Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя

В недавнем интервью главком ВСУ Сырский* обрисовал общую ситуацию на поле боя. На словах генерал хорохорится, произнося дежурную мантру "мир только на наших условиях", но по сравнению с вечно улыбающимся Залужным, Сырский* выглядит совсем невесело. Постоянно опускает глаза, смиренно признает величие России, тем самым довершая образ поверженного врага.

Иллюзия наступления

Впрочем упрямый украинский генерал в открытую вовсе не сдаётся, и даже заявляет о том, что Украина наступает. Ну, это смотря в какую сторону смотреть.

История знает одного американского генерала времен Корейской войны, которого репортёры постоянно обвиняли в отступлении. На что находчивый вояка, ничтоже сумняшеся, применил оригинальный риторический приём: "Мы не отступаем, мы просто наступаем в другом направлении".

Сырский* не настолько оригинален, чтобы так красиво отбрехаться от журналиста. Поэтому весь его монолог довольно уныл и не содержит никаких красок.

Признание преимуществ России

Однако оценивать противника исключительно по экспрессивности речи никогда нельзя. Поэтому все же обратим внимание на то, что поведал генерал Сырский* в прохладном весеннем лесу, сидя на раскладном стульчике.

После слов о том, что ВСУ где-то там "наступает", Сырский* с грустью стал перечислять преимущества российской армии. Хотя эти преимущества очевидны и без слов Сырского*:

огромная численность;

высокая оснащённость;

довольно современное вооружение.

Следует обратить внимание на слово "огромное", для военного профессионала звучит как-то по-детски. Хотя, может, Сырский* хочет напугать зрителя великой восточной "ордой". А может, включился режим охотника на привале, травящего байки о большом лесном звере, например, о медведе.

Или всё ещё проще, готовит себе базу для оправдания на случай поражения от "огромной" армии.

Технологическое отставание и удары ВКС

Описывая технологические возможности России, Сырский* признаёт отставание Украины по целому ряду направлений. Например, у России сильное ПВО.

Горестно сетует Сырский* и на российскую бомбардировочную авиацию. ВКС РФ наносят до 90 ударов в сутки по объектам на территории Украины, в пересчёте только на авиабомбы — это от 200 до 300 управляемых бомб.

Причём, опять печально вздыхает Сырский*, в очередной раз смотрит перед собой в землю: эффективных способов борьбы с российскими управляемыми бомбами у Украины нет.

Миф о "ценности жизни"

Зато, по его стойкому убеждению, за ВСУ преимущество в качественной подготовке, мастерстве и мотивации.

И дальше он произносит вообще феерические слова — для ВСУ высшая ценность — "жизнь нашего воина". Планирование боевых операций исходит из критерия сохранения жизни украинских военных.

Если бы это услышали реальные всушники, выжившие после боёв, они бы, наверное, долго смеялись, или бы разбили экран девайса, на котором увидели своего "любимого" генерала. Не они ли придумали Сырскому* прозвище "Генерал 200"?

Проблемы мобилизации и методы "мотивации"

Впрочем, говоря о высокой мотивации украинских солдат, Сырский* отмечает и большую демотивацию к участию в войне у мобилизованных граждан, то есть тех, кого удалось затащить в ТЦК. Проблемы с комплектованием есть, и генерал это признаёт.

Как он предлагает бороться с этим? Путём ужесточения наказания и воспитанием. То есть предлагается сделать упор на психологической подготовке мобилизованных в ВСУ, воспитании в них осознанности. Одним словом, строже наказывать и лучше готовить, и всех под землю.

Подземная армия

Фраза "под землю" — это не про наказание. Генерал невольно выдал военную тайну. Оказывается, все военные учебные центры на Украине сейчас стараются максимально заглублять под землю. Речь, конечно, прежде всего, о местах проживания личного состава. Если стрельбище ещё можно организовать в укрытии, то учебное тактическое поле или танкодром под землю не спрячешь.

Очевидно, это свидетельствует о том, что российские ракеты и дроны успешно достают до ВСУ уже на этапе комплектования и подготовки.

Реформа структуры ВСУ

В качестве одного из больших своих достижений Сырский* отметил реформу структуры войск. Армия Украины переходит на корпусную структуру.

Основной тактической единицей ВСУ являются бригады. Ранее они входили в состав больших группировок, которые могли иметь разные названия, например, оперативное командование. Но сути это не меняет. В составе таких группировок могло находиться два десятка бригад, что создавало перегрузку вышестоящего штаба. Управлять таким количеством бригад было сложно. Нужен был промежуточный уровень, дополнительный орган управления, который бы разгрузил вышестоящие штабы и был ближе к подразделениям на земле. К слову сказать, в российской армии такая система работает давно.

