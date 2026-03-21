Петр Дерябин

Дипломаты уходят в тень: спецназ получает право вступать в бой за россиян в третьих странах

Силовые структуры

Россия официально переходит в режим "активной обороны" своих граждан. В Госдуму внесен законопроект, который развязывает руки президенту в использовании Вооруженных сил для вызволения россиян из-под ареста или следствия за рубежом.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Российский солдат

Это не просто юридическая правка. Это смена парадигмы: от дипломатических нот к тактическим группам. Система, долгое время работавшая в режиме "выражения обеспокоенности", наконец-то обрастает зубами и когтями.

Логика силы: почему право перестало работать

Международное право превратилось в труху. Когда граждан России "пакуют" в третьих странах по запросу США — это не правосудие, это охота. Новый закон — это признание факта: юридические инструменты защиты больше не эффективны.

Если оппонент использует санкции и ордеры как кастет, единственный способ ответить — выставить против него бронированный кулак. Президент получает карт-бланш на использование спецназа там, где раньше годами длилась бесполезная переписка МИДа.

"Это бред. Так дела в современном мире не решаются одними бумажками. Если закон примут, мы действительно сможем показывать нашу силу. Россия не должна бросать своих", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Тимур Старых.

Метафора проста: если вашу машину пытаются угнать, размахивая поддельной доверенностью, вы не идете в библиотеку за кодексом. Вы выбиваете зубы угонщику. Законопроект легализует именно такой подход на государственном уровне. Это сигнал всем "партнерам": выдача россиянина в США может закончиться визитом людей в камуфляже без опознавательных знаков.

Армия вместо адвокатов: как это будет выглядеть

Текст документа четко привязывает применение армии к ситуациям "правового произвола". Это значит, что операции будут напоминать освобождение заложников. Если судно с российским экипажем арестовано в нейтральных водах или гражданин заперт в посольстве враждебного государства, армия получает законный повод вмешаться.

Это защита не "от закона", а "от беспредела", замаскированного под законность.

Инструмент прошлого Инструмент будущего
Дипломатические ноты протеста Операции сил специальных назначений (ССО)
Многолетние суды в ЕСПЧ Вооруженная охрана танкеров и гражданских судов
Апелляции к международному праву Упреждающая эвакуация под прикрытием авиации

"Корпоративные риски теперь включают в себя возможность прямого силового столкновения. Ситуация требует жесткости, а не комплаенса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Риски и рубежи: где ждать первых операций

Самый чувствительный фланг — Приднестровье. Там сотни тысяч граждан России зажаты между молотом и наковальней. Любая попытка Кишинева или Киева начать "фильтрацию" или аресты наших граждан теперь автоматически становится триггером для полноценной военной операции.

Это уже не миротворческая миссия, а принуждение к безопасности. Вторым фронтом идет морское право: конвоирование танкеров в условиях санкционной блокады.

"Проблемы перед страной стоят масштабные. Риски морской блокады никуда не исчезли, и для противодействия ей необходим мощный флот, а не только законы", — отметил в интервью аналитик Сергей Простаков.

Законопроект — это страховочный трос, который бросают тем, кто работает в "серой зоне". Но нужно понимать: спецназ не прилетит за каждым туристом, нарушившим правила карантина в Таиланде. Речь идет о политических кейсах, где гражданин страны становится заложником большой геополитической игры. Это закон для защиты инженеров в Иране, моряков в Гибралтаре и жителей анклавов.

Ответы на популярные вопросы о применении ВС за рубежом

Будет ли армия освобождать россиян из тюрем в США или ЕС?

Закон дает такую возможность, но приоритет отдается ситуациям, где есть физическая возможность проведения операции без начала глобальной войны. Речь скорее о странах с низкой субъектностью или нейтральных водах.

Защитит ли закон гражданские суда от ареста?

Да, это одна из главных целей. Теперь военные корабли смогут легально препятствовать захвату гражданских бортов, если действия иностранных властей признаны незаконными президентом РФ.

Распространяется ли это на тех, у кого двойное гражданство?

Согласно конституции, для России такие лица являются только гражданами РФ. Следовательно, они попадают под действие закона в полном объеме.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
