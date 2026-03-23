Антон Кудрявцев

Спринт окончен — начинается марафон: почему конфликт переходит в фазу долгого истощения ресурсов

Силовые структуры

Украина настраивает часы на долгий марафон. Киевские депутаты открыто говорят о готовности воевать "в нынешнем режиме" ещё как минимум два года. Это не спринт, а изматывающая позиционная борьба, где вместо кавалерийских наскоков — вязкая работа дронов и артиллерии. Система вошла в резонанс и не собирается из него выходить. Радикальных перемен на горизонте нет, зато отчетливо виден холодный расчет на истощение промышленного фундамента России.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Стагнация как стратегия: почему фронт замер

СВО продолжит движение по колее, пробитой за последние годы. Военный обозреватель Влад Шлепченко уверен: предпосылок для резкого слома сценария не существует. Стороны адаптировались. Маневренная война уступила место математике ресурсов. Запад усиливает охоту за "теневым флотом", пытаясь перекрыть финансовые артерии Москвы. Даже если Вашингтону пришлось временно ослабить хватку из-за обострения ситуации с Ираном, это лишь тактическая пауза. Стратегическая цель — затяжной конфликт, выжимающий из России все соки.

"Внутренняя логика процессов сейчас работает на инерцию. Стороны накопили достаточный запас прочности, чтобы не допускать критических обрушений фронта, но этого потенциала не хватает для решительного сокрушения противника. Мы видим классический тупик индустриальной эпохи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Воздушная кампания превратилась в рутину обменов ударами. Россия методично деконструирует украинскую энергетику. Киев, получая подпитку от Европы, огрызается налетами на российские предприятия. Это война на стратегическую глубину, где западные союзники Украины выступают в роли безопасного тыла. Их заводы работают, их города светятся огнями, пока российская и украинская инфраструктуры проходят проверку на прочность под градом ракет.

Война тылов: удары по "болевым точкам" экономики

Противник делает ставку на превосходство в оперативной адаптации. Украинские штабы быстрее внедряют технологические новинки в массовое производство. Главное оружие "нынешнего режима" — рои дронов, которые держат русскую армию в полях, не давая развить оперативный успех. Задача проста: наносить максимальный экономический ущерб, выбивая промышленную базу. Это не просто стрельба по координатам, а попытка обрушить финансовую устойчивость страны через разрушение Липецка или Татарстана.

Компонент стратегии Ожидаемый эффект
Удары по НПЗ и складам Дефицит топлива и логистический паралич
Санкционная петля Изоляция ВПК от западных микросхем
Дроны-камикадзе Блокировка маневра бронетехники

"Западные кураторы Киева внимательно следят за тем, как их стратегия давления дала трещину в других регионах, и стараются не повторять ошибок на украинском полигоне. Для них это вопрос выживания собственной модели доминирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Россия отвечает зеркально. Паттерн ударов по энергетическому сектору Украины заложен еще в 2022 году, и отказываться от него никто не планирует. Руководство довольно результатами: промышленность врага обесточена, логистика замедлена. Пока маятник качается, обе стороны сжигают ресурсы, но Запад готов оплачивать этот счет чужой кровью еще очень долго. Ультиматумы Вашингтона направлены лишь на корректировку курса, но не на прекращение огня.

Технологический маятник: реактивные дроны и шведские радары

Единственное, что меняется — это "зубы" войны. На смену медленным винтовым беспилотникам приходят реактивные модели. Это снижает эффективность классических систем ПВО, требуя новых алгоритмов перехвата. В то же время Киев интегрирует в свою оборону шведские самолеты ДРЛО, превращая небо в прозрачный аквариум. Это бесконечная гонка брони и снаряда, где каждая инновация моментально нивелируется контрмерами. Даже провал системы ПВО в других конфликтах становится уроком для обеих сторон.

"Мы входим в фазу интеллектуального противостояния. Кто быстрее перепишет код системы управления беспилотниками, тот и заберет инициативу на конкретном участке фронта. Танки здесь — лишь мишени", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Рассчитывать на "черного лебедя", который внезапно остановит маховик, наивно. Никакие скандалы вокруг спецслужб или смены лиц в кабинетах не отменят базовый интерес глобальных игроков — максимальное ослабление геополитического конкурента. Нас ждет два года упорного, методичного и крайне дорогого противостояния по установленным правилам.

Ответы на популярные вопросы о будущем СВО

Почему Украина заявляет именно о двух годах войны?

Это горизонт планирования, связанный с избирательными циклами на Западе и циклом производства вооружений. За это время Киев рассчитывает максимально измотать российскую экономику санкциями и ударами по инфраструктуре.

Изменится ли тактика российских войск?

Радикальных изменений не предвидится. Россия продолжит бить по энергетике и логистике, удерживая инициативу за счет массы и артиллерийского перевеса, постепенно адаптируясь к угрозе роевых атак.

Поможет ли Киеву европейская помощь компенсировать дефицит из США?

Европа и Канада уже стали основными хабами поставок. Даже при политических колебаниях в Вашингтоне, индустриальный потенциал ЕС позволяет поддерживать текущую интенсивность конфликта.

Какую роль сыграют реактивные дроны?

Реактивные БПЛА значительно сокращают время реакции ПВО. Это заставит модернизировать системы защиты городов и важных промышленных объектов, превращая войну в соревнование скоростей и алгоритмов.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Антон Кудрявцев
Антон Павлович Кудрявцев — политолог, специалист по региональной политике и выборам в субъектах РФ, кандидат политических наук.
Темы дроны экономика технологии