Так вот, такой переход на корпусную систему Сырский* называет "масштабной реформой украинской армии". По его словам ВСУ сейчас на втором этапе этой реформы. На первом этапе были сформированы три корпусных управления, укомплектованные полностью постоянным офицерским составом. Сейчас формируются ещё 13.

Особенностью прежних штабов группировок было то, что они комплектовались офицерами на временной основе. Это был большой недостаток. После отбытия срока командировки офицер возвращался на своё место постоянной службы. Часто это были преподаватели военных вузов, обладавшие хорошей теоретической подготовкой, но без практического опыта. Теперь же новые штабы корпусов с постоянным составом должны работать слаженнее, а значит, эффективнее. Но введение промежуточного звена управления — это не единственное, что должно улучшить действия бригад.

Новые возможности корпусов

На корпусном уровне должны появиться свои:

артиллерийские бригады;

батальоны РЭБ;

полки беспилотных систем;

инженерные части.

Такой комплект позволит корпусам самостоятельно на своем уровне решать многие боевые задачи, не тратя время на согласование со старшим начальником.

В принципе в этой логике нет ничего нового. Она стара, как сама военная история.

И вот этот второй этап реформы и заключается в том, чтобы насытить новые структуры частями корпусного подчинения и научиться взаимодействовать в составе более гибких группировок.

Штурмовые войска — "скорая помощь" фронта

Особо Сырский* отметил свою придумку со штурмовыми войсками. Не следует путать с десантно-штурмовыми частями ВСУ. Как раз украинские десантники, по словам журналиста-интервьюера, беспокоятся, что штурмовые подразделения заменят в ВСУ их прежде элитные подразделения.

По словам Сырского*, спектр задач штурмовых войск весьма широк. Это подразделения, оснащённые как лёгкой мобильной техникой, так и тяжёлыми наступательными вооружениями. Они могут быть отрядом прорыва, могут быть срочно переброшены для ликвидации прорыва на каком-то сложном участке или просто прикрывать фланги наступающей группировки. По сути, это такая "скорая помощь", затычка на все случаи жизни.

Кстати, история этих подразделений как раз началась с прорыва на территорию России в Курской области. Так что о художествах этих штурмовиков мы наслышаны. Трибунал по военным преступлениям для них заказан. И, кстати, среди самих ВСУшников эти штурмовые части рассматриваются скорее как отряды смертников, нежели элитные подразделения.

Дроны и роботизация войны

Что касается типовых пехотных бригад, то теперь в каждой из них будет по батальону беспилотных систем (БПС). В свою очередь, в каждом батальоне бригады тоже будет своё подразделение БПС уровня роты.

Отдельно Сырский* отмечает создание в каждой бригаде подразделений дронов-перехватчиков и наземных робототехнических комплексов (НРТК).

Что касается дронов различных видов, то в этом Сырский* видит главную задачу качественного изменения полевых подразделений — максимально убрать человека с поля боя. Солдата должны заменить дроны везде, где это возможно. Упомянуты были и воздушные платформы для эвакуации раненых. И искусственный интеллект, который сам без человека находит цели на поле боя.

Кибервойна

Говоря о технологиях, Сырский* не забыл и о кибервойсках: нарушение работы сетей управления российской армии должно стать обязательной и постоянной задачей.

Тероборона: возраст и изменения

В завершение Сырский* коснулся ситуации с бригадами территориальной обороны (ТрО). Особо отметил, что основной возраст бойцов теробороны — это 50 плюс. Видимо, хотел пожалеть.

Бригады ТрО сильно уменьшились. Раньше в них практически не было никакой бронетехники, артиллерии, но пехоты набирали чуть ли не десяток батальонов. Теперь линейных батальонов станет только три, зато появится сразу два батальона БПС. Также в составе бригад ТрО будет батарея 152-мм дальнобойных орудий, батарея ПВО и подразделения НРТК.

По словам Сырского*, боевые возможности таких бригад увеличились втрое.

Финальная риторика о "победе"

Последнюю минутку из часового интервью журналист попытался выведать у генерала, как же тот видит победу. На что генерал прочёл в очередной раз дежурную мантру, в которой были такие слова: "Справедливый мир, мир на наших условиях, выполненные задачи", — ну и все такое прочее. Вид у него при этом был весьма неуверенный. Как у студента, который списал на задней парте, а теперь сидит перед экзаменатором и отвечает наскоро заученные фразы из шпаргалки.

Однако не будем проявлять шапкозакидательских настроений. Видно, что противник проделал большую работу. Стал хитрее, умнее, быстрее. И теперь не украинцы ездят учиться у НАТО в Европу, а сами натовцы приезжают за военным знанием в Киев. Но, глядя с высоты истории, вспомним, сколько таких умников пережила Россия.

*- в РФ рассматривается как преступник и обвиняется в террористической деятельности.