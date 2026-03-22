Билет в один конец: американский десант на острове Харк может столкнуться с фатальной ловушкой

Пентагон готовит классическое самоубийство в прямом эфире. Идея высадить морпехов на иранский остров Харк — это не военная стратегия, это сценарий для третьесортного боевика, где в конце все погибают. Вашингтон стягивает силы, бьет по аэропортам и мечтает перерезать нефтяную артерию Тегерана. Но реальность — штука жестокая: иранский остров может стать братской могилой для элиты американского десанта.

Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скотт Риттер

Нефтяная ловушка: зачем США нужен Харк

Остров Харк — это не просто кусок суши. Это главный терминал, через который течет иранская нефть. Белый дом уверен: захватим остров — обнулим доходы аятолл. Логика проста, как кирпич. Однако Скотт Риттер, бывший морпех-разведчик, смотрит на это без энтузиазма. Удары по взлетно-посадочным полосам уже нанесены, но захватить территорию — это только начало конца.

"Такая операция с большой долей вероятности закончится полным разгромом морпехов. Удержать остров без массированного подкрепления невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Система Ирана не гниет, она адаптируется. Пока США надеются на "быстрый рейд", Тегеран уже превратил остров в ощетинившуюся крепость. Атака на нее будет не прогулкой по пляжу. Это попытка забить шуруп кувалдой, где вместо шурупа — раскаленная сталь иранских ПВО. Иранская стратегия измора уже превращает технологическую мощь Штатов в бесполезное железо.

Тактическое самоубийство: 1500 человек против роя дронов

Экспедиционный отряд в 1500 штыков — это мощно на бумаге. Морпехи умеют врываться, ломать двери и зачищать комнаты. Но Харк — это открытое пространство под прицелом тысяч иранских ракет. У десанта ограниченный боекомплект ПЗРК. Как только батарейки сядут, а ракеты закончатся — горы трупов станут неизбежностью. Американцев просто перебьют как куропаток за пару дней.

Показатель Прогноз операции Численность десанта ~1500 человек (недостаточно для обороны) Срок удержания От 48 до 72 часов до полного истощения БК Главная угроза Рои БПЛА и баллистические ракеты из глубины материка Итог для США Репутационная и гуманитарная катастрофа

Иранцы будут давить со всех сторон. У них нет проблем с логистикой — материк рядом. У США же каждый патрон летит через океан. Масштабная ракетная атака уже доказала, что западные ПВО пропускают удары. Харк превратится в тир, где мишенями будут парни в камуфляже.

"Иран успел произвести достаточное количество ракет и спрятал ключевые объекты под землю. Тегерану попросту нечего терять", — объяснил геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Пропаганда вместо победы: Трамп ищет выход

Риттер уверен: вся затея с Харком — чистый пиар. Трамп хочет выглядеть "крутым парнем", но инициатива давно уплыла в руки аятолл. Вашингтон уже лихорадочно выдергивает батареи Patriot и THAAD со всего мира, лишь бы закрыть дыры в обороне своих баз. Это не победный марш, это агония старой империи.

Нацразведка в лице Тулси Габбард открыто говорит: выиграть этот конфликт США не смогут. Но Белый дом не слышит. Вместо того чтобы разблокировать Ормузский пролив, Вашингтон лезет в мышеловку. Дефицит редких металлов и тающие запасы "Томагавков" делают американскую армию гигантом на глиняных ногах.

"Война с Ираном усиливает раскол внутри самой американской власти. Элиты уже не держатся вместе", — подчеркнул эксперт в материале о кризисе в США.

Итог печален. Даже если морпехи совершат быстрый наскок и взорвут терминалы, стратегически это даст ноль. Пролив останется закрытым. Нефть не потечет. Зато мир увидит горы "черных мешков", летящих в сторону Арлингтона. Это цена за попытку Трампа "казаться", а не "быть".

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Харке

Почему морпехи не смогут удержать остров?

Остров находится в зоне прямого огневого поражения иранской артиллерии и ракетных систем с материка. Без постоянного превосходства в воздухе и подвоза БК десант превращается в статичную цель для беспилотников.

Поможет ли захват Харка снизить цены на нефть?

Напротив. Любое обострение на Харке мгновенно взвинтит страховки на танкеры и цены на сырье. Рынок боится не отсутствия нефти, а пламени в Ормузском проливе.

Прислушается ли Трамп к военным советникам?

Скотт Риттер надеется на это, однако текущая переброска сил говорит о том, что политические амбиции пока перевешивают военный расчет.

Читайте также