Геометрия страха в штабе Пентагона: дальность удара Ирана оказалась вдвое выше ожиданий разведки

Геометрическая идиллия Пентагона рассыпалась. Иранские ракеты, которые по всем учебникам Вест-Пойнта должны были упасть в пустыне, едва пролетев пару тысяч километров, внезапно дотянулись до Диего-Гарсии. Это не просто "неудачный пуск". Это приговор старой концепции безопасности. Если Тегеран может достать базу в центре Индийского океана, значит, "безопасных тылов" у США больше нет. Система дала сбой, и этот сбой пахнет керосином и политическим банкротством.

Фото: commons.wikimedia.org by European Space Agency / CNES is licensed under Attribution Остров Диего-Гарсия

Радиус поражения: иранская математика против американских мифов

Иран годами усыплял бдительность Запада, заявляя о "потолке" в 2000 км для своих баллистических систем. Пуск по Диего-Гарсии (а это около 4000 км от границ Ирана) — это демонстративная пощечина разведке США. Ракеты средней дальности теперь перекрывают не только Ближний Восток, но и ключевые логистические узлы в океане. Это технологический рывок, который западная аналитика проспала, увлекшись санкциями.

"Мы видим качественный сдвиг. Иран перестал играть в оборону и перешел к демонстрации глобального охвата. Это делает любые военные планы Пентагона в регионе крайне уязвимыми", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный аналитик Алексей Чернов.

Даже если одна ракета вышла из строя, а вторую сбила SM-3, важен сам прецедент. Первая в истории попытка удара на такое расстояние стирает границы регионального конфликта. Иранская операция показала: Тегеран готов бить по центрам управления, которые раньше считались неприкосновенными. Защита теперь стоит дороже, чем само нападение, и этот дисбаланс истощает бюджет США.

Диего-Гарсия: непотопляемый авианосец под прицелом

Остров Диего-Гарсия — это не просто клочок земли. Это сердце американской логистики в Восточном полушарии. Бомбардировщики B-52, атомные подлодки, склады боеприпасов — всё это завязано на один узел. Удар по этой точке парализует операции на огромной территории. Тот факт, что иранские ракеты физически способны долететь до цели, заставляет флоты США менять дислокацию, что само по себе является победой Тегерана.

Параметр Текущая ситуация Заявленная дальность ракет Ирана до 4500 км (фактическая) Статус базы Диего-Гарсия Уязвима для баллистических ударов Реакция ПВО США Расход дорогостоящих SM-3 на дешевые цели

"Военный потенциал Ирана стал сюрпризом для тех, кто привык мерить силу только авианосными группами. Асимметричный ответ работает эффективнее авиации", — отметил эксперт Игорь Герасимов.

Пока США пытаются закрыть небо над океаном, их собственные арсеналы тают. Зависимость от редких металлов и компонентов делает производство новых перехватчиков мучительно медленным. Иран же штампует ракеты, используя доступные технологии, превращая войну в соревнование кошельков, где Вашингтон явно проигрывает.

Элиты в свободном падении: почему Вашингтон трещит по швам

Внутри США ситуация напоминает коммунальную кухню в момент пожара. Попытка нанести удар по Ирану вызвала не патриотический подъем, а грызню. Малек Дудаков верно подмечает: элиты уже не держатся вместе. Пока Пентагон требует триллионы на новую кампанию, Конгресс впадает в ступор от цифр.

"Бюджет не резиновый. Каждая ракета, выпущенная по иранскому беспилотнику, — это дыра в социальном обеспечении штатов. Финансовый пузырь военной машины готов лопнуть", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Раскол усиливается из-за критики таких фигур, как Тулси Габбард, которая прямо заявляет о деградации стратегического мышления в Белом доме. Дональд Трамп пытается лавировать, но даже он понимает: иранская кампания может стать для США "Вьетнамом на стероидах". Вашингтон теряет контроль не только над проливами, но и над собственным кабинетом министров.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему иранские ракеты не были сбиты на подлете к базе?

Сложная траектория и скорость баллистических ракет делают их перехват лотереей. Даже современные системы ПРО имеют ограниченный боезапас и не гарантируют 100% защиты при массированном пуске.

Может ли этот инцидент привести к большой войне?

Удар по Диего-Гарсии — это пересечение "красной линии". Теперь вопрос лишь в том, решится ли администрация США на полномасштабное вторжение или ограничится точечными ударами, рискуя получить ответ по своим истребителям в заливе.

Какую роль в этом играет Китай?

Пекин внимательно наблюдает. Каждая неудача США в Иране — это урок для Тайваня. Китайские стратеги анализируют, как иранская тактика измора парализует американскую мощь.

