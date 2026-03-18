Петр Дерябин

Как мир готовится к Третьей мировой: бюджеты ведущих держав превращают мирное масло в боевые пушки

Мир перестал притворяться, что живет в эпохе вечного благоденствия. Глобальная система безопасности сегодня напоминает ювелирное удаление кутикулы на пульте управления ядерным реактором: одно неловкое движение — и цепная реакция сметет всех. Пока обыватель спорит о курсе валют, мировые столицы экстренно переписывают бюджеты, превращая масло в пушки.

Ядерный гриб

Китайский дракон затягивает гайки

Пекин официально перешел в режим "форсажа". Рост военного бюджета на 7% до почти 2 трлн юаней — это не просто цифры, а закупка билета в первый ряд грядущего противостояния. НОАК инвестирует в joint combat systems, фактически создавая единый цифровой купол над всей Восточной Азией.

"Китай сейчас напоминает мастера, который точит инструменты перед сложным заказом. Постоянная зачистка коррупции в НОАК — это не только борьба за чистоту рядов, но и проверка готовности вертикали управления к работе под экстремальной нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Давление в регионе нарастает через мелкие, но болезненные уколы. Вытеснение японских рыболовов у островов Сенкаку и бесконечные маневры вокруг Тайваня - это прощупывание брони противника. Пекин держит контур "горячим", не давая оппонентам расслабиться ни на секунду.

Тихоокеанский разлом: США, Тайвань и Япония

Вашингтон пытается доказать, что его оборонный конвейер способен работать на два фронта. Пока авианосцы США маневрируют в Персидском заливе, Тайбэю отгружают крупнейший пакет вооружений на $14 млрд. Ракеты HIMARS и Javelin — это уже не элементы сдерживания, а конкретные запчасти для будущей "мясорубки".

Регион Критический узел подготовки
Япония Интеграция в ПРО Golden Dome и модернизация флота
Польша Удвоение производства TNT и расширение логистики НАТО
Норвегия Программа Total Defence: мобилизация гражданского сектора

Токио тем временем ведет себя как опытный сапер. С одной стороны, Япония вежливо отказывается лезть в ближневосточное пекло. С другой — ускоренно встраивается в систему совместной ПРО с США, понимая, что в случае сбоя систем в Азии именно они станут первой линией обороны.

"Япония понимает, что старые конституционные ограничения — это тонкая перегородка, которую может пробить любой серьезный кризис. Интеграция в американские проекты ПРО — это попытка забронировать место под зонтиком до того, как начнется дождь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Европа: топливо как ахиллесова пята

Брюссель больше не пишет красивые отчеты, он копает траншеи. НАТО реанимирует старую трубопроводную систему, протягивая ее к границам Польши и Румынии. Логика проста: в большой войне побеждает не тот, у кого больше танков, а тот, у кого к ним не кончится солярка. Экономический паралич Европы на фоне цен на ресурсы лишь ускоряет милитаризацию.

Польша превращается в главный арсенал континента, штампуя взрывчатку стахановскими темпами. А Норвегия и вовсе перевела страну в режим ожидания катастрофы. Когда государство начинает учить владельцев кофейни действовать во время обстрелов, это означает, что время дипломатических раутов безвозвратно ушло.

"Мы видим, как глобальная логистика перестраивается под нужды фронта. Любой гражданский бизнес сейчас должен учитывать риски физического прерывания цепочек поставок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

На Востоке Корейский полуостров снова искрит баллистическими пусками. Ким Чен Ын демонстрирует "ядерное сдерживание" как разбитое корыто, в которое американцам придется собирать свои ресурсы, отвлекаясь от Ирана и Тайваня. Тем временем Индия борется за энергетическую выживаемость, понимая, что без нефти ее амбиции превратятся в пыль.

Ответы на популярные вопросы о глобальном конфликте

Реальна ли угроза большой войны в 2026 году?

Военные бюджеты и темпы строительства логистики НАТО на востоке показывают, что ведущие игроки рассматривают этот сценарий как основной. Подготовка идет не к сдерживанию, а к войне высокой интенсивности.

Почему Тайвань называют главной точкой напряжения?

Остров — это не только политика, но и критический узел производства микрочипов. Контроль над ним означает контроль над технологическим мозгом планеты.

Как это отразится на обычных людях?

Ростом цен на энергию и топливо, а также переходом экономик на военные рельсы, где социальные программы уйдут на второй план после гособоронзаказа.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы нато китай тайвань национальная безопасность
