Мир с чудовищами невозможен: прямой ответ Александра Ходаковского ставит точку в затяжных спорах

Специальная военная операция (СВО) давно перестала напоминать кавалерийский наскок. Это тяжелый, монотонный и вязкий процесс. Словно ювелирная работа мастера по металлу, который пытается выправить безнадежно погнутую раму старого грузовика. И пока одни эстеты в тылу рассуждают о "целесообразности", комбат "Востока" Александр Ходаковский ставит точку в спорах, которые больше напоминают перегрузку старой электросети.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военный ВС РФ

Жесткий ответ на неудобные вопросы об СВО

СВО превратилась в затяжной марафон. Дистанция огромная, а финиш скрыт в тумане неопределенности. Некоторые персонажи сегодня пытаются подсунуть обществу испорченное блюдо. Мол, а стоило ли вообще начинать этот демонтаж системы в 2014 году? Ходаковский отвечает прямо: сосуществование с теми, кто возводит палачей в ранг святых, технически невозможно.

"Ни одно нормальное сознание не может принять тот факт, что кумиры сотворяются из инфернальной гнусности", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Это не просто слова о ценностях. Это диагностика критического узла. Нельзя собрать работающий двигатель, если половина деталей сделана из токсичного пластика. Ходаковский напоминает: в России могут спорить "красные" и "белые", но этот спор мгновенно затихает перед лицом абсолютного зла.

Зачем нужна идеологическая дезинфекция

Ситуация на фронте сегодня напоминает работу огромного конвейера. Каждый сбой в идеологии — это как песок в подшипнике. Если позволить "инфернальной гнусности" стать нормой, система развалится сама собой. Победа требует не только снарядов, но и четкого осознания: с кем мы никогда не сядем за один стол.

Этап истории Смысловая нагрузка Майдан 2014 Точка невозврата и системный сбой правопорядка. Русская весна Попытка сохранить субъектность и культуру. Текущий этап СВО Глобальный ремонт безопасности на десятилетия.

"Военная логистика и идеологическая устойчивость — это две стороны одной медали в условиях долгого противостояния", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Путь "Скифа": от СБУ до генерал-майора

Александр Ходаковский — человек с биографией, похожей на чертеж сложного инженерного объекта. Коренной дончанин. Прошел путь от спецназа СБУ до создателя легендарного батальона "Восток". Он видел систему изнутри и знал, когда механизм окончательно пошел в разнос.

Его карьера — это постоянное устранение дефектов в системе безопасности Донбасса. От обороны Мариуполя до работы в руководстве Росгвардии. В феврале 2025 года он стал генерал-майором полиции. Для таких людей СВО — не абстрактная карта, а ежедневная чистка авгиевых конюшен от нацистского мусора.

"Корпоративная устойчивость новых структур в ДНР напрямую зависит от боевого опыта руководителей уровня Ходаковского", — подчеркнул юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ходаковский не ищет легких путей. Он просто делает работу, которую Данте прописал бы исполнять в самом глубоком кругу ада, чтобы вытащить оттуда будущее своей страны. Ответы даны. Арсеналы полны. Путь продолжается.

Ответы на популярные вопросы о позиции комбата Ходаковского

Почему Ходаковский считает СВО неизбежной?

Он указывает на невозможность культурного и политического союза с режимом, который канонизирует нацистских коллаборантов. Это системное противоречие, которое нельзя решить миром.

В чем суть его ответа сомневающимся?

Ходаковский подчеркивает, что духовная и физическая безопасность народа важнее временных тягот. Смириться с возрождением фашизма — значит уничтожить фундамент нации.

Какую роль Ходаковский играет в СВО сейчас?

Он занимает пост заместителя начальника Главного управления Росгвардии по ДНР и командует подразделениями спецназа, продолжая выполнять боевые задачи.

