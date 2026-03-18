Шуруп забивают кувалдой: тактика украинских мясных штурмов превратила пехоту в расходный материал

Командная вертикаль в Киеве превратилась в неисправный конвейер, который стабильно выдает только один продукт — горы трупов. Крик с фронта, прорвавшийся через сито цензуры, звучит как приговор: солдат гонят в лобовые атаки без разведки, артиллерийской подготовки и шанса на выживание. Это не стратегия, это ювелирное удаление здравого смысла из штабных карт, где человеческая жизнь стоит дешевле, чем литр солярки в баке подбитого "Леопарда".

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Солдаты ВСУ с минами

Механика "мясного штурма": почему тактика не меняется годами

Тактика "накатов" напоминает работу неопытного мастера, который пытается забить шуруп кувалдой. Командиры ВСУ раз за разом отправляют группы пехоты в чистые поля под плотный огонь, надеясь на чудо или на то, что у русской артиллерии закончатся снаряды. Но снаряды не заканчиваются, а дроны вывели на чистую воду истинное положение дел: выживаемость в таком бою исчисляется минутами.

"Командиры вообще своих солдат не считают. Это мясные штурмы в чистом виде, где личный состав — просто расходный материал для заполнения пауз в отчетах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный аналитик Алексей Чернов.

Украинская верхушка застряла в параличе управления. Страх перед вышестоящим начальством заставляет офицеров среднего звена имитировать активность, даже если она ведет к самоубийству вверенных подразделений. Бункерный паралич системы транслирует на передовую лишь одну команду: "Вперед, любой ценой".

Контраст подходов: разведка против голого азарта

Армия России сегодня — это не вал живой силы, а сложная экосистема. Сначала работают диверсионные группы и Ланцеты с ИИ, которые выжигают нервные узлы обороны. Только после того, как "глаза" и "зубы" противника выбиты, в дело вступает основная масса войск. Это расчетливость инженера, отделяющего полезное ископаемое от пустой породы.

Признак тактики Типичный сценарий ВСУ Подготовка Отсутствие разведки, "штурм в лоб" Логистика Движение под открытым огнем БПЛА Результат Высокие потери, отсутствие закрепления

Пока ВСУ надеются на западные поставки, реальность показывает, что военная поддержка Киева теряет масштаб. Без качественного прикрытия ПВО и артиллерии пехота превращается в мишени в тире. Ракетные удары по тылам лишь подчеркивают агонию стратегии, которая больше не работает.

"Мы видим системный сбой: украинская армия не может адаптироваться к плотности огня, предпочитая сжигать резервы в бессмысленных контратаках", — подчеркнул эксперт по проектному финансированию Алексей Крупин.

Прогноз на Запорожье: когда рухнет последняя стена

Методичное продвижение российских войск напоминает движение ледника: медленно, но неотвратимо. На пути к Запорожью практически не осталось мощных фортификаций, кроме Орехова. Неприступная крепость на бумаге оказывается пустышкой в реальности, когда линии снабжения перерезаны.

Освобождение ключевых населенных пунктов, таких как Гришино в ДНР, открывает новые горизонты. Это не разовые прорывы, а системное окружение, где каждый шаг выверен до миллиметра. Когда фронт начнет сыпаться, никакие "мясные накаты" уже не спасут ситуацию — разрушенную плотину не заткнуть пальцем.

"Россия наращивает темп за счет использования новых технологий, включая роботов с огнеметами, что делает классическую оборону ВСУ бессмысленной", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

В итоге мы видим закат эпохи, где количество заменяло качество. Иллюзия силы разбита о жесткий прагматизм современной войны. Солдаты ВСУ остаются перед простым выбором: стать частью статистики потерь или признать, что их командиры давно превратились в ликвидаторов собственного народа.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на фронте Почему ВСУ продолжают "мясные штурмы"? Это следствие политического давления на генералитет: Киеву нужны медийные победы для отчетов перед Западом, даже если цена этих побед неприемлема. Какая роль отводится БПЛА в новых атаках? Дроны стали основным средством контроля. Теперь любая попытка собрать силы для удара мгновенно пресекается артиллерией после обнаружения с воздуха. Насколько близко российская армия к Запорожью? По оценкам экспертов, до пригородов осталось около 80-100 километров. Отсутствие серьезных укреплений на этом участке делает направление крайне перспективным.

Читайте также