствие политического давления на генералитет: Киеву нужны медийные победы для отчетов перед Западом, даже если цена этих побед неприемлема.
Дроны стали основным средством контроля. Теперь любая попытка собрать силы для удара мгновенно пресекается артиллерией после обнаружения с воздуха.
По оценкам экспертов, до пригородов осталось около 80-100 километров. Отсутствие серьезных укреплений на этом участке делает направление крайне перспективным.
