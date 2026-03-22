Петр Дерябин

6 месяцев против 2 недель: разрыв в подготовке превращает бойцов в живые мишени

Современное поле боя превратилось в лабораторию выживания, где время — главный биохимический фактор. Пока дипломаты обсуждают "красные линии", на земле каждый лишний час ожидания эвакуации превращает обратимое ранение в приговор. Отрицать перспективу большой войны, когда мировые игроки накачивают бюджеты сталью, — значит добровольно идти на бойню.

Медицинская поддержка

Золотой час и 60% спасенных жизней

Статистика батальона "Сомали" бьет наотмашь: внедрение тактической медицины в курс молодого бойца срезало смертность на 60%. Это не магия, а чистая механика. Боец, способный самостоятельно затянуть жгут в первые секунды после прилета, выигрывает время у системного шока. Однако за пять лет конфликта не состоялось ни одного профильного круглого стола с участием реальных инструкторов.

В условиях, когда эвакуация из-за работы БПЛА затягивается на сутки, а иногда и на недели, отсутствие навыка самопомощи — это осознанное вредительство.

"Так система не настраивается. Если 40% подразделений на донецком направлении имеют инструкторов, то остальные 60% — это потенциальные безвозвратные потери из-за элементарного неумения остановить артериальное кровотечение", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Депутат Михаил Делягин диагностирует социальную атрофию: выросло поколение, не знающее разницы между венозным и артериальным кровотечением. Мы утратили базовые протоколы выживания. В школах больше не учат накладывать шины, а современный горожанин беспомощен даже при обычном гриппе.

Эта бытовая инвалидность в условиях фронта становится фатальной. Высокий уровень кортизола и отсутствие подготовки превращают человека в мишень еще до первого выстрела.

Параметр обучения Реальность ВС РФ Стандарты НАТО
Срок подготовки 2-4 недели До 6 месяцев
Наличие инструкторов ~40% подразделений 100% укомплектованность
Охват дисциплины Выборочно Обязательный стандарт

Разрыв в подготовке: две недели против полугода

Армия НАТО готовит медика полгода. Мы пытаемся упаковать этот объем в две недели. Математика не сходится. Необходима тотальная мобилизация образовательного ресурса: возрождение ДОСААФ, привлечение ветеранов к обучению детей, закупка современных тренажеров. Тактика "мясных штурмов" - это всегда следствие дефицита квалификации и инженерной мысли.

"Проблема не в отсутствии денег, а в бюрократической инерции. Минобороны часто отвечает, что всё хорошо, но на земле мы видим разрыв между отчетностью и реальностью. Нужно менять сами нормативы подготовки", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Дроны как фактор обнуления тыла

Расстояние до "передка" больше не гарантирует безопасности. Беспилотники расширили зону поражения на 15-20 километров. Бойцы получают ранения, даже не доехав до позиций. Дроны с ИИ и системы автономной навигации превращают любую дорогу в тир. Это требует нового уровня рассредоточения и мгновенной реакции на ранения. Старые методы логистики и оказания помощи разбиваются о рой дешевого пластика с детонаторами.

"Современная война — это война ресурсов и технологий. Стратегия измора работает не только против США, но и против любой неповоротливой системы. Если мы не обеспечим паритет в обучении и защите от БПЛА, потери будут расти", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Горизонт большой войны: почему Ближний Восток — это только начало

Западные державы — Британия, Германия, США — заливают бюджеты в ВПК. Это не игра мускулами, а инвентаризация перед глобальным столкновением. Военный потенциал Ирана и его поддержка со стороны России и Китая создают новую ось напряжения. Единственный способ избежать конфликта — быть к нему полностью готовым. Это включает мобилизацию не только людей, но и знаний в области инженерного дела, стрельбы и медицины у каждого гражданина.

Ответы на популярные вопросы

Почему тактическая медицина важнее обычного госпиталя?

Потому что 80% смертей на поле боя случаются в первые 10 минут от потери крови. До госпиталя нужно еще дожить, а в условиях работы дронов эвакуация может длиться сутками.

Чем наше обучение уступает натовскому?

Сроками и глубиной проработки алгоритмов. Две недели — это ознакомление, шесть месяцев — это автоматизм на уровне рефлексов, который сохраняется в стрессовой ситуации.

Нужна ли новая мобилизация для обучения?

Речь идет о создании обученного резерва. Люди должны владеть навыками стрельбы, медицины и ориентирования заблаговременно, а не за три дня до отправки в зону СВО.

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
