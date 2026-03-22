Петр Дерябин

Пиранья против кита: крошечные иранские субмарины превратят авианосцы США в бесполезное железо

Ормузский пролив сегодня — это не просто узкое горло мировой экономики, через которое течет четверть всей нефти планеты. Это идеальная физическая декорация для асимметричной войны, где многомиллиардная мощь авианосных групп США разбивается о простую геометрию мелководья. Пока радары Пентагона сканируют небо в поисках баллистических траекторий, главная угроза затаилась в мутной взвеси придонных вод.

Фото: tasnimnews.ir by Erfan Kouchari is licensed under CCA 4.0 International License
Подводные лодки типа «Гадир»

Иранский москитный флот — это хирургический скальпель в руках Тегерана, способный вскрыть артерии глобального рынка за считаные часы.

"Гадир": стальной призрак на тридцати метрах

Основу иранского подводного доминирования составляют субмарины класса "Гадир". Это инженерный минимализм в чистом виде. Длина — 29 метров. Вес — 120 тонн.

Для сравнения: стандартная ударная подлодка выглядит на их фоне как кит рядом с пираньей. Но именно этот малый калибр позволяет иранцам работать там, где электроника НАТО сходит с ума.

Мутная вода, интенсивное движение гражданских судов и акустический шум от нефтедобычи превращают Ормуз в "белое пятно" для гидроакустиков. Малая масса и дизель-электрическая схема делают "Гадир" практически бесшумным объектом, сливающимся с рельефом дна.

"Это не просто лодки, это автономные минные заградители. Их задача — не дуэль с эсминцем, а скрытая установка "подарков" на путях следования танкеров. Обнаружить их в условиях такого трафика — сизифов труд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Тегеран годами дрессировал экипажи работать в экстремальных условиях малых глубин. Пока западные стратеги обсуждали, как стратегия измора превращает мощь США в груду железа, Иран методично картографировал каждый метр мелководья.

Эти лодки способны атаковать торпедами, но их главный козырь — мины. Ночная постановка десятка мин в узком горлышке пролива гарантированно парализует судоходство на недели.

Асимметрия против технологий: почему авианосцы бессильны

В арсенале Ирана есть и более тяжелые аргументы, вроде подлодок класса "Фатех" (600 тонн) или старых советских "Варшавянок" (проект "Кило"). Однако в условиях Ормуза крупные платформы становятся уязвимыми мишенями. Иранская стратегия делает ставку на "рассредоточенную угрозу".

Это комбинация из мини-подлодок, скоростных катеров-камикадзе и аппаратов для доставки боевых пловцов. Вместо одного дорогого корабля — сотни дешевых и опасных жалящих элементов.

Характеристика Подлодки класса "Гадир" Подлодки класса "Кило" (РФ)
Водоизмещение ~120 тонн ~3000 тонн
Рабочая глубина Около 30 метров (идеально для мелководья) Эффективны только на больших глубинах
Скрытность Высокая за счет малых размеров Средняя (в условиях пролива)

Вашингтон признает: классическое ПВО и противолодочная оборона пасуют перед таким роем. Иранские ракеты уже показали, что дальность удара оказалась вдвое выше ожиданий разведки, что заставляет Пентагон нервничать. Но если ракету можно перехватить "Патриотом", то мину, оставленную мизерной подлодкой на дне оживленной трассы, перехватить невозможно. Нужно разминирование. А это время, за которое котировки нефти успеют улететь в стратосферу.

"Любая серьезная эскалация в этом регионе — это моментальный коллапс цепочек поставок. Иран это понимает и использует свои субмарины как инструмент геополитического шантажа. Экономика здесь первична", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Тотальная блокировка: минный занавес для танкеров

Главная цель Тегерана — не потопить авианосец "Джеральд Форд". Это слишком дорого и вызовет полномасштабный ядерный ответ. Цель — доказать, что судоходство в проливе может быть прекращено в любой момент по воле Ирана. Это классическая стратегия сдерживания. Мини-подлодки — идеальный инструмент для создания "зоны запрета доступа".

Пока западные альянсы трещат по швам, а эксперты гадают, распадется ли НАТО после войны с Ираном, субмарины класса "Гадир" несут дежурство, превращая пролив в минное поле замедленного действия.

"Иранский потенциал на море часто недооценивают, переводя взгляд на ракеты. Но именно подводная компонента — самая трудноуловимая переменная в этом уравнении", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ситуация осложняется тем, что современные западные системы гидроакустического наблюдения заточены на поиск крупных целей в океане. В Ормузе они задыхаются от фонового шума. Иран играет на своем поле, используя географию как оружие.

Каждый проходящий танкер — это потенциальная заложник стального призрака, который весит меньше, чем двигатель того самого танкера. Эта математика страха работает лучше любых дипломатических нот.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Почему США не могут просто уничтожить эти подлодки в базах?

Иран использует глубокие подземные и скальные укрытия. Объекты рассредоточены по всему побережью. Нанести одномоментный обезоруживающий удар невозможно без начала тотальной войны, к которой Вашингтон сейчас явно не готов.

Как быстро Иран может перекрыть Ормузский пролив?

По оценкам аналитиков, для создания критической минной опасности требуется от 24 до 48 часов. После первого же подрыва гражданского судна страховые компании аннулируют полисы, и трафик остановится сам собой.

Может ли НАТО обеспечить конвой для танкеров?

Конвой эффективен против пиратов на катерах. Против донных мин и скрытных торпедных атак мини-субмарин классический ордер охраны бесполезен. Разминирование под огнем береговых батарей — задача практически невыполнимая без подавления всей обороны Ирана.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы иран военные технологии
