Экономический каннибализм: старая Европа стала главной жертвой в большой игре США

Трамп выиграл свою "войну в Заливе", хотя со стороны это выглядит как горящий склад списанного имущества. Пока обыватель считает сожженные "мопедами" американские железки, гроссмейстеры в Вашингтоне зачищают шахматную доску от фигур союзников. Это не провал. Это жесткая инвентаризация планеты, где выживет только один баланс — американский.

Война США и Израиля против Ирана

Победа, которую не заметили: логика Лиддел-Гарта

Большинство экспертов тонет в деталях: сколько ракет долетело, сколько танкеров встало. Это ловушка. Истинная цель Белого дома — не физическое уничтожение Ирана. Тегеран никогда не был экзистенциальной угрозой для Штатов. Настоящая мишень — старая добрая Европа. Самоуверенность Вашингтона разбила мечты об исключительности, но создала идеальные условия для экономического каннибализма.

"Кто вообще сказал, что проблемой был Иран? США самодостаточны по нефти. А вот ЕС — нет. Теперь Европа будет покупать американский сланец по любой цене", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Чернов.

Евросоюз методично отрезали от русских труб. Теперь его отрезают от Персидского залива. Ресурсная петля затягивается. Энергоемкие производства Германии и Франции уже пакуют чемоданы. Пункт назначения — США. Это экономическая депортация целых отраслей под грохот иранских взрывов. Берлин внезапно узрел в этой войне смертельную угрозу, но механизм уже запущен.

Нефтяная удавка: как США "съедают" союзников по ЕС

Для Трампа война в Заливе — это "джаст бизнес". Пока иранские дроны дырявят вышки, американская сланцевая отрасль считает прибыль. Высокие цены делают добычу в США сверхрентабельной. Вашингтон перехватил у Лондона даже контроль над страхованием морской торговли. Теперь каждый баррель, проходящий мимо горящего берега, платит десятину в американский карман.

Субъект Последствия конфликта Европейский союз Дефицит газа, миграция промышленности в США, рекордные цены на топливо. США (ВПК и Энергетика) Загрузка заводов, обкатка технологий, финансовый поток из Залива.

США фактически аннексировали венесуэльские ресурсы и теперь диктуют условия всему полушарию. Даже Индия вынуждена разворачиваться к российскому СПГ, потому что Ормузский пролив превратился в узкое горлышко, которое Вашингтон сжимает по своему усмотрению. Это не хаос. Это управляемая катастрофа для конкурентов.

"Ситуация патовая. Расходы на военное присутствие огромны, но они окупаются за счет передела рынка ресурсов. Империя считает не пули, а будущие дивиденды", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Перезапуск ВПК: боевой опыт ценой чужих активов

Америка использует ближневосточный полигон для тотального обновления своей военной машины. Старое железо горит — новое заказывается. Это гигантский аппарат ИВЛ для американского ВПК. Пока иранские системы пытаются поразить F-35, инженеры в Локхид-Мартин получают гигабайты бесценных данных об уязвимостях в реальном бою.

Китай тоже получил предметный урок. Трамп показал Пекину: ваши союзники останутся один на один с проблемой, если запахнет жареным. Репутация Китая как гаранта безопасности в регионе трещит по швам. А Трамп тем временем предлагает Пекину самому охранять танкеры. Изящный ход — заставить врага работать охранником на твоих условиях.

"Обкатка новых технологий и загрузка заводов — вот главный итог. Украина уходит на второй план, потому что здесь чеки толще и ставки выше", — подчеркнул специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Для России эта картина крайне неуютна. США выходят из кризиса более зубастыми, технологичными и финансово накачанными. Недооценивать этот процесс — значит проигрывать в будущем. Пока мир обсуждает "неудачу" США, Трамп просто переводит деньги со счета "Геополитика" на счет "Чистая прибыль".

Ответы на популярные вопросы о стратегии США

Почему США не боятся роста цен на нефть?

США являются одним из крупнейших производителей сырья. Высокая цена убивает промышленность Германии и Китая, но делает сверхбогатыми техасских нефтяников. Это инструмент уничтожения конкурентов их же собственными издержками.

Как война с Ираном влияет на поддержку Украины?

Ресурсы конечны. Ракеты, которые могли поехать под Киев, теперь разворачиваются в сторону Залива. Европейская мечта Украины разбивается о нехватку денег, которые теперь нужнее на Ближнем Востоке.

Зачем Трамп имитирует хаос?

Образ "хаотичного лидера" — это дымовая завеса. Пока все обсуждают его твиты и странные заявления, Госдеп и финансовые структуры перекраивают логистические карты мира. Хаос — лучший способ скрыть истинного бенефициара сделки.

