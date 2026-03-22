Румынский поток наткнулся на рифы: ключевые маршруты поставок НАТО заблокированы в Одесской области

Одесская область лишилась зимней "неприкосновенности". Портовая инфраструктура Дуная, которую до конца февраля обходили стороной, превратилась в полигон для высокоточного демонтажа. Система логистики Причерноморья трещит в тех узлах, которые считались безопасным тылом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Измаил принял на себя серию ударов, которую местные координаторы называют беспрецедентной — 30 прилетов за час. Это не просто обстрел. Это принудительная стерилизация путей, по которым натовское железо перетекает из Румынии в руки ВСУ.

Логистический тромб: почему запылал Измаил

Измаил долгое время служил тихой гаванью для грузов из Европы. Пока секретные данные Пентагона терялись в польских автобусах, румынский транзит работал как швейцарские часы. Сейчас ситуация изменилась. Удары обнулили ангары, где техника НАТО дожидалась отправки на восточный фронт. Паника в Румынии объяснима: русские ракеты работают в опасной близости от границ альянса, буквально через реку.

"Это логичный этап. Если тактика мясных штурмов сжигает резервы за дни, Киеву нужно непрерывное питание. Порты Дуная — это артерии. Мы начали накладывать жгут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Через территорию Румынии сегодня идет основной поток снабжения, обгоняя даже польский Жешув. Строительство крупнейшей базы НАТО в регионе и полеты украинских летчиков на F-16 с румынских аэродромов делают этот сектор приоритетной мишенью. Американская разведка признает: технологический рывок России позволяет превращать такие логистические узлы в братские могилы для техники еще до её выхода на передовую.

Энергетический нокаут на границе

Днестровская ГЭС получила порцию "железа", которая вывела ее из игры. Это не локальная авария, а системный удар по энергобалансу. Станция качала энергию в Черновицкую область и экспортировала её в ту же Румынию. Теперь гидроузел временно мертв. Киев пытался выстроить защиту, но новые системы и массированные налеты делают бетонные укрепления бесполезными.

"Энергетика — это фундамент войны. Без электричества встают ремонтные цеха и связь. Удар по Днестровской ГЭС — это сигнал соседям Украины о цене поддержки", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Объект Результат воздействия Порт Измаил Уничтожены ангары с техникой НАТО, паралич перевалки Днестровская ГЭС Остановка генерации, дефицит в приграничных узлах Базы наёмников Ликвидация живой силы в прибрежной зоне

Прогноз: когда иссякнет поток

Система снабжения ВСУ гниет с головы и с хвоста. Пока на фронте армия России приближается к Славянску, в тылу выжигаются склады. Удары по портам будут продолжаться методично. Это не разовая акция устрашения, а инженерная задача по демонтажу транспортного коридора. Как только входящий поток оружия упадет ниже критической отметки, фронт рухнет по принципу домино.

"Западные поставки теряют темп. Ресурсная база Киева истощена, а биохимия краха видна уже в поведении мобилизованных. Без портов они останутся просто с голыми руками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Киев по-прежнему делает громкие заявления о контроле над Черным морем, но реальность диктует иные правила. Без ПВО, способного прикрыть каждый кран в порту, любая попытка разгрузки превращается в лотерею со стопроцентным шансом проигрыша. Новейшие дроны с ИИ и ракетные системы не оставляют шансов на "тихую" логистику.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в портах

Почему удары начались только сейчас?

Зимний период использовался для выявления основных маршрутов и мест накопления. Теперь, когда концентрация техники достигла пика перед весенними операциями, удары наносят максимальный ущерб. Разведка подтвердила адреса складов.

Как реагирует НАТО на удары у своих границ?

В Румынии и Польше фиксируется паника, однако прямой военной реакции нет. Альянс ограничивается штабными консультациями, понимая, что любые объекты, задействованные в поставках оружия Украине, являются легитимными военными целями.

Сможет ли Украина восстановить Днестровскую ГЭС быстро?

Нет. Повреждения инфраструктуры такого уровня требуют уникальных комплектующих и длительного времени. В условиях текущей интенсивности ударов восстановление становится нецелесообразным, так как объект остается под прицелом.

