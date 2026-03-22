Петр Ермилин

Билет в один конец: американский десант на острове Харк может столкнуться с фатальной ловушкой

Пентагон готовит классическое самоубийство в прямом эфире. Идея высадить морпехов на иранский остров Харк — это не военная стратегия, это сценарий для третьесортного боевика, где в конце все погибают. Вашингтон стягивает силы, бьет по аэропортам и мечтает перерезать нефтяную артерию Тегерана. Но реальность — штука жестокая: иранский остров может стать братской могилой для элиты американского десанта.

Скотт Риттер
Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скотт Риттер

Нефтяная ловушка: зачем США нужен Харк

Остров Харк — это не просто кусок суши. Это главный терминал, через который течет иранская нефть. Белый дом уверен: захватим остров — обнулим доходы аятолл. Логика проста, как кирпич. Однако Скотт Риттер, бывший морпех-разведчик, смотрит на это без энтузиазма. Удары по взлетно-посадочным полосам уже нанесены, но захватить территорию — это только начало конца.

"Такая операция с большой долей вероятности закончится полным разгромом морпехов. Удержать остров без массированного подкрепления невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Система Ирана не гниет, она адаптируется. Пока США надеются на "быстрый рейд", Тегеран уже превратил остров в ощетинившуюся крепость. Атака на нее будет не прогулкой по пляжу. Это попытка забить шуруп кувалдой, где вместо шурупа — раскаленная сталь иранских ПВО. Иранская стратегия измора уже превращает технологическую мощь Штатов в бесполезное железо.

Тактическое самоубийство: 1500 человек против роя дронов

Экспедиционный отряд в 1500 штыков — это мощно на бумаге. Морпехи умеют врываться, ломать двери и зачищать комнаты. Но Харк — это открытое пространство под прицелом тысяч иранских ракет. У десанта ограниченный боекомплект ПЗРК. Как только батарейки сядут, а ракеты закончатся — горы трупов станут неизбежностью. Американцев просто перебьют как куропаток за пару дней.

Показатель Прогноз операции
Численность десанта ~1500 человек (недостаточно для обороны)
Срок удержания От 48 до 72 часов до полного истощения БК
Главная угроза Рои БПЛА и баллистические ракеты из глубины материка
Итог для США Репутационная и гуманитарная катастрофа

Иранцы будут давить со всех сторон. У них нет проблем с логистикой — материк рядом. У США же каждый патрон летит через океан. Масштабная ракетная атака уже доказала, что западные ПВО пропускают удары. Харк превратится в тир, где мишенями будут парни в камуфляже.

"Иран успел произвести достаточное количество ракет и спрятал ключевые объекты под землю. Тегерану попросту нечего терять", — объяснил геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Пропаганда вместо победы: Трамп ищет выход

Риттер уверен: вся затея с Харком — чистый пиар. Трамп хочет выглядеть "крутым парнем", но инициатива давно уплыла в руки аятолл. Вашингтон уже лихорадочно выдергивает батареи Patriot и THAAD со всего мира, лишь бы закрыть дыры в обороне своих баз. Это не победный марш, это агония старой империи.

Нацразведка в лице Тулси Габбард открыто говорит: выиграть этот конфликт США не смогут. Но Белый дом не слышит. Вместо того чтобы разблокировать Ормузский пролив, Вашингтон лезет в мышеловку. Дефицит редких металлов и тающие запасы "Томагавков" делают американскую армию гигантом на глиняных ногах.

"Война с Ираном усиливает раскол внутри самой американской власти. Элиты уже не держатся вместе", — подчеркнул эксперт в материале о кризисе в США.

Итог печален. Даже если морпехи совершат быстрый наскок и взорвут терминалы, стратегически это даст ноль. Пролив останется закрытым. Нефть не потечет. Зато мир увидит горы "черных мешков", летящих в сторону Арлингтона. Это цена за попытку Трампа "казаться", а не "быть".

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Харке

Почему морпехи не смогут удержать остров?

Остров находится в зоне прямого огневого поражения иранской артиллерии и ракетных систем с материка. Без постоянного превосходства в воздухе и подвоза БК десант превращается в статичную цель для беспилотников.

Поможет ли захват Харка снизить цены на нефть?

Напротив. Любое обострение на Харке мгновенно взвинтит страховки на танкеры и цены на сырье. Рынок боится не отсутствия нефти, а пламени в Ормузском проливе.

Прислушается ли Трамп к военным советникам?

Скотт Риттер надеется на это, однако текущая переброска сил говорит о том, что политические амбиции пока перевешивают военный расчет.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, геолог Михаил Егоров, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сша иран
Новости Все >
Горючая смесь не по ГОСТу: что поднимается со дна резервуара в момент приезда бензовоза
Мошенническая тень Твери уходит в небытие: уведомления о долгах приходят быстрее, чем аферист моргнет
Буханка доброты обрастает штрафами: дворы Тулы превращаются в рассадники инфекций от голубиного нашествия
Кладбищенская святость под прицелом: парень из Тамбовской глубинки устроил разрушительный перформанс
Смоленск погрузился в эфирную тишину: мобильная сеть отключилась под ударом ночных гостей с неба
Рана сочится кровью — чеки складываются в иск: ущерб от укуса собаки в Рязани оценивают по полной схеме
Мамы-героини обретают свободу раньше: досрочная пенсия в Орловской области зависит от числа воспитанных детей
Третью мировую снова ставят на повестку — но в конфликте вокруг Ирана есть жёсткий предел
Курьерская униформа прячет рейдера: москвичка потеряла миллион на фальшивой процедуре спасения средств
Последний приют Толстого истекает сыростью: комплекс в Липецкой области получает федеральную помощь
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни
Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью

Темные сорта помидоров перестали быть экзотикой, демонстрируя поразительную устойчивость к болезням и уникальный десертный вкус без привычной огороднику кислоты.

Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Он работает даже без вас: этот невидимый пожиратель электричества живёт в каждой квартире
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Ледяной душ для овощей: этот метод превращает обычный гарнир в хрустящий ресторанный деликатес
6 месяцев против 2 недель: разрыв в подготовке превращает бойцов в живые мишени
Мошенническая тень Твери уходит в небытие: уведомления о долгах приходят быстрее, чем аферист моргнет
Буханка доброты обрастает штрафами: дворы Тулы превращаются в рассадники инфекций от голубиного нашествия
Кладбищенская святость под прицелом: парень из Тамбовской глубинки устроил разрушительный перформанс
Смоленск погрузился в эфирную тишину: мобильная сеть отключилась под ударом ночных гостей с неба
Хотели стиль — получили лишение: плёнка на фарах оборачивается серьёзным наказанием
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Рана сочится кровью — чеки складываются в иск: ущерб от укуса собаки в Рязани оценивают по полной схеме
Мамы-героини обретают свободу раньше: досрочная пенсия в Орловской области зависит от числа воспитанных детей
